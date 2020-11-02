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https://ria.ru/20201102/afera-1582618055.html
Пятого топ-менеджера задержали за крупнейшую в России аферу в энергетике
Пятого топ-менеджера задержали за крупнейшую в России аферу в энергетике
Еще один фигурант — бывший гендиректор холдинга "ТНС энерго" — появился в уголовном деле о хищении 5,5 миллиарда рублей у энергокомпании "МРСК Центра и... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:02
2020-11-02T17:36
мрск центра и приволжья
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Еще один фигурант — бывший гендиректор холдинга "ТНС энерго" — появился в уголовном деле о хищении 5,5 миллиарда рублей у энергокомпании "МРСК Центра и Приволжья", сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева."Поступило ходатайство от следственного департамента МВД РФ об избрании меры пресечения Дмитрию Аржанову в виде заключения под стражу. Подозревается по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере)", — сказала собеседница агентства.На прошлой неделе по делу об этой афере в СИЗО отправили нынешнего гендиректора "ТНС энерго" Сергея Афанасьева и его зама Бориса Щурова. Всем им грозит до десяти лет колонии.Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.За последние годы это крупнейшее вскрытое хищение в отрасли. По данным МВД России, руководители "ТНС энерго" и других организаций с 2011 года похищали деньги конечных потребителей электричества, которые должны были поступить поставщику — электросетевой компании.На момент выпуска релиза МВД России в минувшую пятницу по делу были задержаны четыре человека: Сергей Афанасьев, Борис Щуров, София Афанасьева и Джамил Дашин. Дмитрий Аржанов, таким образом, стал пятым. Ходатайство об очном аресте однозначно говорит о том, что человек задержан.Мошенничество, как констатировали в МВД России, привело к "существенному увеличению тарифов для конечных потребителей" в Нижегородской области, недофинансированию ремонта электросетей и оборудования, а также снижению надежности всей системы.Группа компаний "ТНС энерго" — один из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов России. Управляет десятью энергосбытовыми компаниями в 11 регионах России. Председателем совета директоров является президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/moshennichestvo-1578686355.html
https://ria.ru/20201030/vzyatka-1582213221.html
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мрск центра и приволжья, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, нижегородская область, происшествия

Пятого топ-менеджера задержали за крупнейшую в России аферу в энергетике

12:02 02.11.2020 (обновлено: 17:36 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Еще один фигурант — бывший гендиректор холдинга "ТНС энерго" — появился в уголовном деле о хищении 5,5 миллиарда рублей у энергокомпании "МРСК Центра и Приволжья", сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.
"Поступило ходатайство от следственного департамента МВД РФ об избрании меры пресечения Дмитрию Аржанову в виде заключения под стражу. Подозревается по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере)", — сказала собеседница агентства.
На прошлой неделе по делу об этой афере в СИЗО отправили нынешнего гендиректора "ТНС энерго" Сергея Афанасьева и его зама Бориса Щурова. Всем им грозит до десяти лет колонии.
Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.
За последние годы это крупнейшее вскрытое хищение в отрасли. По данным МВД России, руководители "ТНС энерго" и других организаций с 2011 года похищали деньги конечных потребителей электричества, которые должны были поступить поставщику — электросетевой компании.
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Мошенничество, как констатировали в МВД России, привело к "существенному увеличению тарифов для конечных потребителей" в Нижегородской области, недофинансированию ремонта электросетей и оборудования, а также снижению надежности всей системы.
Группа компаний "ТНС энерго" — один из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов России. Управляет десятью энергосбытовыми компаниями в 11 регионах России. Председателем совета директоров является президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.
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