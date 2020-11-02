Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201102/bayden-1582697508.html
Байден заступился за инфекциониста Фаучи, которого хочет уволить Трамп
Байден заступился за инфекциониста Фаучи, которого хочет уволить Трамп
Кандидат в президенты США Джо Байден заступился за главного инфекциониста США Энтони Фаучи, на возможное увольнение которого ранее намекнул президент Дональд... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:37
2020-11-02T17:37
выборы президента сша — 2020
энтони фаучи
коронавирус covid-19
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582165120_0:0:3070:1728_1400x0_80_0_0_ee64f5cfb885c6938330597e41eec73b.jpg
ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден заступился за главного инфекциониста США Энтони Фаучи, на возможное увольнение которого ранее намекнул президент Дональд Трамп.Ранее Трамп на митинге в ответ на выкрики из толпы с предложением уволить Фаучи сказал, что ценит совет, и попросил подождать, когда пройдут выборы. Он также заявил, что Фаучи "хороший человек, но он много раз ошибался".Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп в личном разговоре с сотрудниками своего штаба назвал Фаучи "стихийным бедствием" и заявил, что, если бы его слушали, умерли бы более 700 тысяч человек. По данным издания, президент не уточнил, почему сотни тысяч людей могли умереть, если бы они прислушались к Фаучи, однако отметил, что в начале пандемии главный инфекционист говорил, что людям не нужно носить маски.Газета Politico ранее сообщила, что Трамп и его советники намерены переформатировать кабмин, уволив высших руководителей сферы здравоохранения и разведслужб, если американский лидер переизберется на второй срок. Politico отмечает, что уволены будут те чиновники, которых Трамп считает нелояльными, медленно действующими или скептиками. Меры коснутся членов кабинета, которые перешли дорогу американскому лидеру, отказывались проводить расследование, которое он требовал, или призывали его принять более строгий подход к борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582165120_164:0:2895:2048_1400x0_80_0_0_b576983e63af1cda8d4fe5b36b984317.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энтони фаучи, коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден заступился за инфекциониста Фаучи, которого хочет уволить Трамп

17:37 02.11.2020
 
© REUTERS / Brian Snyder/File PhotoКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© REUTERS / Brian Snyder/File Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден заступился за главного инфекциониста США Энтони Фаучи, на возможное увольнение которого ранее намекнул президент Дональд Трамп.

"Нам нужен президент, который действительно слушает таких экспертов, как доктор Фаучи", - написал Байден в понедельник в своем Twitter.

Ранее Трамп на митинге в ответ на выкрики из толпы с предложением уволить Фаучи сказал, что ценит совет, и попросил подождать, когда пройдут выборы. Он также заявил, что Фаучи "хороший человек, но он много раз ошибался".
Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп в личном разговоре с сотрудниками своего штаба назвал Фаучи "стихийным бедствием" и заявил, что, если бы его слушали, умерли бы более 700 тысяч человек. По данным издания, президент не уточнил, почему сотни тысяч людей могли умереть, если бы они прислушались к Фаучи, однако отметил, что в начале пандемии главный инфекционист говорил, что людям не нужно носить маски.
Газета Politico ранее сообщила, что Трамп и его советники намерены переформатировать кабмин, уволив высших руководителей сферы здравоохранения и разведслужб, если американский лидер переизберется на второй срок. Politico отмечает, что уволены будут те чиновники, которых Трамп считает нелояльными, медленно действующими или скептиками. Меры коснутся членов кабинета, которые перешли дорогу американскому лидеру, отказывались проводить расследование, которое он требовал, или призывали его принять более строгий подход к борьбе с коронавирусом.
Сторонник президента США Дональда Трампа c фотографией Хантера Байдена в международном аэропорту Эри в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 08:00
Дело Байденов и американская "игра престолов"
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Выборы президента США — 2020Энтони ФаучиКоронавирус COVID-19Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
23:45СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
23:22При теракте в центре Вены погибли семь человек
23:18В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
23:08Напавший на синагогу в Вене подорвал себя, сообщили СМИ
23:06В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния