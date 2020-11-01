https://ria.ru/20201101/terrorist-1582565363.html
Напавший на людей в Ницце прибыл в страну для теракта, заявили во Франции
Напавший на людей в Ницце прибыл в страну для теракта, заявили во Франции
Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что выходец из Туниса, напавший на прихожан в церкви Ниццы, приехал во Францию специально для того, чтобы... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T19:55
2020-11-01T19:55
2020-11-01T19:55
вооруженные нападения во франции
жеральд дарманен
эммануэль макрон
тунис (страна)
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ПАРИЖ, 1 ноя – РИА Новости. Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что выходец из Туниса, напавший на прихожан в церкви Ниццы, приехал во Францию специально для того, чтобы совершить атаку."Конечно, прокурор по борьбе с терроризмом должен определить, когда он (нападавший) составил план нападения. Но он явно приехал не для того, чтобы получить документы", - сказал министр в интервью газете Voix du Nord.В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование.Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в Ниццу через несколько часов после нападения, назвал произошедшее террористической атакой.В рамках расследования дела задержаны шесть человек.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны также усилили меры защиты мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
https://ria.ru/20201101/frantsiya-1582522792.html
https://ria.ru/20201030/proval-1582373436.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные нападения во франции, жеральд дарманен, эммануэль макрон, тунис (страна), франция, ницца, в мире