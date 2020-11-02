https://ria.ru/20201102/argentina-1582733341.html

В Аргентине ожидают 25 миллионов доз российской вакцины

В Аргентине ожидают 25 миллионов доз российской вакцины

Аргентина в декабре-январе может получить от России 25 миллионов доз вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T22:28

2020-11-02T22:28

2020-11-02T22:40

распространение нового коронавируса

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аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя – РИА Новости. Аргентина в декабре-январе может получить от России 25 миллионов доз вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости президент латиноамериканской страны Альберто Фернандес."Они смогут предоставить нам 10 миллионов доз, их мы сможем иметь в декабре, и в первых числах января мы могли бы получить, как мне говорят, еще 15 миллионов доз", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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аргентина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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