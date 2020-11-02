https://ria.ru/20201102/apple-1582673384.html

Apple запустила заблокированную функцию в России

Apple запустила заблокированную функцию в России

Представители Apple в России объявили, что обладателям часов компании будут доступны новые функции контроля за здоровьем сердца. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:48

2020-11-02T15:48

2020-11-02T15:48

apple

технологии

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Представители Apple в России объявили, что обладателям часов компании будут доступны новые функции контроля за здоровьем сердца.В частности, на Apple Watch 4 и более новых устройствах появится доступ к приложению ЭКГ, которое заработало в 2018 году, но ранее было заблокировано в России. С помощью данной функции пользователи смогут самостоятельно снимать электрокардиограмму с запястья и сообщать ее результаты лечащему врачу.В компании уточнили, что, в соответствии с распоряжением Росздравнадзора ВНИИМТ, приложения ЭКГ и данная функция не считаются медицинскими устройствами.Новые функции будут запущены в России с выходом следующего обновления ПО вместе с iOS 14.2 и watchOS 7.1.

https://ria.ru/20201028/iphone13-1581892360.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, технологии