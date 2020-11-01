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Трамп рассказал, как собирается провести ночь после выборов
Трамп рассказал, как собирается провести ночь после выборов
Президент США Дональд Трамп рассказал, как планирует провести ночь после выборов 3 ноября. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T02:59
2020-11-01T09:56
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, как планирует провести ночь после выборов 3 ноября."Возможно, передвигаясь между Белым домом и отелем (Trump hotel). Потому что, как вы знаете, действуют ограничения по количеству гостей в отеле, и это печально", — сказал он журналистам.Ранее штаб Трампа разослал донорам партии приглашения на ночное мероприятие в отеле его имени. Однако, по информации Politico, мероприятие, вероятно, придется перенести в Белый дом. В связи с пандемией коронавируса в Вашингтоне действуют ограничения на большие собрания людей в одном помещении.Впрочем, накануне, как удалось заметить корреспонденту РИА Новости, напротив отеля висели знаки, предупреждающие автомобилистов о запрете на парковку с вечера 3 ноября до следующего утра.
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп рассказал, как собирается провести ночь после выборов

02:59 01.11.2020 (обновлено: 09:56 01.11.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Аризоне
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Аризоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, как планирует провести ночь после выборов 3 ноября.
"Возможно, передвигаясь между Белым домом и отелем (Trump hotel). Потому что, как вы знаете, действуют ограничения по количеству гостей в отеле, и это печально", — сказал он журналистам.
Ранее штаб Трампа разослал донорам партии приглашения на ночное мероприятие в отеле его имени. Однако, по информации Politico, мероприятие, вероятно, придется перенести в Белый дом. В связи с пандемией коронавируса в Вашингтоне действуют ограничения на большие собрания людей в одном помещении.
Впрочем, накануне, как удалось заметить корреспонденту РИА Новости, напротив отеля висели знаки, предупреждающие автомобилистов о запрете на парковку с вечера 3 ноября до следующего утра.
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