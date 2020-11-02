https://ria.ru/20201102/amunitsiya-1582584501.html

На местах боев 1945 года на Сахалине нашли амуницию японских солдат

На местах боев 1945 года на Сахалине нашли амуницию японских солдат

Члены приморского поискового объединения "Авиапоиск" в ходе полевых работ в районе 50-й параллели на острове Сахалин, где в августе 1945 года развернулось одно... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T04:15

2020-11-02T04:15

2020-11-02T04:15

сахалин

япония

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576259862_0:169:3319:2036_1400x0_80_0_0_6552248b3da1e91b45c9cd68e19c16d7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Члены приморского поискового объединения "Авиапоиск" в ходе полевых работ в районе 50-й параллели на острове Сахалин, где в августе 1945 года развернулось одно из самых кровопролитных сражений войны с Японией, нашли амуницию японских солдат, сообщает организация.Ранее "Авиапоиск" информировал, что выиграл государственный контракт на проведение поисковых работ в Сахалинской области. Собранные на местах боёв артефакты и личные вещи погибших будут переданы в областной музейно-мемориальный комплекс "Победа". В работах также участвуют сахалинские поисковики и общественный фонд "Пионер".Останков советских воинов и японских солдат пока не обнаружено. Поиски будут продолжаться в Смирныховском районе ещё около месяца, пока не выпадет много снега.Сухопутная граница между СССР и Японией проходила на Сахалине вдоль 50-й параллели (Смирныховский район). В японском Харамитогском укрепрайоне шли самые ожесточенные бои за освобождение южного Сахалина. Укрепрайон защищали более 5 тысяч солдат императорской армии. На их вооружении стояли пушки, танки и самолеты. В 1945 году в сражениях за укрепрайон погибли около 2,5 тысячи воинов с обеих сторон.

https://ria.ru/20200808/1575439158.html

сахалин

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, япония, общество