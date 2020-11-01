https://ria.ru/20201101/tramp-1582500736.html
Трамп рассказал, как собирается провести ночь после выборов
Трамп рассказал, как собирается провести ночь после выборов
Президент США Дональд Трамп рассказал, как планирует провести ночь после выборов 3 ноября. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T02:59
2020-11-01T02:59
2020-11-01T09:56
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, как планирует провести ночь после выборов 3 ноября."Возможно, передвигаясь между Белым домом и отелем (Trump hotel). Потому что, как вы знаете, действуют ограничения по количеству гостей в отеле, и это печально", — сказал он журналистам.Ранее штаб Трампа разослал донорам партии приглашения на ночное мероприятие в отеле его имени. Однако, по информации Politico, мероприятие, вероятно, придется перенести в Белый дом. В связи с пандемией коронавируса в Вашингтоне действуют ограничения на большие собрания людей в одном помещении.Впрочем, накануне, как удалось заметить корреспонденту РИА Новости, напротив отеля висели знаки, предупреждающие автомобилистов о запрете на парковку с вечера 3 ноября до следующего утра.
https://ria.ru/20201031/biden-1582398475.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
рассказал, как планирует провести ночь после выборов 3 ноября.
"Возможно, передвигаясь между Белым домом и отелем (Trump hotel). Потому что, как вы знаете, действуют ограничения по количеству гостей в отеле, и это печально", — сказал он журналистам.
Ранее штаб Трампа разослал донорам партии приглашения на ночное мероприятие в отеле его имени. Однако, по информации Politico, мероприятие, вероятно, придется перенести в Белый дом. В связи с пандемией коронавируса в Вашингтоне действуют ограничения на большие собрания людей в одном помещении.
Впрочем, накануне, как удалось заметить корреспонденту РИА Новости, напротив отеля висели знаки, предупреждающие автомобилистов о запрете на парковку с вечера 3 ноября до следующего утра.