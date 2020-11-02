https://ria.ru/20201102/4-noyabrya-1582679911.html
3 ноября 2020 будем работать на 1 час меньше
3 ноября 2020 будем работать на 1 час меньше
3 ноября 2020 — сокращенный рабочий день согласно Трудовому кодексу РФ. Режим работы при разных графиках и как оплачивается этот день, читайте в материале РИА... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:24
2020-11-02T16:24
2020-11-02T16:24
день народного единства
работа
праздник
день народного единства - 4 ноября
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. 3 ноября 2020 — сокращенный рабочий день согласно Трудовому кодексу РФ. Режим работы при разных графиках и как оплачивается этот день, читайте в материале РИА Новости.Будет ли 3 ноября сокращенным днемЧетвертого ноября в России отмечается День народного единства. Это официальный выходной. Праздник учредили в память о событиях XVII века, он связан с окончанием Смутного времени в России. Многие интересуются, сокращенный ли день 3 ноября 2020 года. Да, согласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день будет на час короче обычного. Продолжительность работы перед праздникамиПо Трудовому кодексу, стандартная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, то есть по восемь часов в день. Но предпраздничный день — укороченный. Поэтому продолжительность рабочего дня 3 ноября сократится на один час.При шестидневной рабочей неделеПри шестидневной неделе у сотрудников один выходной — в воскресенье. По подобному графику обычно трудятся в школах, детсадах, больницах, магазинах, точках общественного питания. У тех, кто занят шесть дней в неделю, 4 ноября тоже будет выходным, как у всех остальных. Также у этих сотрудников будет короткий рабочий день 3 ноября. При сменном графикеСотрудники, оформленные на предприятиях со сменным графиком, должны понимать, что оплата в эти дни отличается. Согласно Трудовому кодеку, работа в государственный праздник оплачивается не менее чем в двойном размере. Повышенная плата начисляется сотрудникам за часы, фактически проведенные на службе. По желанию работника, чей график попадает на государственный выходной, ему могут предоставить другой день отдыха. В этом случае работа 4 ноября оплачивается в одинарном размере.
https://ria.ru/20201102/prazdnik-1582621174.html
https://ria.ru/20201026/prazdnik-1581042086.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день народного единства, работа, праздник, день народного единства - 4 ноября, общество
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. 3 ноября 2020 — сокращенный рабочий день согласно Трудовому кодексу РФ. Режим работы при разных графиках и как оплачивается этот день, читайте в материале РИА Новости.
Будет ли 3 ноября сокращенным днем
Четвертого ноября в России отмечается День народного единства. Это официальный выходной. Праздник учредили в память о событиях XVII века, он связан с окончанием Смутного времени в России. Многие интересуются, сокращенный ли день 3 ноября 2020 года. Да, согласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день будет на час короче обычного.
Продолжительность работы перед праздниками
По Трудовому кодексу, стандартная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, то есть по восемь часов в день. Но предпраздничный день — укороченный. Поэтому продолжительность рабочего дня 3 ноября сократится на один час.
При шестидневной рабочей неделе
При шестидневной неделе у сотрудников один выходной — в воскресенье. По подобному графику обычно трудятся в школах, детсадах, больницах, магазинах, точках общественного питания. У тех, кто занят шесть дней в неделю, 4 ноября тоже будет выходным, как у всех остальных. Также у этих сотрудников будет короткий рабочий день 3 ноября.
При сменном графике
Сотрудники, оформленные на предприятиях со сменным графиком, должны понимать, что оплата в эти дни отличается. Согласно Трудовому кодеку, работа в государственный праздник оплачивается не менее чем в двойном размере. Повышенная плата начисляется сотрудникам за часы, фактически проведенные на службе. По желанию работника, чей график попадает на государственный выходной, ему могут предоставить другой день отдыха. В этом случае работа 4 ноября оплачивается в одинарном размере.