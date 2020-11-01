https://ria.ru/20201101/volgograd-1582518066.html
Избитый из-за ссоры в родительском чате житель Волгограда умер
Избитый из-за ссоры в родительском чате житель Волгограда умер
Волгоградец, которого избили в отделении банка, скончался в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:59
2020-11-01T10:59
2020-11-01T15:05
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Волгоградец, которого избили в отделении банка, скончался в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.Ранее сообщалось, что вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя одного из отделений банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра мужчины попросила разобраться с потерпевшим, якобы он написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали и он находился в коме."Он сегодня скончался, не приходя в сознание", — сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее сообщалось, что подозреваемого в нападении на мужчину арестовали на два месяца, против него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20201026/peterburg-1581530241.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, происшествия