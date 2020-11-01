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Глава СК поручил доложить об обстоятельствах взрыва в Челябинске
Глава СК поручил доложить об обстоятельствах взрыва в Челябинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах возгорания кислородных баллонов в Челябинске, поставил дело... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:49
2020-11-01T10:57
взрыв в челябинской поликлинике
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
челябинск
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах возгорания кислородных баллонов в Челябинске, поставил дело на контроль в центральном аппарате, сообщается на сайте СКР в воскресенье."Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления по Челябинской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, проведенных к настоящему времени следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Добавляется, что следственными органами продолжается расследование уголовного дела о халатности по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении лечебного учреждения.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. Как отмечали в МЧС, сначала загорелась пристройка к зданию больницы, в которой находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы, а также в здание стадиона имени Елесиной. Губернатор региона ввел режим ЧС в городе.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582454473.html
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взрыв в челябинской поликлинике, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, челябинск, происшествия

Глава СК поручил доложить об обстоятельствах взрыва в Челябинске

10:49 01.11.2020 (обновлено: 10:57 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Звонарев / Перейти в фотобанкЭвакуация пациентов 2-й городской больницы Челябинска, где из-за разгерметизации кислородного оборудования произошли взрыв и возгорание
Эвакуация пациентов 2-й городской больницы Челябинска, где из-за разгерметизации кислородного оборудования произошли взрыв и возгорание - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Валерий Звонарев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах возгорания кислородных баллонов в Челябинске, поставил дело на контроль в центральном аппарате, сообщается на сайте СКР в воскресенье.
"Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления по Челябинской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, проведенных к настоящему времени следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следственными органами продолжается расследование уголовного дела о халатности по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении лечебного учреждения.
Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. Как отмечали в МЧС, сначала загорелась пристройка к зданию больницы, в которой находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы, а также в здание стадиона имени Елесиной. Губернатор региона ввел режим ЧС в городе.
Медицинский работник в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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Взрыв в челябинской поликлиникеСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинЧелябинскПроисшествия
 
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