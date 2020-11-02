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В Аргентине ожидают 25 миллионов доз российской вакцины
В Аргентине ожидают 25 миллионов доз российской вакцины
Аргентина в декабре-январе может получить от России 25 миллионов доз вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T22:28
2020-11-02T22:40
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя – РИА Новости. Аргентина в декабре-январе может получить от России 25 миллионов доз вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости президент латиноамериканской страны Альберто Фернандес."Они смогут предоставить нам 10 миллионов доз, их мы сможем иметь в декабре, и в первых числах января мы могли бы получить, как мне говорят, еще 15 миллионов доз", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, аргентина, в мире

В Аргентине ожидают 25 миллионов доз российской вакцины

22:28 02.11.2020 (обновлено: 22:40 02.11.2020)
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя – РИА Новости. Аргентина в декабре-январе может получить от России 25 миллионов доз вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости президент латиноамериканской страны Альберто Фернандес.
"Они смогут предоставить нам 10 миллионов доз, их мы сможем иметь в декабре, и в первых числах января мы могли бы получить, как мне говорят, еще 15 миллионов доз", - сказал он.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАргентинаВ мире
 
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