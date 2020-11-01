https://ria.ru/20201101/zemletryasenie-1582536789.html

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 58

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 58

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 58, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T14:40

2020-11-01T14:40

2020-11-01T15:26

измир (провинция)

самсун

измир

реджеп тайип эрдоган

турция

в мире

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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 58, заявил президент республики Тайип Эрдоган.Ранее сообщалось о 55 погибших и 896 пострадавших."По последним данным, землетрясение унесло жизни 58 наших сограждан", - заявил Эрдоган, выступая в городе Самсун. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.По данным агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, число пострадавших выросло до 920, из них 218 находятся в больницах. После землетрясения произошло 902 афтершока, в том числе 42 магнитудой более 4. В настоящее время на завалах восьми разрушенных зданий в Измире продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействованы 6396 спасателей, 21 поисковая собака и 1045 транспортных средств.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

https://ria.ru/20201101/zemletryasenie-1582523429.html

измир (провинция)

самсун

измир

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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