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РИА Наука
https://ria.ru/20201102/apple-1582680210.html
iPhone 13 получит экран нового поколения
iPhone 13 получит экран нового поколения
Компания Apple активно работает над следующим поколением iPhone, которое представят в 2021 году. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает портал... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:24
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риа наука
apple ios
apple
технологии
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Компания Apple активно работает над следующим поколением iPhone, которое представят в 2021 году. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает портал Mydrivers.Первый прототип якобы выполнен в точно таком же стиле, что и смартфоны iPhone 12. Экран образца получил возможность обновления изображения в 120 герц. Однако подэкранного сканера отпечатков пальцев iPhone 13 не имеет.На месте остался спорный экранный вырез, в котором располагаются компоненты системы Face ID. Как утверждал ранее другой инсайдер, его собираются сделать меньше. Но речь идет о ранних прототипах, а реальный iPhone 13 выйдет осенью 2021 года.
https://ria.ru/20201008/chelka-iphone-1578781927.html
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apple ios, apple, технологии

iPhone 13 получит экран нового поколения

16:24 02.11.2020 (обновлено: 22:40 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаставка на экране нового смартфона компании Apple в магазине re:Store
Заставка на экране нового смартфона компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Компания Apple активно работает над следующим поколением iPhone, которое представят в 2021 году. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает портал Mydrivers.
Первый прототип якобы выполнен в точно таком же стиле, что и смартфоны iPhone 12. Экран образца получил возможность обновления изображения в 120 герц. Однако подэкранного сканера отпечатков пальцев iPhone 13 не имеет.
Продажа смартфонов - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 11:15РИА Наука
Через год в iPhone 13 сохранят деталь, которая раздражает всех
На месте остался спорный экранный вырез, в котором располагаются компоненты системы Face ID. Как утверждал ранее другой инсайдер, его собираются сделать меньше. Но речь идет о ранних прототипах, а реальный iPhone 13 выйдет осенью 2021 года.
 
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