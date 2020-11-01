https://ria.ru/20201101/zakon-1582503536.html

Правила оформления ДТП и детские пособия: что изменилось с 1 ноября

Правила оформления ДТП и детские пособия: что изменилось с 1 ноября

В России с 1 ноября упрощается получение детских пособий, оформление ДТП, а также вводятся электронные паспорта (ПТС) на автомобили. Подробнее об этих и других... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T06:14

2020-11-01T06:14

2020-11-01T14:46

россия

карта мир

общество

экономика

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В России с 1 ноября упрощается получение детских пособий, оформление ДТП, а также вводятся электронные паспорта (ПТС) на автомобили. Подробнее об этих и других ноябрьских нововведениях — в материале РИА Новости.Оформление детских пособийВ России с 1 ноября малообеспеченным семьям станет проще получить пособие на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Отныне для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.Электронное извещение о ДТПАвтомобилисты во всех регионах России с 1 ноября могут оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) вместо бумажного.Оформить документ без вызова ГИБДД можно через приложение "Помощник ОСАГО".Такое извещение можно оформить, если в аварии участвовали два автомобиля, отсутствуют пострадавшие и ущерб третьим лицам. Участники дорожно-транспортного происшествия должны нарисовать схему ДТП и сделать соответствующие фотографии.Новые требования к ПТСС 1 ноября вступили в силу положения приказа МВД, предусматривающие введение новой формы паспорта транспортного средства (ПТС), а также его электронный формы.В частности, с этого числа требования к ПТС дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного в отношении автомобиля, не состоявшего ранее на государственном учете. Уточнен перечень сведений, вносимых в свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС, а также вносимых в графу "Особые отметки" ПТС. Кроме того, документ устанавливает введение электронных паспортов транспортного средства.Также внесены изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на автомобили устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.Маркировка шинИмпортеры и производители шин с 1 ноября обязаны производить и ввозить только маркированные шины, но продажа немаркированных шин пока возможна в обычном порядке.Согласно документу, введение обязательной маркировки шин пройдет в три этапа. На первом этапе с 1 ноября все импортеры и производители обязаны производить и импортировать только маркированные шины, при этом обязательна подача в Государственную информационную систему (ГИС) сведений об их вводе в оборот.Расширение возможности платить картой "Мир"Крупные торговые сайты-агрегаторы с 1 ноября обязаны принимать к оплате карту "Мир". Соответствующие поправки к закону "О защите прав потребителей" были приняты в конце июля.Сайты-агрегаторы обязаны принимать карту "Мир", если их годовая выручка превышает 40 миллионов рублей. Ранее подобная обязанность была только непосредственно у продавцов, но не у агрегаторов. Изменения необходимы, чтобы формально закрепить одинаковые требования для всех участников рынка.Новый стандарт борьбыПлатежная система "Мир" с 1 ноября внедряет новый стандарт безопасности операций по картам, устанавливая для банков предельно допустимые значения для переводов, совершенных без согласия клиента, то есть мошеннических, — приближение к ним означает повышенный контроль со стороны платежной системы.Согласно принятым еще 1 августа правилам платежной системы, общая сумма таких перечислений у банков-эквайеров не должна превышать 0,5 процента (у банков-эмитентов — 0,05 процента) от суммы всех операций или одного миллиона рублей в месяц. Другой критерий — количество неправомерных оплат должно быть ниже 0,2 процента, а у банков, которые выпускают карты, — ниже 0,07 процента.Обязательные требования к бизнесуС 1 ноября вступает в силу федеральный закон "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", он имеет ключевое значение в рамках механизма "регуляторной гильотины" и призван создать единообразные и понятные требования для ведения бизнеса."Новый закон является элементом реформы контрольно-надзорной деятельности и устанавливает правила принятия обязательных требований. Должны применяться следующие принципы: законность, обоснованность обязательных требований, правовая определенность и системность, открытость и предсказуемость, исполнимость обязательных требований", — пояснил РИА Новости советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/nechaev-1580791033.html

https://ria.ru/20200822/avto-1576120089.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575473745.html

https://ria.ru/20200718/1574524385.html

https://ria.ru/20201001/keshbek-1578033064.html

https://ria.ru/20200928/pensiya-1577916717.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/mishustin-1581947681.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, карта мир, общество, экономика