https://ria.ru/20201101/vybory-1582514626.html
Правящая партия в Грузии заявила, что набрала парламентское большинство
Правящая партия в Грузии заявила, что набрала парламентское большинство
Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что, согласно данным ЦИК, политсила уже получает парламентское... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:24
2020-11-01T10:24
2020-11-01T10:37
парламентские выборы в грузии — 2020
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что, согласно данным ЦИК, политсила уже получает парламентское большинство."По пропорциональным спискам мы уже набрали 62 мандата. Что касается одномандатных округов, то минимум 14 (кандидатов партии – ред.) побеждают в первом же туре, что означает, что у нас уже есть 76 мандатов", - заявил Кобахидзе на брифинге.Всего в парламенте 150 депутатских мест. Для создания правительства необходимо иметь парламентское большинство.ЦИК подсчитал данные с более чем 81% участков, "Грузинская мечта" лидирует с 48,31% голосов. Что касается одномандатных округов, то, по предварительным данным, в половине из 30 состоится второй тур выборов.
https://ria.ru/20201101/gruziya-1582515266.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что, согласно данным ЦИК, политсила уже получает парламентское большинство.
"По пропорциональным спискам мы уже набрали 62 мандата. Что касается одномандатных округов, то минимум 14 (кандидатов партии – ред.) побеждают в первом же туре, что означает, что у нас уже есть 76 мандатов", - заявил Кобахидзе на брифинге.
Всего в парламенте 150 депутатских мест. Для создания правительства необходимо иметь парламентское большинство.
ЦИК подсчитал данные с более чем 81% участков, "Грузинская мечта" лидирует с 48,31% голосов. Что касается одномандатных округов, то, по предварительным данным, в половине из 30 состоится второй тур выборов.