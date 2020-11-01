https://ria.ru/20201101/vybory-1582514626.html

Правящая партия в Грузии заявила, что набрала парламентское большинство

Правящая партия в Грузии заявила, что набрала парламентское большинство

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что, согласно данным ЦИК, политсила уже получает парламентское... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:24

2020-11-01T10:24

2020-11-01T10:37

парламентские выборы в грузии — 2020

грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что, согласно данным ЦИК, политсила уже получает парламентское большинство."По пропорциональным спискам мы уже набрали 62 мандата. Что касается одномандатных округов, то минимум 14 (кандидатов партии – ред.) побеждают в первом же туре, что означает, что у нас уже есть 76 мандатов", - заявил Кобахидзе на брифинге.Всего в парламенте 150 депутатских мест. Для создания правительства необходимо иметь парламентское большинство.ЦИК подсчитал данные с более чем 81% участков, "Грузинская мечта" лидирует с 48,31% голосов. Что касается одномандатных округов, то, по предварительным данным, в половине из 30 состоится второй тур выборов.

https://ria.ru/20201101/gruziya-1582515266.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире