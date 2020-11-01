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Правящая партия в Грузии заявила, что набрала парламентское большинство
Правящая партия в Грузии заявила, что набрала парламентское большинство
Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что, согласно данным ЦИК, политсила уже получает парламентское... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:24
2020-11-01T10:37
парламентские выборы в грузии — 2020
грузия
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что, согласно данным ЦИК, политсила уже получает парламентское большинство."По пропорциональным спискам мы уже набрали 62 мандата. Что касается одномандатных округов, то минимум 14 (кандидатов партии – ред.) побеждают в первом же туре, что означает, что у нас уже есть 76 мандатов", - заявил Кобахидзе на брифинге.Всего в парламенте 150 депутатских мест. Для создания правительства необходимо иметь парламентское большинство.ЦИК подсчитал данные с более чем 81% участков, "Грузинская мечта" лидирует с 48,31% голосов. Что касается одномандатных округов, то, по предварительным данным, в половине из 30 состоится второй тур выборов.
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парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире

Правящая партия в Грузии заявила, что набрала парламентское большинство

10:24 01.11.2020 (обновлено: 10:37 01.11.2020)
 
© AP Photo / Shakh AivazovПредвыборный плакат партии "Грузинская мечта" в Тбилиси
Предвыборный плакат партии Грузинская мечта в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© AP Photo / Shakh Aivazov
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что, согласно данным ЦИК, политсила уже получает парламентское большинство.
"По пропорциональным спискам мы уже набрали 62 мандата. Что касается одномандатных округов, то минимум 14 (кандидатов партии – ред.) побеждают в первом же туре, что означает, что у нас уже есть 76 мандатов", - заявил Кобахидзе на брифинге.
Всего в парламенте 150 депутатских мест. Для создания правительства необходимо иметь парламентское большинство.
ЦИК подсчитал данные с более чем 81% участков, "Грузинская мечта" лидирует с 48,31% голосов. Что касается одномандатных округов, то, по предварительным данным, в половине из 30 состоится второй тур выборов.
Парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
10:30
В парламент Грузии проходят девять политических сил, заявили в ЦИК
 
Парламентские выборы в Грузии — 2020ГрузияВ мире
 
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