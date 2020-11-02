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Напавший на синагогу в Вене подорвал себя, сообщили СМИ
Напавший на синагогу в Вене подорвал себя, сообщили СМИ
Напавший на синагогу в центре Вены покончил с собой, сообщает австрийское издание Kronen Zeitung. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T23:08
2020-11-02T23:26
нападение на синагогу в вене
австрия
в мире
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ВЕНА, 2 ноя — РИА Новости. Напавший на синагогу в центре Вены покончил с собой, сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.По информации газеты, у террориста сработало взрывное устройство. Полиция Вены подтвердила информацию о стрельбе в центре города и заявила о ранении нескольких человек. Есть информация об одном погибшем, сообщает телеканал OE24.В общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. Стрельба велась из пулемета."В районе центра произошло несколько перестрелок. Есть несколько раненых. Мы задействовали все возможные силы. Пожалуйста, избегайте всех общественных мест", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере полиции Вены.В настоящее время проводится "большая полицейская операция".По данным телеканала OE24, один из преступников задержан. Речь может идти о нескольких злоумышленниках.
австрия
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нападение на синагогу в вене, австрия, в мире

Напавший на синагогу в Вене подорвал себя, сообщили СМИ

23:08 02.11.2020 (обновлено: 23:26 02.11.2020)
 
© Fotolia / Arno BachertАвстрийская полиция
Австрийская полиция - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Fotolia / Arno Bachert
Читать ria.ru в
ВЕНА, 2 ноя — РИА Новости. Напавший на синагогу в центре Вены покончил с собой, сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.
По информации газеты, у террориста сработало взрывное устройство.
Полиция Вены подтвердила информацию о стрельбе в центре города и заявила о ранении нескольких человек. Есть информация об одном погибшем, сообщает телеканал OE24.
В общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. Стрельба велась из пулемета.
"В районе центра произошло несколько перестрелок. Есть несколько раненых. Мы задействовали все возможные силы. Пожалуйста, избегайте всех общественных мест", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере полиции Вены.
В настоящее время проводится "большая полицейская операция".
По данным телеканала OE24, один из преступников задержан. Речь может идти о нескольких злоумышленниках.
 
Нападение на синагогу в ВенеАвстрияВ мире
 
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