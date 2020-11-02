https://ria.ru/20201102/4-noyabrya-1582679911.html

3 ноября 2020 будем работать на 1 час меньше

3 ноября 2020 будем работать на 1 час меньше

3 ноября 2020 — сокращенный рабочий день согласно Трудовому кодексу РФ. Режим работы при разных графиках и как оплачивается этот день, читайте в материале РИА... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:24

2020-11-02T16:24

2020-11-02T16:24

день народного единства

работа

праздник

день народного единства - 4 ноября

общество

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. 3 ноября 2020 — сокращенный рабочий день согласно Трудовому кодексу РФ. Режим работы при разных графиках и как оплачивается этот день, читайте в материале РИА Новости.Будет ли 3 ноября сокращенным днемЧетвертого ноября в России отмечается День народного единства. Это официальный выходной. Праздник учредили в память о событиях XVII века, он связан с окончанием Смутного времени в России. Многие интересуются, сокращенный ли день 3 ноября 2020 года. Да, согласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день будет на час короче обычного. Продолжительность работы перед праздникамиПо Трудовому кодексу, стандартная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, то есть по восемь часов в день. Но предпраздничный день — укороченный. Поэтому продолжительность рабочего дня 3 ноября сократится на один час.При шестидневной рабочей неделеПри шестидневной неделе у сотрудников один выходной — в воскресенье. По подобному графику обычно трудятся в школах, детсадах, больницах, магазинах, точках общественного питания. У тех, кто занят шесть дней в неделю, 4 ноября тоже будет выходным, как у всех остальных. Также у этих сотрудников будет короткий рабочий день 3 ноября. При сменном графикеСотрудники, оформленные на предприятиях со сменным графиком, должны понимать, что оплата в эти дни отличается. Согласно Трудовому кодеку, работа в государственный праздник оплачивается не менее чем в двойном размере. Повышенная плата начисляется сотрудникам за часы, фактически проведенные на службе. По желанию работника, чей график попадает на государственный выходной, ему могут предоставить другой день отдыха. В этом случае работа 4 ноября оплачивается в одинарном размере.

https://ria.ru/20201102/prazdnik-1582621174.html

https://ria.ru/20201026/prazdnik-1581042086.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день народного единства, работа, праздник, день народного единства - 4 ноября, общество