На местах боев 1945 года на Сахалине нашли амуницию японских солдат
Ранее "Авиапоиск" информировал, что выиграл государственный контракт на проведение поисковых работ в Сахалинской области. Собранные на местах боёв артефакты и личные вещи погибших будут переданы в областной музейно-мемориальный комплекс "Победа". В работах также участвуют сахалинские поисковики и общественный фонд "Пионер".
"За несколько дней обследованы участки обороны японских войск на высотах Плешивая, Верблюд и в предполье вдоль рек Малая Гнилуша и Гильзовка. Поисковиками тщательно проверяются все линии ходов сообщения, стрелковые ячейки и складки местности. На бывших японских позициях удалось обнаружить большое количество снаряжения и предметов вооружения неприятеля: стальной шлем, гильзы и патроны к винтовкам "Арисака", фрагменты противогазов, подсумков, поясных ремней, плащ-палаток, пряжки к ремням, портупеям и ранцам, предметы обихода", - говорится в сообщении.
Останков советских воинов и японских солдат пока не обнаружено. Поиски будут продолжаться в Смирныховском районе ещё около месяца, пока не выпадет много снега.
Сухопутная граница между СССР и Японией проходила на Сахалине вдоль 50-й параллели (Смирныховский район). В японском Харамитогском укрепрайоне шли самые ожесточенные бои за освобождение южного Сахалина. Укрепрайон защищали более 5 тысяч солдат императорской армии. На их вооружении стояли пушки, танки и самолеты. В 1945 году в сражениях за укрепрайон погибли около 2,5 тысячи воинов с обеих сторон.
8 августа, 01:15Вступление СССР в войну с Японией (1945)