https://ria.ru/20201101/vzryv-1582528612.html

В Мытищах при взрыве в гаражном кооперативе погиб человек

В Мытищах при взрыве в гаражном кооперативе погиб человек

Один человек погиб, несколько пострадали при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах, прокуратура начала проверку. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T13:01

2020-11-01T13:01

2020-11-01T15:00

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, несколько пострадали при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах, прокуратура начала проверку."Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с произошедшим хлопком газовоздушной смеси в гаражном кооперативе. По имеющейся информации, есть погибший и пострадавшие", — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.

https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582475243.html

мытищи

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мытищи, происшествия