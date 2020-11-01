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Митингующим в Тбилиси не позволили установить палатки у здания парламента
Митингующим в Тбилиси не позволили установить палатки у здания парламента
Сотрудники патрульной полиции у здания парламента в Тбилиси, где проходит акция оппозиции, не позволила митингующим установить палатки, сообщает грузинский... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T20:29
2020-11-01T20:29
парламентские выборы в грузии — 2020
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции у здания парламента в Тбилиси, где проходит акция оппозиции, не позволила митингующим установить палатки, сообщает грузинский Первый канал.По данным ТВ, по этой причине произошло небольшое столкновение между правоохранителями и участниками акции.Члены оппозиции заявили, что все равно расставят палатки перед парламентом и не планируют расходиться.Оппозиция и их сторонники требуют назначения внеочередных парламентских выборов.В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. Депутаты избираются на 4-летний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий - 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.Правящая партия "Грузинская мечта" получила на парламентских выборах 48,15%, свидетельствуют итоговые данные ЦИК. На втором месте с 27,14% идет оппозиционный блок "Сила в единстве". Лидеры оппозиционных сил в Грузии на брифинге после завершения голосования заявили, что считают итоги парламентских выборов нелегитимными.
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тбилиси
грузия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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"Это символ несправедливости": Ника Мелия выбросил браслет, надетый на него прокуратурой
Cоратник Саакашвили, кандидат в мажоритарные депутаты от округа Глдани (Тбилиси) Ника Мелия выбросил электронный браслет, надетый на него прокуратурой. "Я больше не собираюсь носить этот браслет. Это исключено, так как это символ несправедливости, это браслет насилия", – заявил Мелия. Ему предъявили обвинение в руководстве групповым насилием на акции протеста 20-21 июня и по решению суда 4 июля 2019 года на Мелия надели электронный браслет. Ему было запрещено покидать дом без предупреждения органов правопорядка, хотя он периодически нарушает это требование. Мелия также запрещены публичные выступления и заявления.
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парламентские выборы в грузии — 2020, тбилиси, грузия, в мире

Митингующим в Тбилиси не позволили установить палатки у здания парламента

20:29 01.11.2020
 
© РИА НовостиАкция протеста оппозиции в Тбилиси. Стоп-кадр видео
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции у здания парламента в Тбилиси, где проходит акция оппозиции, не позволила митингующим установить палатки, сообщает грузинский Первый канал.
По данным ТВ, по этой причине произошло небольшое столкновение между правоохранителями и участниками акции.
Члены оппозиции заявили, что все равно расставят палатки перед парламентом и не планируют расходиться.
Оппозиция и их сторонники требуют назначения внеочередных парламентских выборов.
В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. Депутаты избираются на 4-летний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий - 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.
Правящая партия "Грузинская мечта" получила на парламентских выборах 48,15%, свидетельствуют итоговые данные ЦИК. На втором месте с 27,14% идет оппозиционный блок "Сила в единстве". Лидеры оппозиционных сил в Грузии на брифинге после завершения голосования заявили, что считают итоги парламентских выборов нелегитимными.
Парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 14:53
В ОБСЕ признали парламентские выборы в Грузии свободными
 
Парламентские выборы в Грузии — 2020ТбилисиГрузияВ мире
 
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