Звезды худеют: диеты Лаймы Вайкуле, Бейонсе и Дженнифер Лопес

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Считается, что сыроедение в Голливуде стало модным благодаря Деми Мур. Личный пример — всегда показатель. Актриса в 57 лет выглядит не намного старше дочерей.

Деми работает над внешностью, занимаясь пилатесом, йогой и уже долгие годы придерживаясь веганской диеты. По словам Мур, сырая пища помогает телу "никогда не чувствовать голода". Основа рациона — фрукты и овощи с минимальной термической обработкой.

На завтрак звезда предпочитает салаты, на обед любит рис с соевым соусом, бобы и фасоль или спаржу и шпинат.

В перерывах пьет воду и мятный чай, а вместо сладкого ест мед и сухофрукты.