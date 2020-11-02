Экс-глава "ТНС энерго" арестован по делу об афере на 5,5 миллиарда рублей
16:27 02.11.2020 (обновлено: 16:36 02.11.2020)
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО до 22 декабря бывшего генерального директора холдинга "ТНС энерго" Дмитрия Аржанова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"Тверским районным судом в отношении Аржанова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря", — сказала собеседница агентства.
На прошлой неделе по делу о хищении 5,5 миллиардов рублей у энергокомпании "МРСК Центра и Приволжья" в СИЗО отправили нынешнего гендиректора "ТНС энерго" Сергея Афанасьева и его зама Бориса Щурова. Всем им грозит до 10 лет колонии.
Поводом для задержания топ-менеджеров холдинга стало заявление руководства электросетевой компании ПАО "Россети Центр и Приволжье" в правоохранительные органы. Согласно заявлению, "ТНС энерго" и его дочерняя компания "ТНС энерго Нижний Новгород" с августа 2011 по октябрь 2020 года похитили более 5,5 миллиарда рублей. По мнению следствия, задержанные, получая денежные средства с потребителей электроэнергии, переводили их в другие компании, в том числе в офшоры, вместо того чтобы расплачиваться с поставщиком.
За последние годы это крупнейшее вскрытое хищение в отрасли. Махинации руководства энергокомпании, как констатировали в МВД РФ, привели к увеличению тарифов для потребителей в Нижегородской области, проблемам с финансированием ремонта электросетей и оборудования, а также снижению надежности всей системы.
Аржанов занимал должность генерального директора "ТНС энерго" с августа 2012 по февраль 2017 года. До этого он занимал руководящие должности в структурах ООО "Транснефтьсервис С", ООО "Межрегиональная энергосбытовая компания" и ОАО "Нижноватомэнергосбыт".
ПАО Группа компаний "ТНС энерго" — одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России, которая управляет десятью энергосбытовыми компаниями в 11 регионах Российской Федерации. Председателем совета директоров компании является президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.