https://ria.ru/20201101/zemletryasenie-1582566838.html

В результате землетрясения в Турции разрушены более 40 домов

В результате землетрясения в Турции разрушены более 40 домов

Более 40 многоэтажных зданий в Измире полностью разрушены или стали непригодными для жилья в результате сильного землетрясения, заявил министр... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T20:20

2020-11-01T20:20

2020-11-01T20:20

землетрясение в эгейском море

эгейское море

измир (провинция)

турция

в мире

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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Более 40 многоэтажных зданий в Измире полностью разрушены или стали непригодными для жилья в результате сильного землетрясения, заявил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум."После землетрясения обследовано 2234 зданий. Полностью разрушены и получили серьезные повреждения 41 здание, 1041 здание повреждено частично", - сказал Курум журналистам.Он добавил, что гражданам, дома которых стали непригодными для проживания, будет выплачена компенсация в размере 30 тысяч турецких лир (3,6 тысячи долларов), родственникам погибших - 10 тысяч лир (1,2 тысячи долларов).Как сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, число погибших при землетрясении возросло до 64, пострадали 949 человек. Спасатели продолжают работать на завалах восьми разрушенных зданий в Измире.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

https://ria.ru/20201101/zemletryasenie-1582523429.html

эгейское море

измир (провинция)

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину. 2020-11-01T20:20 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире