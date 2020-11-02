https://ria.ru/20201102/ataka-1582609063.html

В результате атаки на университет в Кабуле были ранены четыре человека

В результате атаки на университет в Кабуле были ранены четыре человека

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате атаки на университет в Кабуле, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав Афганистана. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:11

2020-11-02T11:11

2020-11-02T14:04

мвд афганистана

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате атаки на университет в Кабуле, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав Афганистана.Ранее сообщалось, что стрельба произошла рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле. СМИ также сообщили, что на месте был слышен взрыв. МВД Афганистана заявило, что к зданию направлены отряды полиции.По данным минздрава, среди раненых - преподаватель и студент.Как сообщает МВД, несколько вооруженных людей проникли внутрь здания. В ведомстве уточнили, что на место уже прибыл спецназ.Ранее телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку.По информации телеканала 1TV, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/odkb-1578075576.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд афганистана, афганистан, талибан, кабул (город), в мире