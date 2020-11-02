https://ria.ru/20201102/argentina-1582733341.html
В Аргентине ожидают 25 миллионов доз российской вакцины
В Аргентине ожидают 25 миллионов доз российской вакцины
Аргентина в декабре-январе может получить от России 25 миллионов доз вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T22:28
2020-11-02T22:28
2020-11-02T22:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
аргентина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:126:3072:1854_1400x0_80_0_0_876bb191a91657f20c6f8425879224fd.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя – РИА Новости. Аргентина в декабре-январе может получить от России 25 миллионов доз вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости президент латиноамериканской страны Альберто Фернандес."Они смогут предоставить нам 10 миллионов доз, их мы сможем иметь в декабре, и в первых числах января мы могли бы получить, как мне говорят, еще 15 миллионов доз", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
аргентина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_29ba5758fd2973664ee7db90375f81d1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, аргентина, в мире