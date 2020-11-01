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Зеленский заявил о заговоре против себя
Зеленский заявил о заговоре против себя
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о заговоре "старых элит и олигархов" против себя и страны. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T17:38
2020-11-01T19:51
конституционный суд украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о заговоре "старых элит и олигархов" против себя и страны."Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство — залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят — на Хеллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало", — написал Зеленский в Telegram-канале.Президент Украины заявил, что на чаше весов сейчас находятся уничтожение всего, за что народ боролся "на всех майданах", и полноценная свобода.Конфликт Зеленского с Конституционным судомРанее Конституционный суд Украины признал противоречащей основному закону страны статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций. Это нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом. Антикоррупционные законы также были условием оказания финансовой помощи Киеву от международных кредиторов. В офисе президента Украины назвали эти действия Конституционного суда неправовыми и предпринятыми не в интересах страны. Правительство поручило возобновить доступ к реестру в обход решения суда.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.Венецианская комиссия Совета Европы в субботу опубликовала письмо к спикеру Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского к парламенту о досрочном прекращении полномочий состава КС Украины и отметила готовность помочь в разработке конкретных решений для урегулирования ситуации. В Венецианской комиссии подчеркнули, что прекращение полномочий судей Конституционного суда станет вопиющим нарушением украинского основного закона в части разделения власти.
https://ria.ru/20201030/ks-1582277133.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/1582457963.html
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конституционный суд украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский заявил о заговоре против себя

17:38 01.11.2020 (обновлено: 19:51 01.11.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о заговоре "старых элит и олигархов" против себя и страны.
"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство — залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят — на Хеллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало", — написал Зеленский в Telegram-канале.
Президент Украины заявил, что на чаше весов сейчас находятся уничтожение всего, за что народ боролся "на всех майданах", и полноценная свобода.
Акция у здания Конституционного суда Украины - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 13:58
В КС Украины увидели признаки переворота в решении Зеленского о роспуске

Конфликт Зеленского с Конституционным судом

Ранее Конституционный суд Украины признал противоречащей основному закону страны статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций. Это нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом. Антикоррупционные законы также были условием оказания финансовой помощи Киеву от международных кредиторов. В офисе президента Украины назвали эти действия Конституционного суда неправовыми и предпринятыми не в интересах страны. Правительство поручило возобновить доступ к реестру в обход решения суда.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
Зеленский ссорится с Конституционным судом. Кто кого? - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 16:04Знатоки
Зеленский ссорится с Конституционным судом. Кто кого?
Венецианская комиссия Совета Европы в субботу опубликовала письмо к спикеру Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского к парламенту о досрочном прекращении полномочий состава КС Украины и отметила готовность помочь в разработке конкретных решений для урегулирования ситуации.
В Венецианской комиссии подчеркнули, что прекращение полномочий судей Конституционного суда станет вопиющим нарушением украинского основного закона в части разделения власти.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 10:45Сказано в эфире
Что делает Киев, чтобы Украина не "трещала по швам"? Мнение экспертаУкраинская экс-министр Елена Лукаш заявила, что страна "трещит по швам". В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько высказал мнение о том, может ли Киев исправить положение.
 
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