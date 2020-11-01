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https://ria.ru/20201101/vegany-1582278895.html
Звезды худеют: диеты Лаймы Вайкуле, Бейонсе и Дженнифер Лопес
Звезды худеют: диеты Лаймы Вайкуле, Бейонсе и Дженнифер Лопес
В мире отмечается День веганов — тех, кто ест только растительные продукты, полностью исключая пищу животного происхождения. Звучит сурово, но поклонников диеты РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T08:00
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В мире отмечается День веганов — тех, кто ест только растительные продукты, полностью исключая пищу животного происхождения. Звучит сурово, но поклонников диеты много, в том числе среди звезд. Все они признаются: после отказа от мяса жизнь стала другой — ушел лишний вес, улучшились внешний вид и настроение. О том, как Бейонсе похудела на 27 килограммов, что дает силы Дженнифер Лопес быть круче молодых коллег и чем жертвует Джаред Лето, — в материале РИА Новости.
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рецепты, простые рецепты, диета, стиль жизни, диеты, музыка, кино и сериалы, шоу-бизнес, ариана гранде, сати казанова, звезды, бейонсе ноулз, хоакин феникс, джессика честейн, деми мур (деметрия гайнс), джаред лето, дженнифер лопес, лайма вайкуле, мадонна чикконе, натали портман, фото

Звезды худеют: диеты Лаймы Вайкуле, Бейонсе и Дженнифер Лопес

08:00 01.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В мире отмечается День веганов — тех, кто ест только растительные продукты, полностью исключая пищу животного происхождения. Звучит сурово, но поклонников диеты много, в том числе среди звезд. Все они признаются: после отказа от мяса жизнь стала другой — ушел лишний вес, улучшились внешний вид и настроение. О том, как Бейонсе похудела на 27 килограммов, что дает силы Дженнифер Лопес быть круче молодых коллег и чем жертвует Джаред Лето, — в материале РИА Новости.
© AP Photo / Chris Pizzello

Считается, что сыроедение в Голливуде стало модным благодаря Деми Мур. Личный пример — всегда показатель. Актриса в 57 лет выглядит не намного старше дочерей.

Деми работает над внешностью, занимаясь пилатесом, йогой и уже долгие годы придерживаясь веганской диеты. По словам Мур, сырая пища помогает телу "никогда не чувствовать голода". Основа рациона — фрукты и овощи с минимальной термической обработкой.

На завтрак звезда предпочитает салаты, на обед любит рис с соевым соусом, бобы и фасоль или спаржу и шпинат.

В перерывах пьет воду и мятный чай, а вместо сладкого ест мед и сухофрукты.

Актриса Деми Мур
1 из 11

Считается, что сыроедение в Голливуде стало модным благодаря Деми Мур. Личный пример — всегда показатель. Актриса в 57 лет выглядит не намного старше дочерей.

Деми работает над внешностью, занимаясь пилатесом, йогой и уже долгие годы придерживаясь веганской диеты. По словам Мур, сырая пища помогает телу "никогда не чувствовать голода". Основа рациона — фрукты и овощи с минимальной термической обработкой.

На завтрак звезда предпочитает салаты, на обед любит рис с соевым соусом, бобы и фасоль или спаржу и шпинат.

В перерывах пьет воду и мятный чай, а вместо сладкого ест мед и сухофрукты.

© AP Photo / Chris Pizzello
© AP Photo / Charles Sykes

Пожалуй, одно из самых кардинальных похудений на веганской диете получилось у Бейонсе. Несколько лет назад ей надо было быстро прийти в форму после родов. Вместе с фитнес-психологом она разработала 22-дневную диету, на которой сбросила почти 30 килограммов.

Количество дней выбрано не случайно: считается, что за 21 день человек привыкает к чему-то новому и на 22-й у него вырабатывается привычка.

На время диеты певица исключила красное мясо, добавила овощные супы и салаты, смузи, отказалась от мучных изделий и алкоголя. Упор делала на бобовые, фрукты, ягоды, орехи, а недостаток белка восполняла протеиновыми батончиками.

Результат поразил всех — первое выступление Бейонсе после декрета на фестивале Coachella произвело фурор. Певице тоже понравилось, так что она подкорректировала диету и назвала ее 22 Days Nutrition.

Теперь любой может почувствовать себя Бейонсе.

Певица Бейонсе
2 из 11

Пожалуй, одно из самых кардинальных похудений на веганской диете получилось у Бейонсе. Несколько лет назад ей надо было быстро прийти в форму после родов. Вместе с фитнес-психологом она разработала 22-дневную диету, на которой сбросила почти 30 килограммов.

Количество дней выбрано не случайно: считается, что за 21 день человек привыкает к чему-то новому и на 22-й у него вырабатывается привычка.

На время диеты певица исключила красное мясо, добавила овощные супы и салаты, смузи, отказалась от мучных изделий и алкоголя. Упор делала на бобовые, фрукты, ягоды, орехи, а недостаток белка восполняла протеиновыми батончиками.

Результат поразил всех — первое выступление Бейонсе после декрета на фестивале Coachella произвело фурор. Певице тоже понравилось, так что она подкорректировала диету и назвала ее 22 Days Nutrition.

Теперь любой может почувствовать себя Бейонсе.

© AP Photo / Charles Sykes
© AP Photo / Jordan Strauss

Среди мужчин тоже есть поклонники сыроедения. Один из них — актер и фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето, который часто экспериментирует с весом из-за ролей.

В 2007 году для фильма "Глава 27" он поправился на 30 килограммов. После съемок резко сбросил вес (исключил твердую пищу), но у него обнаружилась подагра и другие проблемы со здоровьем. Тогда Джаред решил полностью отказаться от мяса. Это пошло на пользу — в 48 лет он выглядит едва ли старше тридцати.

Особенно Лето любит веганские такос, протеиновые батончики, гречневые блины, несоленые орехи и ягоды. А в последнее время акцент делает на фруктах.

"Было время, когда мы приносили в жертву козлов перед концертами, но потом все стали веганами, — шутит артист, рассказывая о том, как готовится к выступлениям. — Теперь перед шоу мы приносим в жертву тофу".

Солист Thirty seconds to Mars Джаред Лето
3 из 11

Среди мужчин тоже есть поклонники сыроедения. Один из них — актер и фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето, который часто экспериментирует с весом из-за ролей.

В 2007 году для фильма "Глава 27" он поправился на 30 килограммов. После съемок резко сбросил вес (исключил твердую пищу), но у него обнаружилась подагра и другие проблемы со здоровьем. Тогда Джаред решил полностью отказаться от мяса. Это пошло на пользу — в 48 лет он выглядит едва ли старше тридцати.

Особенно Лето любит веганские такос, протеиновые батончики, гречневые блины, несоленые орехи и ягоды. А в последнее время акцент делает на фруктах.

"Было время, когда мы приносили в жертву козлов перед концертами, но потом все стали веганами, — шутит артист, рассказывая о том, как готовится к выступлениям. — Теперь перед шоу мы приносим в жертву тофу".

© AP Photo / Jordan Strauss
© AP Photo / Todd Williamson

У Джессики Честейн мама работала шеф-поваром в веганском ресторане.

"Я стремлюсь жить в мире, где нет места жестокости", — объясняет свой выбор актриса.

Джессика придерживается строгой диеты: не ест мясо, рыбу, мед, яйца и молочные продукты (из-за вредных препаратов, которые используют в животноводстве).

На завтрак актриса обычно предпочитает смузи из свежих овощей и фруктов, а в течение дня пьет зеленый чай.

Джессика Честейн
4 из 11

У Джессики Честейн мама работала шеф-поваром в веганском ресторане.

"Я стремлюсь жить в мире, где нет места жестокости", — объясняет свой выбор актриса.

Джессика придерживается строгой диеты: не ест мясо, рыбу, мед, яйца и молочные продукты (из-за вредных препаратов, которые используют в животноводстве).

На завтрак актриса обычно предпочитает смузи из свежих овощей и фруктов, а в течение дня пьет зеленый чай.

© AP Photo / Todd Williamson
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

"Я люблю животных больше, чем людей, — объясняет певица Ариана Гранде приверженность вегетарианству. — Такой рацион не всегда просто мне дается. Но я верю в полноценное питание на растительной основе, оно делает человека счастливым".

Певица семь лет не ест мяса, сидит на макробиотической диете из цельных продуктов, фруктов и овощей. Это помогло ей справиться с гипогликемией (мясо может нарушить уровень сахара в крови).

Полезные растительные жиры Ариана получает из орехов, бобов, риса, авокадо и оливкового масла. Еще Гранде нравятся фасоль адзуки, дайкон и питайя.

На завтрак она любит готовить овсянку или смузи на миндальном молоке из клубники, бананов, черники. А еще не отказывает себе в суши и почти во все блюда добавляет корицу.

Певица Ариана Гранде
5 из 11

"Я люблю животных больше, чем людей, — объясняет певица Ариана Гранде приверженность вегетарианству. — Такой рацион не всегда просто мне дается. Но я верю в полноценное питание на растительной основе, оно делает человека счастливым".

Певица семь лет не ест мяса, сидит на макробиотической диете из цельных продуктов, фруктов и овощей. Это помогло ей справиться с гипогликемией (мясо может нарушить уровень сахара в крови).

Полезные растительные жиры Ариана получает из орехов, бобов, риса, авокадо и оливкового масла. Еще Гранде нравятся фасоль адзуки, дайкон и питайя.

На завтрак она любит готовить овсянку или смузи на миндальном молоке из клубники, бананов, черники. А еще не отказывает себе в суши и почти во все блюда добавляет корицу.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Другая поклонница веганской макробиотической диеты — 62-летняя Мадонна. Судя по тому, как певица выглядит, и возрасту ее многочисленных бойфрендов, она все делает верно.

В основе дневного рациона — соки холодного отжима, овощи, фрукты, кунжут, киноа и другие цельные зерна, а еще морские водоросли, необработанный рис.

Но иногда Мадонна устраивает "разгрузку" и ест овощи без термической обработки, фруктовые салаты и зелень. А еще игнорирует мучное и пьет специально очищенную воду.

Мадонна во время выступления
6 из 11

Другая поклонница веганской макробиотической диеты — 62-летняя Мадонна. Судя по тому, как певица выглядит, и возрасту ее многочисленных бойфрендов, она все делает верно.

В основе дневного рациона — соки холодного отжима, овощи, фрукты, кунжут, киноа и другие цельные зерна, а еще морские водоросли, необработанный рис.

Но иногда Мадонна устраивает "разгрузку" и ест овощи без термической обработки, фруктовые салаты и зелень. А еще игнорирует мучное и пьет специально очищенную воду.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Натали Портман — вегетарианка с детства. Прочитав книгу Джонатана Сафрана Фоера "Поедание животных" в 2009 году, она стала веганом. Актриса не носит мех, перья и кожу, создала коллекцию экообуви.

Свое решение она объясняет намерением "гуманно относиться к животным". "Каждое из них — личность с особым характером", — уверена актриса.

Даже на ее свадьбе с Бенджамином Мильпье в меню были только веганские блюда — никакого мяса или рыбы.

Правда, во время беременности Натали вернулась к блюдам из яиц и сыра, но после родов снова исключила их из меню.

Портман часто ест овощные супы-пюре, блюда с киноа и амарантом, цельнозерновой хлеб, веганскую пиццу и обожает пасту. На закуску — свежие салаты с зеленью, фруктовые смузи, батончики мюсли. А пить предпочитает свежие соки, чай, соевое и миндальное молоко.

Американская актриса Натали Портман
7 из 11

Натали Портман — вегетарианка с детства. Прочитав книгу Джонатана Сафрана Фоера "Поедание животных" в 2009 году, она стала веганом. Актриса не носит мех, перья и кожу, создала коллекцию экообуви.

Свое решение она объясняет намерением "гуманно относиться к животным". "Каждое из них — личность с особым характером", — уверена актриса.

Даже на ее свадьбе с Бенджамином Мильпье в меню были только веганские блюда — никакого мяса или рыбы.

Правда, во время беременности Натали вернулась к блюдам из яиц и сыра, но после родов снова исключила их из меню.

Портман часто ест овощные супы-пюре, блюда с киноа и амарантом, цельнозерновой хлеб, веганскую пиццу и обожает пасту. На закуску — свежие салаты с зеленью, фруктовые смузи, батончики мюсли. А пить предпочитает свежие соки, чай, соевое и миндальное молоко.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Jordan Strauss

Еще один вегетарианец с детства, ставший в результате веганом, — Хоакин Феникс.

Актер признается: отказаться от мяса он решил в три года. Пошел с отцом на рыбалку, увидел пойманную рыбу на берегу и ужаснулся жестокому обращению с животными.

С того времени Феникс предпочитает домашнюю и органическую пищу, признается, что обожает тофу, салат табуле из булгура и петрушки.

Окружающих Хоакин тоже приобщает: на "Золотом глобусе" и "Оскаре" он убедил организаторов сделать меню для гостей на 70 процентов веганским.

Кстати, одежду и обувь Феникс носит только из искусственных материалов. И костюмы для фильмов требует шить из ненатуральных тканей.

Актер Хоакин Феникс
8 из 11

Еще один вегетарианец с детства, ставший в результате веганом, — Хоакин Феникс.

Актер признается: отказаться от мяса он решил в три года. Пошел с отцом на рыбалку, увидел пойманную рыбу на берегу и ужаснулся жестокому обращению с животными.

С того времени Феникс предпочитает домашнюю и органическую пищу, признается, что обожает тофу, салат табуле из булгура и петрушки.

Окружающих Хоакин тоже приобщает: на "Золотом глобусе" и "Оскаре" он убедил организаторов сделать меню для гостей на 70 процентов веганским.

Кстати, одежду и обувь Феникс носит только из искусственных материалов. И костюмы для фильмов требует шить из ненатуральных тканей.

© AP Photo / Jordan Strauss
© AP Photo / Jordan Strauss

"Я считаю, что вегетарианство помогает похудеть и делает человека счастливым, — уверена Дженнифер Лопес. — Я исключила мясо, молоко и яйца и теперь по утрам чувствую себя так легко, что буквально готова летать".

Певица, актриса, бизнесвумен и мама близняшек успевает все: и следить за диетой, и заниматься спортом.

В меню Лопес преимущественно постные белки, полезные жиры, сложные углеводы. Особенно Дженнифер любит бурый рис, киноа, сладкий картофель, спаржу и брокколи. Вместо обычного сыра ест соевый, а коровье молоко заменила на рисовое.

Результат налицо — достаточно посмотреть концертные выступления артистки или ее выходы на ковровые дорожки.

Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
9 из 11

"Я считаю, что вегетарианство помогает похудеть и делает человека счастливым, — уверена Дженнифер Лопес. — Я исключила мясо, молоко и яйца и теперь по утрам чувствую себя так легко, что буквально готова летать".

Певица, актриса, бизнесвумен и мама близняшек успевает все: и следить за диетой, и заниматься спортом.

В меню Лопес преимущественно постные белки, полезные жиры, сложные углеводы. Особенно Дженнифер любит бурый рис, киноа, сладкий картофель, спаржу и брокколи. Вместо обычного сыра ест соевый, а коровье молоко заменила на рисовое.

Результат налицо — достаточно посмотреть концертные выступления артистки или ее выходы на ковровые дорожки.

© AP Photo / Jordan Strauss
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Среди российских звезд тоже есть сторонники веганства. Например, Сати Казанова уже несколько лет не ест мясо и рыбу.

Певица признается, что пришла к этому совсем не из-за модного тренда на здоровое питание. Просто благодаря новому меню она всегда чувствует себя энергичной.

В рацион Сати включает каши, зерновые смеси, смузи на завтрак, супы-пюре из шпината и тыквы, салаты с овощами или зеленую гречку на обед и ужин. Иногда балует себя авокадо и сулугуни.

Певица Сати Казанова на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля
10 из 11

Среди российских звезд тоже есть сторонники веганства. Например, Сати Казанова уже несколько лет не ест мясо и рыбу.

Певица признается, что пришла к этому совсем не из-за модного тренда на здоровое питание. Просто благодаря новому меню она всегда чувствует себя энергичной.

В рацион Сати включает каши, зерновые смеси, смузи на завтрак, супы-пюре из шпината и тыквы, салаты с овощами или зеленую гречку на обед и ужин. Иногда балует себя авокадо и сулугуни.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Стильные люди сегодня не носят мех животных. Красота несовместима с жестокостью", — уже давно считает Лайма Вайкуле.

Все спрашивают 66-летнюю звезду об эликсире молодости, а певица просто много лет не ест мяса. Говорит, что секрет прост: три раза в день — простая еда, а в перерывах — чай с лимоном.

За долгие годы веганства Вайкуле придумала экспресс-диету для похудения, которая включает в себя много бурого риса, яблок и воды. А в обычное время звезда ест экологически чистые продукты, овощи с низким содержанием крахмала, фрукты, бобовые, отказывается от сладкого. И вместо черного чая советует зеленый или травяной.

Концерт «Песня года» в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве
11 из 11

"Стильные люди сегодня не носят мех животных. Красота несовместима с жестокостью", — уже давно считает Лайма Вайкуле.

Все спрашивают 66-летнюю звезду об эликсире молодости, а певица просто много лет не ест мяса. Говорит, что секрет прост: три раза в день — простая еда, а в перерывах — чай с лимоном.

За долгие годы веганства Вайкуле придумала экспресс-диету для похудения, которая включает в себя много бурого риса, яблок и воды. А в обычное время звезда ест экологически чистые продукты, овощи с низким содержанием крахмала, фрукты, бобовые, отказывается от сладкого. И вместо черного чая советует зеленый или травяной.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
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