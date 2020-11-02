https://ria.ru/20201102/apple-1582673384.html
Apple запустила заблокированную функцию в России
Apple запустила заблокированную функцию в России
Представители Apple в России объявили, что обладателям часов компании будут доступны новые функции контроля за здоровьем сердца. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:48
2020-11-02T15:48
2020-11-02T15:48
apple
технологии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Представители Apple в России объявили, что обладателям часов компании будут доступны новые функции контроля за здоровьем сердца.В частности, на Apple Watch 4 и более новых устройствах появится доступ к приложению ЭКГ, которое заработало в 2018 году, но ранее было заблокировано в России. С помощью данной функции пользователи смогут самостоятельно снимать электрокардиограмму с запястья и сообщать ее результаты лечащему врачу.В компании уточнили, что, в соответствии с распоряжением Росздравнадзора ВНИИМТ, приложения ЭКГ и данная функция не считаются медицинскими устройствами.Новые функции будут запущены в России с выходом следующего обновления ПО вместе с iOS 14.2 и watchOS 7.1.
https://ria.ru/20201028/iphone13-1581892360.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple, технологии
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Представители Apple в России объявили,
что обладателям часов компании будут доступны новые функции контроля за здоровьем сердца.
В частности, на Apple Watch 4 и более новых устройствах появится доступ к приложению ЭКГ, которое заработало в 2018 году, но ранее было заблокировано в России. С помощью данной функции пользователи смогут самостоятельно снимать электрокардиограмму с запястья и сообщать ее результаты лечащему врачу.
В компании уточнили, что, в соответствии с распоряжением Росздравнадзора ВНИИМТ, приложения ЭКГ и данная функция не считаются медицинскими устройствами.
Новые функции будут запущены в России с выходом следующего обновления ПО вместе с iOS 14.2 и watchOS 7.1.