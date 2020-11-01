https://ria.ru/20201101/vybory-1582537745.html

В ОБСЕ признали парламентские выборы в Грузии свободными

В ОБСЕ признали парламентские выборы в Грузии свободными

Парламентские выборы прошли в Грузии с соблюдением основных прав свободного волеизъявления, но остается еще много работы, заявила руководитель наблюдательной... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T14:53

2020-11-01T14:53

2020-11-01T14:53

парламентские выборы в грузии — 2020

обсе

бюро по демократическим институтам и правам человека

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Парламентские выборы прошли в Грузии с соблюдением основных прав свободного волеизъявления, но остается еще много работы, заявила руководитель наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Джиллиан Стирк."Основные права выражения свободы были учтены на выборах", - заявила она на брифинге журналистам.При этом Стирк отметила, что "было видно доминирование правящей партии" при администрировании избирательного процесса. "Мы наблюдали за несколькими участками и заметили, что активисты партии и координаторы находились около избирательных участков, что создавало атмосферу запугивания... Необходимо провести еще много работы", - заявила руководитель наблюдательной миссии.По ее словам, сообщения определенных СМИ были поляризованы, а у избирателей не было достаточно информации о партиях в ходе предвыборной кампании. Наблюдатель также отметила, что вопросы остаются и в связи с финансированием партий.В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. Депутаты избираются на 4-летний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий - 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на парламентских выборах в Грузии по партийным спискам, набирая чуть более 48% голосов, свидетельствуют данные ЦИК с 97,09% участков. В партии уже заявили, что она набирает парламентское большинство, дающее ей возможность сформировать правительство. На втором идет месте с 27,07%. идет оппозиционный блок "Сила в единстве". Лидеры оппозиционных сил в Грузии на брифинге после завершения голосования заявили, что считают итоги парламентских выборов нелегитимными и призвали сторонников к участию в акции протеста в центре Тбилиси в воскресенье.

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/gruziya-1582520592.html

https://ria.ru/20201101/saakashvili-1582499753.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, грузия, в мире