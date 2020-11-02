Байден заступился за инфекциониста Фаучи, которого хочет уволить Трамп
ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден заступился за главного инфекциониста США Энтони Фаучи, на возможное увольнение которого ранее намекнул президент Дональд Трамп.
"Нам нужен президент, который действительно слушает таких экспертов, как доктор Фаучи", - написал Байден в понедельник в своем Twitter.
Ранее Трамп на митинге в ответ на выкрики из толпы с предложением уволить Фаучи сказал, что ценит совет, и попросил подождать, когда пройдут выборы. Он также заявил, что Фаучи "хороший человек, но он много раз ошибался".
Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп в личном разговоре с сотрудниками своего штаба назвал Фаучи "стихийным бедствием" и заявил, что, если бы его слушали, умерли бы более 700 тысяч человек. По данным издания, президент не уточнил, почему сотни тысяч людей могли умереть, если бы они прислушались к Фаучи, однако отметил, что в начале пандемии главный инфекционист говорил, что людям не нужно носить маски.
Газета Politico ранее сообщила, что Трамп и его советники намерены переформатировать кабмин, уволив высших руководителей сферы здравоохранения и разведслужб, если американский лидер переизберется на второй срок. Politico отмечает, что уволены будут те чиновники, которых Трамп считает нелояльными, медленно действующими или скептиками. Меры коснутся членов кабинета, которые перешли дорогу американскому лидеру, отказывались проводить расследование, которое он требовал, или призывали его принять более строгий подход к борьбе с коронавирусом.
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