Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/ataka-1582609063.html
В результате атаки на университет в Кабуле были ранены четыре человека
В результате атаки на университет в Кабуле были ранены четыре человека
По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате атаки на университет в Кабуле, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав Афганистана. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:11
2020-11-02T14:04
мвд афганистана
афганистан
талибан
кабул (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582647415_0:116:2887:1740_1400x0_80_0_0_835ebf5635b7b66ed191d1fd45619349.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате атаки на университет в Кабуле, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав Афганистана.Ранее сообщалось, что стрельба произошла рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле. СМИ также сообщили, что на месте был слышен взрыв. МВД Афганистана заявило, что к зданию направлены отряды полиции.По данным минздрава, среди раненых - преподаватель и студент.Как сообщает МВД, несколько вооруженных людей проникли внутрь здания. В ведомстве уточнили, что на место уже прибыл спецназ.Ранее телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку.По информации телеканала 1TV, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/odkb-1578075576.html
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582647415_146:0:2877:2048_1400x0_80_0_0_1a9bc977c72e6428b93d5f4afbcbbdd1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд афганистана, афганистан, талибан, кабул (город), в мире

В результате атаки на университет в Кабуле были ранены четыре человека

11:11 02.11.2020 (обновлено: 14:04 02.11.2020)
 
© REUTERS / Omar SobhaniАфганские полицейские у места нападения на университет в Кабуле
Афганские полицейские у места нападения на университет в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© REUTERS / Omar Sobhani
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате атаки на университет в Кабуле, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав Афганистана.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле. СМИ также сообщили, что на месте был слышен взрыв. МВД Афганистана заявило, что к зданию направлены отряды полиции.
По данным минздрава, среди раненых - преподаватель и студент.
Как сообщает МВД, несколько вооруженных людей проникли внутрь здания. В ведомстве уточнили, что на место уже прибыл спецназ.
Здание Секретариата ОДКБ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 20:15
Месть за Баку? Армения просит ОДКБ лишить Афганистан статуса наблюдателя
Ранее телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку.
По информации телеканала 1TV, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.
 
МВД АфганистанаАфганистанТалибанКабул (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
23:45СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
23:22При теракте в центре Вены погибли семь человек
23:18В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
23:08Напавший на синагогу в Вене подорвал себя, сообщили СМИ
23:06В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
23:06Президент Аргентины намерен привиться российской вакциной от COVID-19
Лента новостейМолния