https://ria.ru/20201102/arktika-1582331030.html

Екатерина Демичева: России надо ускорить утилизацию опасных отходов

Екатерина Демичева: России надо ускорить утилизацию опасных отходов

России осталось всего восемь лет на обезвреживание промышленных отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (ПХБ). О том, что это такое, объемах опасных... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:00

2020-11-02T12:00

2020-11-02T18:12

арктика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

интервью

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России осталось всего восемь лет на обезвреживание промышленных отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (ПХБ). О том, что это такое, объемах опасных отходов, "масляной болезни", а также о старом оборудовании в Арктике, в интервью РИА Новости рассказала директор по развитию экологического интегратора госкорпорации "Росатом" АО "Русатом Гринвэй", национальный консультант ЮНИДО по управлению ПХБ Екатерина Демичева. Беседовала Наталья Парамонова. — Екатерина, опасные отходы — это такое общее понятие, которое трудно представить. К широко известным отходам относят ртуть — токсичный отход, а про остальные неизвестно. Почему сложилась такая ситуация?— Отходы I-II класса — это группа отходов, которые при неправильном обращении могут нанести непоправимый вред природе. Их насчитывается 444 вида.В западных странах отрасль переработки отходов успешно функционирует уже несколько десятилетий. Там также успешно выстроено и информирование населения о проблемах, методах и технологиях, связанных с обращением с отходами.В России долгое время тема отходов освещалась недостаточно широко и даже замалчивалась. Вопросы обращения с отходами I-II классов находились в "серой" зоне, при этом образователи отходов не активно афишировали факт их наличия, а переработка отходов не была выстроена. Некоторые эксперты и экологи старались привлечь внимание общественности к проблеме, но эти усилия были единичны. До недавнего времени отсутствовала и отдельная государственная политика в отношении с промышленными и токсичными отходами. С принятием Федерального закона от 26 июля 2019 г. N 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и Федеральный закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"" и активизацией государственной политики в отношении опасных отходов, в том числе с появлением федерального оператора по обращению с отходами I-II классов – ФГУПа "Федеральный экологический оператор", ситуация меняется к лучшему. О промышленных отходах начали не только говорить, в них начали разбираться, к теме активно подключаются экологи и общественники.— Что такое ПХБ и где они содержатся?— В 30-х годах прошлого века в трансформаторах и конденсаторах использовались жидкости (диэлектрики) на основе полихлорированных бифенилов. Диэлектрики не пропускали электрический ток, а также обеспечивали охлаждение частей оборудования. Они обладали прекрасными изоляционными свойствами, но с течением времени выяснилось, что они крайне токсичны для любых живых организмов из-за наличия молекулы хлора. — Как выяснилось, что диэлектрики оказались токсичными?— Пока ПХБ-содержащие материалы изолированы от непосредственного контакта с человеком, они не представляют опасности. Однако в случае попадания в организм приводят к необратимым изменениям. В 1968 году в Японии ПХБ из холодильных агрегатов попали в рисовое масло и случилось массовое отравление людей. Ситуация повторилась в конце 70-х годов на Тайване, когда в течение девяти месяцев большое количество тайванцев употребляли в пищу масло из рисовых высевок, загрязненное смесью ПХБ и фуранов в результате вытекания топлива. Пострадали, по разным данным, свыше двух тысяч человек. Болезнь получила название Юшо или "масляная болезнь". Кроме того, ПХБ может накапливаться в жировых тканях и грудном молоке, что делает его крайне токсичным для будущих поколений. С тех пор в странах Западной Европы, Азии и США уделяется самое пристальное внимание к данному виду отходов.В Советском Союзе на примере отдельных территорий Центральной России и Поволжья тоже проводились отборы проб из различных источников на наличие ПХБ, при этом само производство ПХБ у нас прекратилось только в 1991 году. — Хочется сразу заменить все трансформаторы, раз они представляют такую опасность.— Я должна уточнить, что ПХБ используется в закрытых системах. Как ртутный градусник, пока он цел — он не опасен. Но градусник хрупкий, а трансформатор сам по себе не разобьется. Трансформаторы или конденсаторы с ПХБ после 40 или 60 лет выводят из эксплуатации, они переходят в категорию отходов. И вот тогда возникает потенциальная угроза. Списанное оборудование демонтируют, разбирают на металлический корпус и диэлектрик — ПХБ. Когда происходит массовая замена ПХБ-содержащего оборудования, то крайне важно следить за тем, куда уходят ПХБ-содержащие отходы и как обезвреживаются. Следуя логике международного законодательства, в том числе Стокгольмской конвенции о СОЗ, мы должны принимать во внимание презумпцию виновности – трансформаторы, заполненные маслом, считаются загрязненными ПХБ, пока не доказано обратное. — Много ли в России ПХБ-содержащих отходов?— В связи с тем, что ПХБ отличаются достаточной стабильностью, чтобы противостоять разрушению, они остаются в окружающей среде. Так, на сегодняшний день в окружающей среде находится около 10% всех ПХБ, выработанных с момента их синтеза в 20-х годах XX века.По данным официальной статистики, на территории СССР было выпущено 35 тысяч тонн ПХБ под торговыми марками "Совтол" (охлаждающая жидкость), "Совол" (жидкость для заполнения конденсаторов) и "Гексол" (модификатор при производстве шин). Несмотря на то что уже 30 лет оборудование с подобной "начинкой" не производится, оно все еще работает. Представьте себе, если когда-то трансформатор был заполнен ПХБ и его тщательно не промыли при заправке новым маслом, он остался "грязным". По международным оценкам, количество ПХБ-загрязненного оборудования составляет до 10% от общего количества заполненного маслом электротехнического оборудования. Установить точную цифру невозможно до тех пор, пока не будет проведена инструментальная инвентаризация, процесс, при котором фактически берут пробу масла из трансформатора и проводится его анализ на содержание и количество ПХБ. Только тогда можно точно сказать, какое оборудование чистое и какое нет.Кроме того, спектр маслонаполненных трансформаторов очень широк. В каждой группе и модели трансформатора различается мощность и объем диэлектрика. Поэтому достоверно определить объем масла, подлежащего утилизации, без проведения инструментальной инвентаризации практически невозможно. Совершенно точно не содержат ПХБ трансформаторы сухого типа, а также оборудование, выпущенное после 1991 года и ни разу не подвергавшееся перезаполнению. К сожалению, последнее не всегда отражается в паспортах оборудования. Отсутствие корректной информации о статусе оборудования и правильных путях обращения с загрязненными ПХБ трансформаторами и конденсаторами приводит порой к печальным последствиям.— Как эти отходы можно обезвредить?— В первую очередь, необходимо провести инвентаризацию, хотя бы по документам. Любой отходообразователь должен знать, что ПХБ-содержащий отход должен быть передан по назначению. Технологии обезвреживания известны и одобрены международными организациями. Есть два основных варианта: термический способ и регенерация. Термическая обработка ПХБ-содержащих отходов имеет свои ограничения, однако это единственный метод обезвреживания чистого ПХБ. Регенерация масел позволяет возвращать их в хозяйственный оборот в виде базового масла или повторного использования в трансформаторах (после промывки последних, конечно же). Процесс в таких установках основан на реакции ПХБ с реагентом – дисперсией натрия, в результате чего образуется соль и не содержащее ПХБ масло, которое можно очищать от примесей дальше. Такой метод применим в случае, если масла загрязнены ПХБ не на 100%, активно использовался в США, Канаде и ЕС. — Сколько времени может занять утилизация ПХБ-отходов?— Стокгольмская конвенция о СОЗ говорит о том, что до 2025 года все оборудование, содержащее больше 0,005% ПХБ, должно быть выведено из эксплуатации, а до 2028 года отходы должны быть обезврежены. Для этого должна быть проведена инвентаризация.В России меры необходимо принимать уже сейчас. К сожалению, вопрос обезвреживания ПХБ-содержащих отходов тесно связан с вопросом обновления энергетической инфраструктуры, на что требуются существенные инвестиции. Добросовестные отходоообразователи, безусловно, предпринимали отдельные усилия по выводу такого оборудования из эксплуатации и его передаче лицензированным организациям для дальнейшего обращения. Однако темпы этой работы слишком невысокие, чтобы говорить о возможности своевременного выполнения положений Стокгольмской Конвенции. В целом, энергетическое хозяйство страны должно принимать более активные меры.Здесь нужно также отметить, что мощности по обезвреживанию ПХБ, соответствующие всем мировым стандартам, в нашей стране до сих пор в дефиците. С учетом темпов вывода оборудования из эксплуатации, мы можем обойтись двумя-тремя промышленными установками для утилизации. Но такой темп не позволит выполнить обязательства по Стокгольмской конвенции к 2028 году.При обращении с ПХБ имеет место и ценовой фактор. Конечно, слить в овраг дешевле.— Сколько может стоить одна установка по утилизации и с какого региона вы бы начали работу?— Стоимость оборудования для переработки ПХБ достаточно велика, как для установок малой мощности, так и для больших промышленных комплексов, а с учетом специфики отходов речь может идти еще и об единичных образцах. Немаловажно, что такое оборудование должно обеспечивать разложение ПХБ на уровне 99,9999%, то есть практически полное уничтожение опасных молекул. Такое оборудование должно быть хорошо оснащено технически и соответствовать передовым экологическим стандартам. К сожалению, мы не можем констатировать, что ПХБ-содержащие отходы всегда передаются организациям, которые располагают подобными мощностями. Нужна система контроля, которая сейчас поэтапно выстраивается. Говоря о регионах, в которых необходимо принимать первоочередные меры по обезвреживанию ПХБ, стоит отметить Арктическую зону РФ, а также территории, на которых сосредоточено оборудование с высокой долей износа. Такое оборудование представляет риск с точки зрения разливов и попадания значительного количества ПХБ в окружающую среду.

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/1579352056.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/arktika-1579953281.html

https://ria.ru/20201021/arktika-1580779261.html

https://ria.ru/20200305/1568205570.html

арктика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", интервью