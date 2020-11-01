https://ria.ru/20201101/vzryv-1582529993.html
Одного человека спасли из-под завалов после взрыва в гараже в Мытищах
Одного человека спасли из-под завалов после взрыва в гараже в Мытищах
Один человек спасен из-под завалов после взрыва в гараже в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС России по Московской области. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T13:19
2020-11-01T13:19
2020-11-01T13:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один человек спасен из-под завалов после взрыва в гараже в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС России по Московской области."Один человек спасен из-под завалов. Работы продолжаются", - сказал собеседник агентства.В МЧС России, в свою очередь, уточнили, что спасенный "передан сотрудникам скорой медицинской помощи".Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что один человек погиб, есть пострадавшие в результате взрыва газовоздушной смеси в гаражном кооперативе в Мытищах, ведомство начало проверку.
https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582438293.html
московская область (подмосковье)
мытищи
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия