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Пензенская область
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Пензенский губернатор предложил создавать амбулатории в новостройках
Пензенский губернатор предложил создавать амбулатории в новостройках
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил решить вопрос с открытием врачебных амбулаторий в новостройках, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:10
2020-11-02T14:10
пензенская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
пензенская область
общество
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ПЕНЗА, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил решить вопрос с открытием врачебных амбулаторий в новостройках, сообщила пресс-служба правительства региона.По его словам, регион принимает областные программы по поддержке различных категорий граждан в приобретении жилья, чем капитализирует строительные компании, поэтому застройщики должны идти навстречу в деле создания медицинских учреждений в шаговой доступности для жителей своих микрорайонов, что в конечном счете только увеличит привлекательность этих новостроек.Также губернатор на оперативном совещании в понедельник отметил, что есть жалобы на длительное ожидание вызванного на дом врача, с каждой из которых нужно разбираться."Я понимаю, что врачи поликлиник и амбулаторий перегружены. Есть информация, что граждане, вызвав на дом врача, ждут его два-три дня. Нужно в каждом конкретном случае разбираться, действительно ли это так, и если информация подтверждается, надо исправлять ситуацию… Необходимо проанализировать логистику вызовов, просчитать возможности увеличения врачей первичного звена, привлечь к работе медиков, работающих в санаториях, принять соответствующие решения", - заявил Белозерцев.Как доложил губернатору врио министра здравоохранения области Александр Никишин, в настоящее время к 20 автомобилям, имеющимся у амбулаторных медучреждений, добавлены еще столько же, в том числе по договорам найма, чего достаточно для обслуживания вызовов на дому.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581200178.html
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582641550.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, пензенская область, общество

Пензенский губернатор предложил создавать амбулатории в новостройках

14:10 02.11.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
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ПЕНЗА, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил решить вопрос с открытием врачебных амбулаторий в новостройках, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Нужно провести переговоры с представителями строительных компаний - там, где идет возведение многоэтажного жилья, предусмотреть возможность выделения помещений под врачебные амбулатории", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.

По его словам, регион принимает областные программы по поддержке различных категорий граждан в приобретении жилья, чем капитализирует строительные компании, поэтому застройщики должны идти навстречу в деле создания медицинских учреждений в шаговой доступности для жителей своих микрорайонов, что в конечном счете только увеличит привлекательность этих новостроек.
Также губернатор на оперативном совещании в понедельник отметил, что есть жалобы на длительное ожидание вызванного на дом врача, с каждой из которых нужно разбираться.
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"Я понимаю, что врачи поликлиник и амбулаторий перегружены. Есть информация, что граждане, вызвав на дом врача, ждут его два-три дня. Нужно в каждом конкретном случае разбираться, действительно ли это так, и если информация подтверждается, надо исправлять ситуацию… Необходимо проанализировать логистику вызовов, просчитать возможности увеличения врачей первичного звена, привлечь к работе медиков, работающих в санаториях, принять соответствующие решения", - заявил Белозерцев.
Как доложил губернатору врио министра здравоохранения области Александр Никишин, в настоящее время к 20 автомобилям, имеющимся у амбулаторных медучреждений, добавлены еще столько же, в том числе по договорам найма, чего достаточно для обслуживания вызовов на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Пензенская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевПензенская областьОбщество
 
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