https://ria.ru/20201101/vzryv-1582531271.html
СК назвал возможную причину взрыва в гаражах в Мытищах
СК назвал возможную причину взрыва в гаражах в Мытищах
Кислородный баллон, по предварительным данным, взорвался в гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T13:32
2020-11-01T13:32
2020-11-01T14:37
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кислородный баллон, по предварительным данным, взорвался в гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что один человек погиб, есть пострадавшие в результате взрыва газовоздушной смеси в гаражном кооперативе в Мытищах, ведомство начало проверку. МЧС России позднее указало, что из-под завалов спасен один человек, его передали медикам."По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организована проверка, на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По предварительным данным, в гаражном боксе произошел хлопок кислородного баллона", - сказала она.Также Врадий отметила, что по результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582450070.html
московская область (подмосковье)
мытищи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры с места взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах
Один человек погиб, по предварительным данным, двое пострадали при взрыве газа в гаражном кооперативе в Мытищах. Видео подмосковного МЧС.
2020-11-01T13:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия