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В Мытищах при взрыве в гаражном кооперативе погиб человек
В Мытищах при взрыве в гаражном кооперативе погиб человек
Один человек погиб, несколько пострадали при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах, прокуратура начала проверку. РИА Новости, 01.11.2020
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мытищи
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, несколько пострадали при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах, прокуратура начала проверку."Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с произошедшим хлопком газовоздушной смеси в гаражном кооперативе. По имеющейся информации, есть погибший и пострадавшие", — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.
https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582475243.html
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мытищи, происшествия

В Мытищах при взрыве в гаражном кооперативе погиб человек

13:01 01.11.2020 (обновлено: 15:00 01.11.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииНа месте взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах
На месте взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, несколько пострадали при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах, прокуратура начала проверку.
"Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с произошедшим хлопком газовоздушной смеси в гаражном кооперативе. По имеющейся информации, есть погибший и пострадавшие", — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
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Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.
 
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