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Екатерина Демичева: России надо ускорить утилизацию опасных отходов
Екатерина Демичева: России надо ускорить утилизацию опасных отходов
России осталось всего восемь лет на обезвреживание промышленных отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (ПХБ). О том, что это такое, объемах опасных... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:00
2020-11-02T18:12
арктика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
интервью
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России осталось всего восемь лет на обезвреживание промышленных отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (ПХБ). О том, что это такое, объемах опасных отходов, "масляной болезни", а также о старом оборудовании в Арктике, в интервью РИА Новости рассказала директор по развитию экологического интегратора госкорпорации "Росатом" АО "Русатом Гринвэй", национальный консультант ЮНИДО по управлению ПХБ Екатерина Демичева. Беседовала Наталья Парамонова. — Екатерина, опасные отходы — это такое общее понятие, которое трудно представить. К широко известным отходам относят ртуть — токсичный отход, а про остальные неизвестно. Почему сложилась такая ситуация?— Отходы I-II класса — это группа отходов, которые при неправильном обращении могут нанести непоправимый вред природе. Их насчитывается 444 вида.В западных странах отрасль переработки отходов успешно функционирует уже несколько десятилетий. Там также успешно выстроено и информирование населения о проблемах, методах и технологиях, связанных с обращением с отходами.В России долгое время тема отходов освещалась недостаточно широко и даже замалчивалась. Вопросы обращения с отходами I-II классов находились в "серой" зоне, при этом образователи отходов не активно афишировали факт их наличия, а переработка отходов не была выстроена. Некоторые эксперты и экологи старались привлечь внимание общественности к проблеме, но эти усилия были единичны. До недавнего времени отсутствовала и отдельная государственная политика в отношении с промышленными и токсичными отходами. С принятием Федерального закона от 26 июля 2019 г. N 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и Федеральный закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"" и активизацией государственной политики в отношении опасных отходов, в том числе с появлением федерального оператора по обращению с отходами I-II классов – ФГУПа "Федеральный экологический оператор", ситуация меняется к лучшему. О промышленных отходах начали не только говорить, в них начали разбираться, к теме активно подключаются экологи и общественники.— Что такое ПХБ и где они содержатся?— В 30-х годах прошлого века в трансформаторах и конденсаторах использовались жидкости (диэлектрики) на основе полихлорированных бифенилов. Диэлектрики не пропускали электрический ток, а также обеспечивали охлаждение частей оборудования. Они обладали прекрасными изоляционными свойствами, но с течением времени выяснилось, что они крайне токсичны для любых живых организмов из-за наличия молекулы хлора. — Как выяснилось, что диэлектрики оказались токсичными?— Пока ПХБ-содержащие материалы изолированы от непосредственного контакта с человеком, они не представляют опасности. Однако в случае попадания в организм приводят к необратимым изменениям. В 1968 году в Японии ПХБ из холодильных агрегатов попали в рисовое масло и случилось массовое отравление людей. Ситуация повторилась в конце 70-х годов на Тайване, когда в течение девяти месяцев большое количество тайванцев употребляли в пищу масло из рисовых высевок, загрязненное смесью ПХБ и фуранов в результате вытекания топлива. Пострадали, по разным данным, свыше двух тысяч человек. Болезнь получила название Юшо или "масляная болезнь". Кроме того, ПХБ может накапливаться в жировых тканях и грудном молоке, что делает его крайне токсичным для будущих поколений. С тех пор в странах Западной Европы, Азии и США уделяется самое пристальное внимание к данному виду отходов.В Советском Союзе на примере отдельных территорий Центральной России и Поволжья тоже проводились отборы проб из различных источников на наличие ПХБ, при этом само производство ПХБ у нас прекратилось только в 1991 году. — Хочется сразу заменить все трансформаторы, раз они представляют такую опасность.— Я должна уточнить, что ПХБ используется в закрытых системах. Как ртутный градусник, пока он цел — он не опасен. Но градусник хрупкий, а трансформатор сам по себе не разобьется. Трансформаторы или конденсаторы с ПХБ после 40 или 60 лет выводят из эксплуатации, они переходят в категорию отходов. И вот тогда возникает потенциальная угроза. Списанное оборудование демонтируют, разбирают на металлический корпус и диэлектрик — ПХБ. Когда происходит массовая замена ПХБ-содержащего оборудования, то крайне важно следить за тем, куда уходят ПХБ-содержащие отходы и как обезвреживаются. Следуя логике международного законодательства, в том числе Стокгольмской конвенции о СОЗ, мы должны принимать во внимание презумпцию виновности – трансформаторы, заполненные маслом, считаются загрязненными ПХБ, пока не доказано обратное. — Много ли в России ПХБ-содержащих отходов?— В связи с тем, что ПХБ отличаются достаточной стабильностью, чтобы противостоять разрушению, они остаются в окружающей среде. Так, на сегодняшний день в окружающей среде находится около 10% всех ПХБ, выработанных с момента их синтеза в 20-х годах XX века.По данным официальной статистики, на территории СССР было выпущено 35 тысяч тонн ПХБ под торговыми марками "Совтол" (охлаждающая жидкость), "Совол" (жидкость для заполнения конденсаторов) и "Гексол" (модификатор при производстве шин). Несмотря на то что уже 30 лет оборудование с подобной "начинкой" не производится, оно все еще работает. Представьте себе, если когда-то трансформатор был заполнен ПХБ и его тщательно не промыли при заправке новым маслом, он остался "грязным". По международным оценкам, количество ПХБ-загрязненного оборудования составляет до 10% от общего количества заполненного маслом электротехнического оборудования. Установить точную цифру невозможно до тех пор, пока не будет проведена инструментальная инвентаризация, процесс, при котором фактически берут пробу масла из трансформатора и проводится его анализ на содержание и количество ПХБ. Только тогда можно точно сказать, какое оборудование чистое и какое нет.Кроме того, спектр маслонаполненных трансформаторов очень широк. В каждой группе и модели трансформатора различается мощность и объем диэлектрика. Поэтому достоверно определить объем масла, подлежащего утилизации, без проведения инструментальной инвентаризации практически невозможно. Совершенно точно не содержат ПХБ трансформаторы сухого типа, а также оборудование, выпущенное после 1991 года и ни разу не подвергавшееся перезаполнению. К сожалению, последнее не всегда отражается в паспортах оборудования. Отсутствие корректной информации о статусе оборудования и правильных путях обращения с загрязненными ПХБ трансформаторами и конденсаторами приводит порой к печальным последствиям.— Как эти отходы можно обезвредить?— В первую очередь, необходимо провести инвентаризацию, хотя бы по документам. Любой отходообразователь должен знать, что ПХБ-содержащий отход должен быть передан по назначению. Технологии обезвреживания известны и одобрены международными организациями. Есть два основных варианта: термический способ и регенерация. Термическая обработка ПХБ-содержащих отходов имеет свои ограничения, однако это единственный метод обезвреживания чистого ПХБ. Регенерация масел позволяет возвращать их в хозяйственный оборот в виде базового масла или повторного использования в трансформаторах (после промывки последних, конечно же). Процесс в таких установках основан на реакции ПХБ с реагентом – дисперсией натрия, в результате чего образуется соль и не содержащее ПХБ масло, которое можно очищать от примесей дальше. Такой метод применим в случае, если масла загрязнены ПХБ не на 100%, активно использовался в США, Канаде и ЕС. — Сколько времени может занять утилизация ПХБ-отходов?— Стокгольмская конвенция о СОЗ говорит о том, что до 2025 года все оборудование, содержащее больше 0,005% ПХБ, должно быть выведено из эксплуатации, а до 2028 года отходы должны быть обезврежены. Для этого должна быть проведена инвентаризация.В России меры необходимо принимать уже сейчас. К сожалению, вопрос обезвреживания ПХБ-содержащих отходов тесно связан с вопросом обновления энергетической инфраструктуры, на что требуются существенные инвестиции. Добросовестные отходоообразователи, безусловно, предпринимали отдельные усилия по выводу такого оборудования из эксплуатации и его передаче лицензированным организациям для дальнейшего обращения. Однако темпы этой работы слишком невысокие, чтобы говорить о возможности своевременного выполнения положений Стокгольмской Конвенции. В целом, энергетическое хозяйство страны должно принимать более активные меры.Здесь нужно также отметить, что мощности по обезвреживанию ПХБ, соответствующие всем мировым стандартам, в нашей стране до сих пор в дефиците. С учетом темпов вывода оборудования из эксплуатации, мы можем обойтись двумя-тремя промышленными установками для утилизации. Но такой темп не позволит выполнить обязательства по Стокгольмской конвенции к 2028 году.При обращении с ПХБ имеет место и ценовой фактор. Конечно, слить в овраг дешевле.— Сколько может стоить одна установка по утилизации и с какого региона вы бы начали работу?— Стоимость оборудования для переработки ПХБ достаточно велика, как для установок малой мощности, так и для больших промышленных комплексов, а с учетом специфики отходов речь может идти еще и об единичных образцах. Немаловажно, что такое оборудование должно обеспечивать разложение ПХБ на уровне 99,9999%, то есть практически полное уничтожение опасных молекул. Такое оборудование должно быть хорошо оснащено технически и соответствовать передовым экологическим стандартам. К сожалению, мы не можем констатировать, что ПХБ-содержащие отходы всегда передаются организациям, которые располагают подобными мощностями. Нужна система контроля, которая сейчас поэтапно выстраивается. Говоря о регионах, в которых необходимо принимать первоочередные меры по обезвреживанию ПХБ, стоит отметить Арктическую зону РФ, а также территории, на которых сосредоточено оборудование с высокой долей износа. Такое оборудование представляет риск с точки зрения разливов и попадания значительного количества ПХБ в окружающую среду.
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/1579352056.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/arktika-1579953281.html
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арктика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", интервью

Екатерина Демичева: России надо ускорить утилизацию опасных отходов

12:00 02.11.2020 (обновлено: 18:12 02.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба госкорпорации "Росатом"Директор по развитию экологического интегратора госкорпорации "Росатом" АО "Русатом Гринвэй", национальный консультант ЮНИДО по управлению ПХБ Екатерина Демичева
Директор по развитию экологического интегратора госкорпорации Росатом АО Русатом Гринвэй, национальный консультант ЮНИДО по управлению ПХБ Екатерина Демичева - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : пресс-служба госкорпорации "Росатом"
Читать ria.ru в
России осталось всего восемь лет на обезвреживание промышленных отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (ПХБ). О том, что это такое, объемах опасных отходов, "масляной болезни", а также о старом оборудовании в Арктике, в интервью РИА Новости рассказала директор по развитию экологического интегратора госкорпорации "Росатом" АО "Русатом Гринвэй", национальный консультант ЮНИДО по управлению ПХБ Екатерина Демичева. Беседовала Наталья Парамонова.
— Екатерина, опасные отходы — это такое общее понятие, которое трудно представить. К широко известным отходам относят ртуть — токсичный отход, а про остальные неизвестно. Почему сложилась такая ситуация?
— Отходы I-II класса — это группа отходов, которые при неправильном обращении могут нанести непоправимый вред природе. Их насчитывается 444 вида.
В западных странах отрасль переработки отходов успешно функционирует уже несколько десятилетий. Там также успешно выстроено и информирование населения о проблемах, методах и технологиях, связанных с обращением с отходами.
В России долгое время тема отходов освещалась недостаточно широко и даже замалчивалась. Вопросы обращения с отходами I-II классов находились в "серой" зоне, при этом образователи отходов не активно афишировали факт их наличия, а переработка отходов не была выстроена. Некоторые эксперты и экологи старались привлечь внимание общественности к проблеме, но эти усилия были единичны. До недавнего времени отсутствовала и отдельная государственная политика в отношении с промышленными и токсичными отходами. С принятием Федерального закона от 26 июля 2019 г. N 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и Федеральный закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"" и активизацией государственной политики в отношении опасных отходов, в том числе с появлением федерального оператора по обращению с отходами I-II классов – ФГУПа "Федеральный экологический оператор", ситуация меняется к лучшему. О промышленных отходах начали не только говорить, в них начали разбираться, к теме активно подключаются экологи и общественники.
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Теплый лед: тающая Арктика меняет течения в океанах и экосистему планеты
— Что такое ПХБ и где они содержатся?
— В 30-х годах прошлого века в трансформаторах и конденсаторах использовались жидкости (диэлектрики) на основе полихлорированных бифенилов. Диэлектрики не пропускали электрический ток, а также обеспечивали охлаждение частей оборудования. Они обладали прекрасными изоляционными свойствами, но с течением времени выяснилось, что они крайне токсичны для любых живых организмов из-за наличия молекулы хлора.
— Как выяснилось, что диэлектрики оказались токсичными?
— Пока ПХБ-содержащие материалы изолированы от непосредственного контакта с человеком, они не представляют опасности. Однако в случае попадания в организм приводят к необратимым изменениям.
В 1968 году в Японии ПХБ из холодильных агрегатов попали в рисовое масло и случилось массовое отравление людей. Ситуация повторилась в конце 70-х годов на Тайване, когда в течение девяти месяцев большое количество тайванцев употребляли в пищу масло из рисовых высевок, загрязненное смесью ПХБ и фуранов в результате вытекания топлива. Пострадали, по разным данным, свыше двух тысяч человек. Болезнь получила название Юшо или "масляная болезнь". Кроме того, ПХБ может накапливаться в жировых тканях и грудном молоке, что делает его крайне токсичным для будущих поколений. С тех пор в странах Западной Европы, Азии и США уделяется самое пристальное внимание к данному виду отходов.
В Советском Союзе на примере отдельных территорий Центральной России и Поволжья тоже проводились отборы проб из различных источников на наличие ПХБ, при этом само производство ПХБ у нас прекратилось только в 1991 году.
— Хочется сразу заменить все трансформаторы, раз они представляют такую опасность.
— Я должна уточнить, что ПХБ используется в закрытых системах. Как ртутный градусник, пока он цел — он не опасен. Но градусник хрупкий, а трансформатор сам по себе не разобьется. Трансформаторы или конденсаторы с ПХБ после 40 или 60 лет выводят из эксплуатации, они переходят в категорию отходов. И вот тогда возникает потенциальная угроза.
Списанное оборудование демонтируют, разбирают на металлический корпус и диэлектрик — ПХБ. Когда происходит массовая замена ПХБ-содержащего оборудования, то крайне важно следить за тем, куда уходят ПХБ-содержащие отходы и как обезвреживаются.
Следуя логике международного законодательства, в том числе Стокгольмской конвенции о СОЗ, мы должны принимать во внимание презумпцию виновности – трансформаторы, заполненные маслом, считаются загрязненными ПХБ, пока не доказано обратное.
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— Много ли в России ПХБ-содержащих отходов?
В связи с тем, что ПХБ отличаются достаточной стабильностью, чтобы противостоять разрушению, они остаются в окружающей среде. Так, на сегодняшний день в окружающей среде находится около 10% всех ПХБ, выработанных с момента их синтеза в 20-х годах XX века.
По данным официальной статистики, на территории СССР было выпущено 35 тысяч тонн ПХБ под торговыми марками "Совтол" (охлаждающая жидкость), "Совол" (жидкость для заполнения конденсаторов) и "Гексол" (модификатор при производстве шин). Несмотря на то что уже 30 лет оборудование с подобной "начинкой" не производится, оно все еще работает. Представьте себе, если когда-то трансформатор был заполнен ПХБ и его тщательно не промыли при заправке новым маслом, он остался "грязным". По международным оценкам, количество ПХБ-загрязненного оборудования составляет до 10% от общего количества заполненного маслом электротехнического оборудования. Установить точную цифру невозможно до тех пор, пока не будет проведена инструментальная инвентаризация, процесс, при котором фактически берут пробу масла из трансформатора и проводится его анализ на содержание и количество ПХБ. Только тогда можно точно сказать, какое оборудование чистое и какое нет.
Кроме того, спектр маслонаполненных трансформаторов очень широк. В каждой группе и модели трансформатора различается мощность и объем диэлектрика. Поэтому достоверно определить объем масла, подлежащего утилизации, без проведения инструментальной инвентаризации практически невозможно. Совершенно точно не содержат ПХБ трансформаторы сухого типа, а также оборудование, выпущенное после 1991 года и ни разу не подвергавшееся перезаполнению. К сожалению, последнее не всегда отражается в паспортах оборудования. Отсутствие корректной информации о статусе оборудования и правильных путях обращения с загрязненными ПХБ трансформаторами и конденсаторами приводит порой к печальным последствиям.
— Как эти отходы можно обезвредить?
— В первую очередь, необходимо провести инвентаризацию, хотя бы по документам. Любой отходообразователь должен знать, что ПХБ-содержащий отход должен быть передан по назначению. Технологии обезвреживания известны и одобрены международными организациями. Есть два основных варианта: термический способ и регенерация. Термическая обработка ПХБ-содержащих отходов имеет свои ограничения, однако это единственный метод обезвреживания чистого ПХБ. Регенерация масел позволяет возвращать их в хозяйственный оборот в виде базового масла или повторного использования в трансформаторах (после промывки последних, конечно же). Процесс в таких установках основан на реакции ПХБ с реагентом – дисперсией натрия, в результате чего образуется соль и не содержащее ПХБ масло, которое можно очищать от примесей дальше. Такой метод применим в случае, если масла загрязнены ПХБ не на 100%, активно использовался в США, Канаде и ЕС.
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— Сколько времени может занять утилизация ПХБ-отходов?
— Стокгольмская конвенция о СОЗ говорит о том, что до 2025 года все оборудование, содержащее больше 0,005% ПХБ, должно быть выведено из эксплуатации, а до 2028 года отходы должны быть обезврежены. Для этого должна быть проведена инвентаризация.
В России меры необходимо принимать уже сейчас. К сожалению, вопрос обезвреживания ПХБ-содержащих отходов тесно связан с вопросом обновления энергетической инфраструктуры, на что требуются существенные инвестиции. Добросовестные отходоообразователи, безусловно, предпринимали отдельные усилия по выводу такого оборудования из эксплуатации и его передаче лицензированным организациям для дальнейшего обращения. Однако темпы этой работы слишком невысокие, чтобы говорить о возможности своевременного выполнения положений Стокгольмской Конвенции. В целом, энергетическое хозяйство страны должно принимать более активные меры.
Здесь нужно также отметить, что мощности по обезвреживанию ПХБ, соответствующие всем мировым стандартам, в нашей стране до сих пор в дефиците. С учетом темпов вывода оборудования из эксплуатации, мы можем обойтись двумя-тремя промышленными установками для утилизации. Но такой темп не позволит выполнить обязательства по Стокгольмской конвенции к 2028 году.
При обращении с ПХБ имеет место и ценовой фактор. Конечно, слить в овраг дешевле.
— Сколько может стоить одна установка по утилизации и с какого региона вы бы начали работу?
— Стоимость оборудования для переработки ПХБ достаточно велика, как для установок малой мощности, так и для больших промышленных комплексов, а с учетом специфики отходов речь может идти еще и об единичных образцах. Немаловажно, что такое оборудование должно обеспечивать разложение ПХБ на уровне 99,9999%, то есть практически полное уничтожение опасных молекул. Такое оборудование должно быть хорошо оснащено технически и соответствовать передовым экологическим стандартам. К сожалению, мы не можем констатировать, что ПХБ-содержащие отходы всегда передаются организациям, которые располагают подобными мощностями. Нужна система контроля, которая сейчас поэтапно выстраивается.
Говоря о регионах, в которых необходимо принимать первоочередные меры по обезвреживанию ПХБ, стоит отметить Арктическую зону РФ, а также территории, на которых сосредоточено оборудование с высокой долей износа. Такое оборудование представляет риск с точки зрения разливов и попадания значительного количества ПХБ в окружающую среду.
Арктический архипелаг - РИА Новости, 1920, 05.03.2020
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Россия построит в Арктике мусороперерабатывающие заводы
 
АрктикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Интервью
 
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