https://ria.ru/20201101/vzryv-1582517149.html

Глава СК поручил доложить об обстоятельствах взрыва в Челябинске

Глава СК поручил доложить об обстоятельствах взрыва в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах возгорания кислородных баллонов в Челябинске, поставил дело... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:49

2020-11-01T10:49

2020-11-01T10:57

взрыв в челябинской поликлинике

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

челябинск

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах возгорания кислородных баллонов в Челябинске, поставил дело на контроль в центральном аппарате, сообщается на сайте СКР в воскресенье."Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления по Челябинской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, проведенных к настоящему времени следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Добавляется, что следственными органами продолжается расследование уголовного дела о халатности по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении лечебного учреждения.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. Как отмечали в МЧС, сначала загорелась пристройка к зданию больницы, в которой находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы, а также в здание стадиона имени Елесиной. Губернатор региона ввел режим ЧС в городе.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582454473.html

челябинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в челябинской поликлинике, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, челябинск, происшествия