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На местах боев 1945 года на Сахалине нашли амуницию японских солдат
На местах боев 1945 года на Сахалине нашли амуницию японских солдат
Члены приморского поискового объединения "Авиапоиск" в ходе полевых работ в районе 50-й параллели на острове Сахалин, где в августе 1945 года развернулось одно... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T04:15
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сахалин
япония
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Члены приморского поискового объединения "Авиапоиск" в ходе полевых работ в районе 50-й параллели на острове Сахалин, где в августе 1945 года развернулось одно из самых кровопролитных сражений войны с Японией, нашли амуницию японских солдат, сообщает организация.Ранее "Авиапоиск" информировал, что выиграл государственный контракт на проведение поисковых работ в Сахалинской области. Собранные на местах боёв артефакты и личные вещи погибших будут переданы в областной музейно-мемориальный комплекс "Победа". В работах также участвуют сахалинские поисковики и общественный фонд "Пионер".Останков советских воинов и японских солдат пока не обнаружено. Поиски будут продолжаться в Смирныховском районе ещё около месяца, пока не выпадет много снега.Сухопутная граница между СССР и Японией проходила на Сахалине вдоль 50-й параллели (Смирныховский район). В японском Харамитогском укрепрайоне шли самые ожесточенные бои за освобождение южного Сахалина. Укрепрайон защищали более 5 тысяч солдат императорской армии. На их вооружении стояли пушки, танки и самолеты. В 1945 году в сражениях за укрепрайон погибли около 2,5 тысячи воинов с обеих сторон.
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сахалин
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сахалин, япония, общество

На местах боев 1945 года на Сахалине нашли амуницию японских солдат

04:15 02.11.2020
 
© РИА Новости / РИА НовостиСоветские транспортные суда на пути к Южному Сахалину. Август 1945 года
Советские транспортные суда на пути к Южному Сахалину. Август 1945 года - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Члены приморского поискового объединения "Авиапоиск" в ходе полевых работ в районе 50-й параллели на острове Сахалин, где в августе 1945 года развернулось одно из самых кровопролитных сражений войны с Японией, нашли амуницию японских солдат, сообщает организация.
Ранее "Авиапоиск" информировал, что выиграл государственный контракт на проведение поисковых работ в Сахалинской области. Собранные на местах боёв артефакты и личные вещи погибших будут переданы в областной музейно-мемориальный комплекс "Победа". В работах также участвуют сахалинские поисковики и общественный фонд "Пионер".
"За несколько дней обследованы участки обороны японских войск на высотах Плешивая, Верблюд и в предполье вдоль рек Малая Гнилуша и Гильзовка. Поисковиками тщательно проверяются все линии ходов сообщения, стрелковые ячейки и складки местности. На бывших японских позициях удалось обнаружить большое количество снаряжения и предметов вооружения неприятеля: стальной шлем, гильзы и патроны к винтовкам "Арисака", фрагменты противогазов, подсумков, поясных ремней, плащ-палаток, пряжки к ремням, портупеям и ранцам, предметы обихода", - говорится в сообщении.
Останков советских воинов и японских солдат пока не обнаружено. Поиски будут продолжаться в Смирныховском районе ещё около месяца, пока не выпадет много снега.
Сухопутная граница между СССР и Японией проходила на Сахалине вдоль 50-й параллели (Смирныховский район). В японском Харамитогском укрепрайоне шли самые ожесточенные бои за освобождение южного Сахалина. Укрепрайон защищали более 5 тысяч солдат императорской армии. На их вооружении стояли пушки, танки и самолеты. В 1945 году в сражениях за укрепрайон погибли около 2,5 тысячи воинов с обеих сторон.
Маньчжурская операция - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 01:15
Вступление СССР в войну с Японией (1945)
 
СахалинЯпонияОбщество
 
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