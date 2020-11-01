https://ria.ru/20201101/vybory-1582539689.html
Президент Грузии оценила прошедшие парламентские выборы
Президент Грузии оценила прошедшие парламентские выборы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие в стране парламентские выборы справедливыми, мирными, демократичными и безопасными. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T15:14
2020-11-01T15:14
2020-11-01T15:14
парламентские выборы в грузии — 2020
саломе зурабишвили
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие в стране парламентские выборы справедливыми, мирными, демократичными и безопасными."Грузия смогла провести мирные, справедливые, безопасные и демократические выборы. Можно сказать, европейские выборы. Несмотря на сложнейшие и беспрецедентные вызовы, вчерашние выборы еще раз показали всему миру, что наша страна продолжает демократический путь", - говорится в заявлении Зурабишвили.По ее словам, выборы прошли без существенных нарушений
https://ria.ru/20201101/vybory-gruziya-1582453007.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентские выборы в грузии — 2020, саломе зурабишвили, грузия, в мире