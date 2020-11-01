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В Мытищах при взрыве в гаражном кооперативе погиб человек
В Мытищах при взрыве в гаражном кооперативе погиб человек
Один человек погиб, несколько пострадали при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах, прокуратура начала проверку. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T13:01
2020-11-01T13:01
2020-11-01T15:00
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, несколько пострадали при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах, прокуратура начала проверку."Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с произошедшим хлопком газовоздушной смеси в гаражном кооперативе. По имеющейся информации, есть погибший и пострадавшие", — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.
https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582475243.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мытищи, происшествия