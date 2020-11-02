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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/antitela-1582677717.html
Роспотребнадзор оценил сообщения о сроках активности антител к COVID-19
Роспотребнадзор оценил сообщения о сроках активности антител к COVID-19
Сохранение антител к коронавирусу до 5 месяцев не вызывает сомнения, сообщения о том, что они держатся на высоком уровне в течение 4 месяцев, были обусловлены... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:09
2020-11-02T17:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сохранение антител к коронавирусу до 5 месяцев не вызывает сомнения, сообщения о том, что они держатся на высоком уровне в течение 4 месяцев, были обусловлены ограниченным сроком наблюдения, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.Ранее журнал Science сообщил, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев, к такому выводу пришли ученые из медицинского центра Маунт Синай в США."Тот факт, что антитела к коронавирусу сохраняются до 5 месяцев, не вызывает сомнения. Еще в начале октября мы сообщали, что, по нашим данным, у переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение 4 месяцев. Это был максимальный срок наблюдения по состоянию на начало октября. Так что все сходится", - сказал Тотолян.Он отметил, что сейчас эти данные касаются больных, перенесших коронавирус в средней или тяжелой формах, так как именно эта группа находится под наблюдением."У части переболевших наблюдается снижение уровня антител, но это не означает исчезновение иммунитета, поскольку формируются "клетки памяти" и клетки, продуцирующие антитела, которые должны обеспечивать иммунную защиту при повторной встрече с вирусом", - отметил Тотолян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201022/immunitet-1580981282.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор оценил сообщения о сроках активности антител к COVID-19

16:09 02.11.2020 (обновлено: 17:05 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сохранение антител к коронавирусу до 5 месяцев не вызывает сомнения, сообщения о том, что они держатся на высоком уровне в течение 4 месяцев, были обусловлены ограниченным сроком наблюдения, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.
Ранее журнал Science сообщил, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев, к такому выводу пришли ученые из медицинского центра Маунт Синай в США.
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"Тот факт, что антитела к коронавирусу сохраняются до 5 месяцев, не вызывает сомнения. Еще в начале октября мы сообщали, что, по нашим данным, у переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение 4 месяцев. Это был максимальный срок наблюдения по состоянию на начало октября. Так что все сходится", - сказал Тотолян.
Он отметил, что сейчас эти данные касаются больных, перенесших коронавирус в средней или тяжелой формах, так как именно эта группа находится под наблюдением.
"У части переболевших наблюдается снижение уровня антител, но это не означает исчезновение иммунитета, поскольку формируются "клетки памяти" и клетки, продуцирующие антитела, которые должны обеспечивать иммунную защиту при повторной встрече с вирусом", - отметил Тотолян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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