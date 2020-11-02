https://ria.ru/20201102/antitela-1582677717.html

Роспотребнадзор оценил сообщения о сроках активности антител к COVID-19

Роспотребнадзор оценил сообщения о сроках активности антител к COVID-19

Сохранение антител к коронавирусу до 5 месяцев не вызывает сомнения, сообщения о том, что они держатся на высоком уровне в течение 4 месяцев, были обусловлены... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:09

2020-11-02T16:09

2020-11-02T17:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сохранение антител к коронавирусу до 5 месяцев не вызывает сомнения, сообщения о том, что они держатся на высоком уровне в течение 4 месяцев, были обусловлены ограниченным сроком наблюдения, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.Ранее журнал Science сообщил, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев, к такому выводу пришли ученые из медицинского центра Маунт Синай в США."Тот факт, что антитела к коронавирусу сохраняются до 5 месяцев, не вызывает сомнения. Еще в начале октября мы сообщали, что, по нашим данным, у переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение 4 месяцев. Это был максимальный срок наблюдения по состоянию на начало октября. Так что все сходится", - сказал Тотолян.Он отметил, что сейчас эти данные касаются больных, перенесших коронавирус в средней или тяжелой формах, так как именно эта группа находится под наблюдением."У части переболевших наблюдается снижение уровня антител, но это не означает исчезновение иммунитета, поскольку формируются "клетки памяти" и клетки, продуцирующие антитела, которые должны обеспечивать иммунную защиту при повторной встрече с вирусом", - отметил Тотолян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201022/immunitet-1580981282.html

https://ria.ru/20201030/posledstviya-1582386097.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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