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СК назвал возможную причину взрыва в гаражах в Мытищах
СК назвал возможную причину взрыва в гаражах в Мытищах
Кислородный баллон, по предварительным данным, взорвался в гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T13:32
2020-11-01T14:37
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кислородный баллон, по предварительным данным, взорвался в гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что один человек погиб, есть пострадавшие в результате взрыва газовоздушной смеси в гаражном кооперативе в Мытищах, ведомство начало проверку. МЧС России позднее указало, что из-под завалов спасен один человек, его передали медикам."По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организована проверка, на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По предварительным данным, в гаражном боксе произошел хлопок кислородного баллона", - сказала она.Также Врадий отметила, что по результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
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московская область (подмосковье)
мытищи
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Кадры с места взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах
Один человек погиб, по предварительным данным, двое пострадали при взрыве газа в гаражном кооперативе в Мытищах. Видео подмосковного МЧС.
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия

СК назвал возможную причину взрыва в гаражах в Мытищах

13:32 01.11.2020 (обновлено: 14:37 01.11.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииНа месте взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах
На месте взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кислородный баллон, по предварительным данным, взорвался в гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что один человек погиб, есть пострадавшие в результате взрыва газовоздушной смеси в гаражном кооперативе в Мытищах, ведомство начало проверку. МЧС России позднее указало, что из-под завалов спасен один человек, его передали медикам.
"По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организована проверка, на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По предварительным данным, в гаражном боксе произошел хлопок кислородного баллона", - сказала она.
Также Врадий отметила, что по результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Эвакуация пациентов 2-й городской больницы Челябинска, где произошел взрыв и возгорание из-за разгерметизации кислородного оборудования - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)МытищиПроисшествия
 
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