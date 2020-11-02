https://ria.ru/20201102/ambulatorii-1582649775.html

Пензенский губернатор предложил создавать амбулатории в новостройках

Пензенский губернатор предложил создавать амбулатории в новостройках

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил решить вопрос с открытием врачебных амбулаторий в новостройках, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:10

2020-11-02T14:10

2020-11-02T14:10

пензенская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

иван белозерцев

пензенская область

общество

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ПЕНЗА, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил решить вопрос с открытием врачебных амбулаторий в новостройках, сообщила пресс-служба правительства региона.По его словам, регион принимает областные программы по поддержке различных категорий граждан в приобретении жилья, чем капитализирует строительные компании, поэтому застройщики должны идти навстречу в деле создания медицинских учреждений в шаговой доступности для жителей своих микрорайонов, что в конечном счете только увеличит привлекательность этих новостроек.Также губернатор на оперативном совещании в понедельник отметил, что есть жалобы на длительное ожидание вызванного на дом врача, с каждой из которых нужно разбираться."Я понимаю, что врачи поликлиник и амбулаторий перегружены. Есть информация, что граждане, вызвав на дом врача, ждут его два-три дня. Нужно в каждом конкретном случае разбираться, действительно ли это так, и если информация подтверждается, надо исправлять ситуацию… Необходимо проанализировать логистику вызовов, просчитать возможности увеличения врачей первичного звена, привлечь к работе медиков, работающих в санаториях, принять соответствующие решения", - заявил Белозерцев.Как доложил губернатору врио министра здравоохранения области Александр Никишин, в настоящее время к 20 автомобилям, имеющимся у амбулаторных медучреждений, добавлены еще столько же, в том числе по договорам найма, чего достаточно для обслуживания вызовов на дому.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581200178.html

https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582641550.html

пензенская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, пензенская область, общество