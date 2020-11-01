https://ria.ru/20201101/vybory-1582539689.html

Президент Грузии оценила прошедшие парламентские выборы

Президент Грузии оценила прошедшие парламентские выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие в стране парламентские выборы справедливыми, мирными, демократичными и безопасными. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T15:14

2020-11-01T15:14

2020-11-01T15:14

парламентские выборы в грузии — 2020

саломе зурабишвили

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие в стране парламентские выборы справедливыми, мирными, демократичными и безопасными."Грузия смогла провести мирные, справедливые, безопасные и демократические выборы. Можно сказать, европейские выборы. Несмотря на сложнейшие и беспрецедентные вызовы, вчерашние выборы еще раз показали всему миру, что наша страна продолжает демократический путь", - говорится в заявлении Зурабишвили.По ее словам, выборы прошли без существенных нарушений

https://ria.ru/20201101/vybory-gruziya-1582453007.html

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, саломе зурабишвили, грузия, в мире