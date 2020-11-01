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https://ria.ru/20201101/zemletryasenie-1582536789.html
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 58
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 58
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 58, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T14:40
2020-11-01T15:26
измир (провинция)
самсун
измир
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 58, заявил президент республики Тайип Эрдоган.Ранее сообщалось о 55 погибших и 896 пострадавших."По последним данным, землетрясение унесло жизни 58 наших сограждан", - заявил Эрдоган, выступая в городе Самсун. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.По данным агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, число пострадавших выросло до 920, из них 218 находятся в больницах. После землетрясения произошло 902 афтершока, в том числе 42 магнитудой более 4. В настоящее время на завалах восьми разрушенных зданий в Измире продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействованы 6396 спасателей, 21 поисковая собака и 1045 транспортных средств.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://ria.ru/20201101/zemletryasenie-1582523429.html
измир (провинция)
самсун
измир
турция
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измир (провинция), самсун, измир, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 58

14:40 01.11.2020 (обновлено: 15:26 01.11.2020)
 
© REUTERS / Tuncay DersinliogluПоследствия землетрясения в Измире, Турция
Последствия землетрясения в Измире, Турция - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 58, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
Ранее сообщалось о 55 погибших и 896 пострадавших.
"По последним данным, землетрясение унесло жизни 58 наших сограждан", - заявил Эрдоган, выступая в городе Самсун. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.
По данным агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, число пострадавших выросло до 920, из них 218 находятся в больницах. После землетрясения произошло 902 афтершока, в том числе 42 магнитудой более 4. В настоящее время на завалах восьми разрушенных зданий в Измире продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействованы 6396 спасателей, 21 поисковая собака и 1045 транспортных средств.
Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.
Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
Последствия землетрясения в Измире - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
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Измир (провинция)СамсунИзмирРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВ мире
 
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