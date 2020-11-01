Звезды худеют: диеты Лаймы Вайкуле, Бейонсе и Дженнифер Лопес
Считается, что сыроедение в Голливуде стало модным благодаря Деми Мур. Личный пример — всегда показатель. Актриса в 57 лет выглядит не намного старше дочерей.
Деми работает над внешностью, занимаясь пилатесом, йогой и уже долгие годы придерживаясь веганской диеты. По словам Мур, сырая пища помогает телу "никогда не чувствовать голода". Основа рациона — фрукты и овощи с минимальной термической обработкой.
На завтрак звезда предпочитает салаты, на обед любит рис с соевым соусом, бобы и фасоль или спаржу и шпинат.
В перерывах пьет воду и мятный чай, а вместо сладкого ест мед и сухофрукты.
Считается, что сыроедение в Голливуде стало модным благодаря Деми Мур. Личный пример — всегда показатель. Актриса в 57 лет выглядит не намного старше дочерей.
Деми работает над внешностью, занимаясь пилатесом, йогой и уже долгие годы придерживаясь веганской диеты. По словам Мур, сырая пища помогает телу "никогда не чувствовать голода". Основа рациона — фрукты и овощи с минимальной термической обработкой.
На завтрак звезда предпочитает салаты, на обед любит рис с соевым соусом, бобы и фасоль или спаржу и шпинат.
В перерывах пьет воду и мятный чай, а вместо сладкого ест мед и сухофрукты.
Пожалуй, одно из самых кардинальных похудений на веганской диете получилось у Бейонсе. Несколько лет назад ей надо было быстро прийти в форму после родов. Вместе с фитнес-психологом она разработала 22-дневную диету, на которой сбросила почти 30 килограммов.
Количество дней выбрано не случайно: считается, что за 21 день человек привыкает к чему-то новому и на 22-й у него вырабатывается привычка.
На время диеты певица исключила красное мясо, добавила овощные супы и салаты, смузи, отказалась от мучных изделий и алкоголя. Упор делала на бобовые, фрукты, ягоды, орехи, а недостаток белка восполняла протеиновыми батончиками.
Результат поразил всех — первое выступление Бейонсе после декрета на фестивале Coachella произвело фурор. Певице тоже понравилось, так что она подкорректировала диету и назвала ее 22 Days Nutrition.
Теперь любой может почувствовать себя Бейонсе.
Пожалуй, одно из самых кардинальных похудений на веганской диете получилось у Бейонсе. Несколько лет назад ей надо было быстро прийти в форму после родов. Вместе с фитнес-психологом она разработала 22-дневную диету, на которой сбросила почти 30 килограммов.
Количество дней выбрано не случайно: считается, что за 21 день человек привыкает к чему-то новому и на 22-й у него вырабатывается привычка.
На время диеты певица исключила красное мясо, добавила овощные супы и салаты, смузи, отказалась от мучных изделий и алкоголя. Упор делала на бобовые, фрукты, ягоды, орехи, а недостаток белка восполняла протеиновыми батончиками.
Результат поразил всех — первое выступление Бейонсе после декрета на фестивале Coachella произвело фурор. Певице тоже понравилось, так что она подкорректировала диету и назвала ее 22 Days Nutrition.
Теперь любой может почувствовать себя Бейонсе.
Среди мужчин тоже есть поклонники сыроедения. Один из них — актер и фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето, который часто экспериментирует с весом из-за ролей.
В 2007 году для фильма "Глава 27" он поправился на 30 килограммов. После съемок резко сбросил вес (исключил твердую пищу), но у него обнаружилась подагра и другие проблемы со здоровьем. Тогда Джаред решил полностью отказаться от мяса. Это пошло на пользу — в 48 лет он выглядит едва ли старше тридцати.
Особенно Лето любит веганские такос, протеиновые батончики, гречневые блины, несоленые орехи и ягоды. А в последнее время акцент делает на фруктах.
"Было время, когда мы приносили в жертву козлов перед концертами, но потом все стали веганами, — шутит артист, рассказывая о том, как готовится к выступлениям. — Теперь перед шоу мы приносим в жертву тофу".
Среди мужчин тоже есть поклонники сыроедения. Один из них — актер и фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето, который часто экспериментирует с весом из-за ролей.
В 2007 году для фильма "Глава 27" он поправился на 30 килограммов. После съемок резко сбросил вес (исключил твердую пищу), но у него обнаружилась подагра и другие проблемы со здоровьем. Тогда Джаред решил полностью отказаться от мяса. Это пошло на пользу — в 48 лет он выглядит едва ли старше тридцати.
Особенно Лето любит веганские такос, протеиновые батончики, гречневые блины, несоленые орехи и ягоды. А в последнее время акцент делает на фруктах.
"Было время, когда мы приносили в жертву козлов перед концертами, но потом все стали веганами, — шутит артист, рассказывая о том, как готовится к выступлениям. — Теперь перед шоу мы приносим в жертву тофу".
У Джессики Честейн мама работала шеф-поваром в веганском ресторане.
"Я стремлюсь жить в мире, где нет места жестокости", — объясняет свой выбор актриса.
Джессика придерживается строгой диеты: не ест мясо, рыбу, мед, яйца и молочные продукты (из-за вредных препаратов, которые используют в животноводстве).
На завтрак актриса обычно предпочитает смузи из свежих овощей и фруктов, а в течение дня пьет зеленый чай.
У Джессики Честейн мама работала шеф-поваром в веганском ресторане.
"Я стремлюсь жить в мире, где нет места жестокости", — объясняет свой выбор актриса.
Джессика придерживается строгой диеты: не ест мясо, рыбу, мед, яйца и молочные продукты (из-за вредных препаратов, которые используют в животноводстве).
На завтрак актриса обычно предпочитает смузи из свежих овощей и фруктов, а в течение дня пьет зеленый чай.
"Я люблю животных больше, чем людей, — объясняет певица Ариана Гранде приверженность вегетарианству. — Такой рацион не всегда просто мне дается. Но я верю в полноценное питание на растительной основе, оно делает человека счастливым".
Певица семь лет не ест мяса, сидит на макробиотической диете из цельных продуктов, фруктов и овощей. Это помогло ей справиться с гипогликемией (мясо может нарушить уровень сахара в крови).
Полезные растительные жиры Ариана получает из орехов, бобов, риса, авокадо и оливкового масла. Еще Гранде нравятся фасоль адзуки, дайкон и питайя.
На завтрак она любит готовить овсянку или смузи на миндальном молоке из клубники, бананов, черники. А еще не отказывает себе в суши и почти во все блюда добавляет корицу.
"Я люблю животных больше, чем людей, — объясняет певица Ариана Гранде приверженность вегетарианству. — Такой рацион не всегда просто мне дается. Но я верю в полноценное питание на растительной основе, оно делает человека счастливым".
Певица семь лет не ест мяса, сидит на макробиотической диете из цельных продуктов, фруктов и овощей. Это помогло ей справиться с гипогликемией (мясо может нарушить уровень сахара в крови).
Полезные растительные жиры Ариана получает из орехов, бобов, риса, авокадо и оливкового масла. Еще Гранде нравятся фасоль адзуки, дайкон и питайя.
На завтрак она любит готовить овсянку или смузи на миндальном молоке из клубники, бананов, черники. А еще не отказывает себе в суши и почти во все блюда добавляет корицу.
Другая поклонница веганской макробиотической диеты — 62-летняя Мадонна. Судя по тому, как певица выглядит, и возрасту ее многочисленных бойфрендов, она все делает верно.
В основе дневного рациона — соки холодного отжима, овощи, фрукты, кунжут, киноа и другие цельные зерна, а еще морские водоросли, необработанный рис.
Но иногда Мадонна устраивает "разгрузку" и ест овощи без термической обработки, фруктовые салаты и зелень. А еще игнорирует мучное и пьет специально очищенную воду.
Другая поклонница веганской макробиотической диеты — 62-летняя Мадонна. Судя по тому, как певица выглядит, и возрасту ее многочисленных бойфрендов, она все делает верно.
В основе дневного рациона — соки холодного отжима, овощи, фрукты, кунжут, киноа и другие цельные зерна, а еще морские водоросли, необработанный рис.
Но иногда Мадонна устраивает "разгрузку" и ест овощи без термической обработки, фруктовые салаты и зелень. А еще игнорирует мучное и пьет специально очищенную воду.
Натали Портман — вегетарианка с детства. Прочитав книгу Джонатана Сафрана Фоера "Поедание животных" в 2009 году, она стала веганом. Актриса не носит мех, перья и кожу, создала коллекцию экообуви.
Свое решение она объясняет намерением "гуманно относиться к животным". "Каждое из них — личность с особым характером", — уверена актриса.
Даже на ее свадьбе с Бенджамином Мильпье в меню были только веганские блюда — никакого мяса или рыбы.
Правда, во время беременности Натали вернулась к блюдам из яиц и сыра, но после родов снова исключила их из меню.
Портман часто ест овощные супы-пюре, блюда с киноа и амарантом, цельнозерновой хлеб, веганскую пиццу и обожает пасту. На закуску — свежие салаты с зеленью, фруктовые смузи, батончики мюсли. А пить предпочитает свежие соки, чай, соевое и миндальное молоко.
Натали Портман — вегетарианка с детства. Прочитав книгу Джонатана Сафрана Фоера "Поедание животных" в 2009 году, она стала веганом. Актриса не носит мех, перья и кожу, создала коллекцию экообуви.
Свое решение она объясняет намерением "гуманно относиться к животным". "Каждое из них — личность с особым характером", — уверена актриса.
Даже на ее свадьбе с Бенджамином Мильпье в меню были только веганские блюда — никакого мяса или рыбы.
Правда, во время беременности Натали вернулась к блюдам из яиц и сыра, но после родов снова исключила их из меню.
Портман часто ест овощные супы-пюре, блюда с киноа и амарантом, цельнозерновой хлеб, веганскую пиццу и обожает пасту. На закуску — свежие салаты с зеленью, фруктовые смузи, батончики мюсли. А пить предпочитает свежие соки, чай, соевое и миндальное молоко.
Еще один вегетарианец с детства, ставший в результате веганом, — Хоакин Феникс.
Актер признается: отказаться от мяса он решил в три года. Пошел с отцом на рыбалку, увидел пойманную рыбу на берегу и ужаснулся жестокому обращению с животными.
С того времени Феникс предпочитает домашнюю и органическую пищу, признается, что обожает тофу, салат табуле из булгура и петрушки.
Окружающих Хоакин тоже приобщает: на "Золотом глобусе" и "Оскаре" он убедил организаторов сделать меню для гостей на 70 процентов веганским.
Кстати, одежду и обувь Феникс носит только из искусственных материалов. И костюмы для фильмов требует шить из ненатуральных тканей.
Еще один вегетарианец с детства, ставший в результате веганом, — Хоакин Феникс.
Актер признается: отказаться от мяса он решил в три года. Пошел с отцом на рыбалку, увидел пойманную рыбу на берегу и ужаснулся жестокому обращению с животными.
С того времени Феникс предпочитает домашнюю и органическую пищу, признается, что обожает тофу, салат табуле из булгура и петрушки.
Окружающих Хоакин тоже приобщает: на "Золотом глобусе" и "Оскаре" он убедил организаторов сделать меню для гостей на 70 процентов веганским.
Кстати, одежду и обувь Феникс носит только из искусственных материалов. И костюмы для фильмов требует шить из ненатуральных тканей.
"Я считаю, что вегетарианство помогает похудеть и делает человека счастливым, — уверена Дженнифер Лопес. — Я исключила мясо, молоко и яйца и теперь по утрам чувствую себя так легко, что буквально готова летать".
Певица, актриса, бизнесвумен и мама близняшек успевает все: и следить за диетой, и заниматься спортом.
В меню Лопес преимущественно постные белки, полезные жиры, сложные углеводы. Особенно Дженнифер любит бурый рис, киноа, сладкий картофель, спаржу и брокколи. Вместо обычного сыра ест соевый, а коровье молоко заменила на рисовое.
Результат налицо — достаточно посмотреть концертные выступления артистки или ее выходы на ковровые дорожки.
"Я считаю, что вегетарианство помогает похудеть и делает человека счастливым, — уверена Дженнифер Лопес. — Я исключила мясо, молоко и яйца и теперь по утрам чувствую себя так легко, что буквально готова летать".
Певица, актриса, бизнесвумен и мама близняшек успевает все: и следить за диетой, и заниматься спортом.
В меню Лопес преимущественно постные белки, полезные жиры, сложные углеводы. Особенно Дженнифер любит бурый рис, киноа, сладкий картофель, спаржу и брокколи. Вместо обычного сыра ест соевый, а коровье молоко заменила на рисовое.
Результат налицо — достаточно посмотреть концертные выступления артистки или ее выходы на ковровые дорожки.
Среди российских звезд тоже есть сторонники веганства. Например, Сати Казанова уже несколько лет не ест мясо и рыбу.
Певица признается, что пришла к этому совсем не из-за модного тренда на здоровое питание. Просто благодаря новому меню она всегда чувствует себя энергичной.
В рацион Сати включает каши, зерновые смеси, смузи на завтрак, супы-пюре из шпината и тыквы, салаты с овощами или зеленую гречку на обед и ужин. Иногда балует себя авокадо и сулугуни.
Среди российских звезд тоже есть сторонники веганства. Например, Сати Казанова уже несколько лет не ест мясо и рыбу.
Певица признается, что пришла к этому совсем не из-за модного тренда на здоровое питание. Просто благодаря новому меню она всегда чувствует себя энергичной.
В рацион Сати включает каши, зерновые смеси, смузи на завтрак, супы-пюре из шпината и тыквы, салаты с овощами или зеленую гречку на обед и ужин. Иногда балует себя авокадо и сулугуни.
"Стильные люди сегодня не носят мех животных. Красота несовместима с жестокостью", — уже давно считает Лайма Вайкуле.
Все спрашивают 66-летнюю звезду об эликсире молодости, а певица просто много лет не ест мяса. Говорит, что секрет прост: три раза в день — простая еда, а в перерывах — чай с лимоном.
За долгие годы веганства Вайкуле придумала экспресс-диету для похудения, которая включает в себя много бурого риса, яблок и воды. А в обычное время звезда ест экологически чистые продукты, овощи с низким содержанием крахмала, фрукты, бобовые, отказывается от сладкого. И вместо черного чая советует зеленый или травяной.
"Стильные люди сегодня не носят мех животных. Красота несовместима с жестокостью", — уже давно считает Лайма Вайкуле.
Все спрашивают 66-летнюю звезду об эликсире молодости, а певица просто много лет не ест мяса. Говорит, что секрет прост: три раза в день — простая еда, а в перерывах — чай с лимоном.
За долгие годы веганства Вайкуле придумала экспресс-диету для похудения, которая включает в себя много бурого риса, яблок и воды. А в обычное время звезда ест экологически чистые продукты, овощи с низким содержанием крахмала, фрукты, бобовые, отказывается от сладкого. И вместо черного чая советует зеленый или травяной.