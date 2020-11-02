https://ria.ru/20201102/apple-1582680210.html

iPhone 13 получит экран нового поколения

iPhone 13 получит экран нового поколения

Компания Apple активно работает над следующим поколением iPhone, которое представят в 2021 году. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает портал... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:24

2020-11-02T16:24

2020-11-02T22:40

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технологии

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Компания Apple активно работает над следующим поколением iPhone, которое представят в 2021 году. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает портал Mydrivers.Первый прототип якобы выполнен в точно таком же стиле, что и смартфоны iPhone 12. Экран образца получил возможность обновления изображения в 120 герц. Однако подэкранного сканера отпечатков пальцев iPhone 13 не имеет.На месте остался спорный экранный вырез, в котором располагаются компоненты системы Face ID. Как утверждал ранее другой инсайдер, его собираются сделать меньше. Но речь идет о ранних прототипах, а реальный iPhone 13 выйдет осенью 2021 года.

https://ria.ru/20201008/chelka-iphone-1578781927.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple ios, apple, технологии