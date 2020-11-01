https://ria.ru/20201101/zemletryasenie-1582523429.html

Живущая в Турции россиянка рассказала о землетрясении в Измире

Живущая в Турции россиянка рассказала о землетрясении в Измире

Глава ассоциации дружбы и сотрудничества русскоговорящих RUSDER Анна Атик сообщила РИА Новости, что оказалась без жилья в результате сильного землетрясения в... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T12:04

2020-11-01T12:04

2020-11-01T12:24

землетрясение в эгейском море

эгейское море

измир (провинция)

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582407788_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_98683d7ddaba7f508f38a0d0c0d44d8a.jpg

ИЗМИР, 1 ноя — РИА Новости. Глава ассоциации дружбы и сотрудничества русскоговорящих RUSDER Анна Атик сообщила РИА Новости, что оказалась без жилья в результате сильного землетрясения в турецком Измире."Мы до сих пор как во сне. Не верится, что все это произошло с нами. Наш дом хоть и уцелел, но есть серьезные повреждения, разрешают только зайти и взять нужные вещи. Нам придется искать новое жилье. В общем, за одну минуту поменялся весь уклад жизни", — сказала собеседница агентства.По ее словам, жители города до сих пор испытывают страх. "Подземные толчки продолжаются, вот только что почувствовали снова. Страшно", — призналась Атик.Ассоциация RUSDER пока не располагает информацией, есть ли среди проживающих в Измире россиян пострадавшие при землетрясении."В Измире проживает около пяти тысяч россиян. Все они, безусловно, были испуганы, многие выбегали на улицу и долго не возвращались домой. У некоторых из соотечественников, которые живут в Измире, повреждены дома, но о пострадавших нам пока ничего не известно", — заявила РИА Новости член ассоциации Анна Этиз.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. По последним данным, в Турции 51 человек погиб и 896 пострадали.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582419686.html

эгейское море

измир (провинция)

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире