https://ria.ru/20201102/bayden-1582697508.html

Байден заступился за инфекциониста Фаучи, которого хочет уволить Трамп

Байден заступился за инфекциониста Фаучи, которого хочет уволить Трамп

Кандидат в президенты США Джо Байден заступился за главного инфекциониста США Энтони Фаучи, на возможное увольнение которого ранее намекнул президент Дональд... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:37

2020-11-02T17:37

2020-11-02T17:37

выборы президента сша — 2020

энтони фаучи

коронавирус covid-19

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден заступился за главного инфекциониста США Энтони Фаучи, на возможное увольнение которого ранее намекнул президент Дональд Трамп.Ранее Трамп на митинге в ответ на выкрики из толпы с предложением уволить Фаучи сказал, что ценит совет, и попросил подождать, когда пройдут выборы. Он также заявил, что Фаучи "хороший человек, но он много раз ошибался".Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп в личном разговоре с сотрудниками своего штаба назвал Фаучи "стихийным бедствием" и заявил, что, если бы его слушали, умерли бы более 700 тысяч человек. По данным издания, президент не уточнил, почему сотни тысяч людей могли умереть, если бы они прислушались к Фаучи, однако отметил, что в начале пандемии главный инфекционист говорил, что людям не нужно носить маски.Газета Politico ранее сообщила, что Трамп и его советники намерены переформатировать кабмин, уволив высших руководителей сферы здравоохранения и разведслужб, если американский лидер переизберется на второй срок. Politico отмечает, что уволены будут те чиновники, которых Трамп считает нелояльными, медленно действующими или скептиками. Меры коснутся членов кабинета, которые перешли дорогу американскому лидеру, отказывались проводить расследование, которое он требовал, или призывали его принять более строгий подход к борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони фаучи, коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, сша, в мире