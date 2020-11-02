Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/apple-1582673384.html
Apple запустила заблокированную функцию в России
Apple запустила заблокированную функцию в России
Представители Apple в России объявили, что обладателям часов компании будут доступны новые функции контроля за здоровьем сердца. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:48
2020-11-02T15:48
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/102553/24/1025532418_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_41409381560ec51d5504ad4d617300a3.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Представители Apple в России объявили, что обладателям часов компании будут доступны новые функции контроля за здоровьем сердца.В частности, на Apple Watch 4 и более новых устройствах появится доступ к приложению ЭКГ, которое заработало в 2018 году, но ранее было заблокировано в России. С помощью данной функции пользователи смогут самостоятельно снимать электрокардиограмму с запястья и сообщать ее результаты лечащему врачу.В компании уточнили, что, в соответствии с распоряжением Росздравнадзора ВНИИМТ, приложения ЭКГ и данная функция не считаются медицинскими устройствами.Новые функции будут запущены в России с выходом следующего обновления ПО вместе с iOS 14.2 и watchOS 7.1.
https://ria.ru/20201028/iphone13-1581892360.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/102553/24/1025532418_111:0:1890:1334_1400x0_80_0_0_6641303972013b277973e4012d90fa5d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple, технологии

Apple запустила заблокированную функцию в России

15:48 02.11.2020
 
© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Представители Apple в России объявили, что обладателям часов компании будут доступны новые функции контроля за здоровьем сердца.
В частности, на Apple Watch 4 и более новых устройствах появится доступ к приложению ЭКГ, которое заработало в 2018 году, но ранее было заблокировано в России. С помощью данной функции пользователи смогут самостоятельно снимать электрокардиограмму с запястья и сообщать ее результаты лечащему врачу.
В компании уточнили, что, в соответствии с распоряжением Росздравнадзора ВНИИМТ, приложения ЭКГ и данная функция не считаются медицинскими устройствами.
Новые функции будут запущены в России с выходом следующего обновления ПО вместе с iOS 14.2 и watchOS 7.1.
Покупательница держит в руках новый iPhone 12 Pro - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 11:34РИА Наука
Названа ключевая особенность будущего iPhone 13
 
AppleТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
23:45СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
23:22При теракте в центре Вены погибли семь человек
23:18В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
23:08Напавший на синагогу в Вене подорвал себя, сообщили СМИ
23:06В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
23:06Президент Аргентины намерен привиться российской вакциной от COVID-19
Лента новостейМолния