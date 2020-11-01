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Клишас объяснил новые ограничения для сенаторов
Клишас объяснил новые ограничения для сенаторов
Новые ограничения для сенаторов направлены на унификацию избирательного законодательства в области пассивного права, заявил председатель комитета Совета... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T17:53
2020-11-01T17:53
2020-11-01T17:53
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новые ограничения для сенаторов направлены на унификацию избирательного законодательства в области пассивного права, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Согласно новому законопроекту о формировании Совфеда, внесенному президентом в Госдуму, для сенаторов устанавливаются дополнительные ограничения. Так, членом СФ нельзя будет назначить человека с судимостью за особо тяжкие преступления в течение 15 лет после ее погашения, а также в течение 10 лет после снятия судимости за тяжкие преступления и пяти лет - за средние."Содержащиеся в президентском законопроекте ограничения для лиц соответствуют действующим ограничениям пассивного избирательного права, которые уже есть в законодательстве в России. Данные нормы просто приводят ограничения для кандидатов в сенаторы и ограничения пассивного избирательного права к единому знаменателю", - заявил Клишас.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/senatory-1582466540.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, политика