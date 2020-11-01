https://ria.ru/20201101/vzryv-1582531271.html

СК назвал возможную причину взрыва в гаражах в Мытищах

СК назвал возможную причину взрыва в гаражах в Мытищах

Кислородный баллон, по предварительным данным, взорвался в гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T13:32

2020-11-01T13:32

2020-11-01T14:37

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кислородный баллон, по предварительным данным, взорвался в гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что один человек погиб, есть пострадавшие в результате взрыва газовоздушной смеси в гаражном кооперативе в Мытищах, ведомство начало проверку. МЧС России позднее указало, что из-под завалов спасен один человек, его передали медикам."По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организована проверка, на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По предварительным данным, в гаражном боксе произошел хлопок кислородного баллона", - сказала она.Также Врадий отметила, что по результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582450070.html

московская область (подмосковье)

мытищи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах Один человек погиб, по предварительным данным, двое пострадали при взрыве газа в гаражном кооперативе в Мытищах. Видео подмосковного МЧС. 2020-11-01T13:32 true PT0M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия