https://ria.ru/20201102/ataka-1582609063.html
В результате атаки на университет в Кабуле были ранены четыре человека
В результате атаки на университет в Кабуле были ранены четыре человека
По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате атаки на университет в Кабуле, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав Афганистана. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:11
2020-11-02T11:11
2020-11-02T14:04
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате атаки на университет в Кабуле, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав Афганистана.Ранее сообщалось, что стрельба произошла рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле. СМИ также сообщили, что на месте был слышен взрыв. МВД Афганистана заявило, что к зданию направлены отряды полиции.По данным минздрава, среди раненых - преподаватель и студент.Как сообщает МВД, несколько вооруженных людей проникли внутрь здания. В ведомстве уточнили, что на место уже прибыл спецназ.Ранее телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку.По информации телеканала 1TV, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/odkb-1578075576.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд афганистана, афганистан, талибан, кабул (город), в мире