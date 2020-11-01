https://ria.ru/20201101/symptom-1582552367.html

Переболевшая COVID-19 россиянка рассказала о странном симптоме

Переболевшая COVID-19 россиянка рассказала о странном симптоме

Жительница Екатеринбурга Надежда Шульгина рассказала о странном запахе, который она чувствовала, пока болела COVID-19. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T17:22

2020-11-01T17:22

2020-11-01T19:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга Надежда Шульгина рассказала о странном запахе, который она чувствовала, пока болела COVID-19. В беседе с порталом e1.ru женщина сообщила, что болезнь у нее началась с ощущения слабости и странного запаха. При этом она подчеркнула, что обоняние у нее не пропало, а было лишь изменено. Из-за этого ей прописали антибиотики — шестидневный курс.Болезнь продлилась у россиянки более трех недель. На 11-й день ее отправили на КТ, где выяснилось, что легкие поражены на 20%. После чего ее отправили лечиться домой и прописали новый курс антибиотиков.Собеседница портала отметила, что никто из находившихся с ней в квартире членов семьи не заразился коронавирусом.Пандемия коронавируса охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано около 45,7 миллиона случаев заражения, почти 1,2 миллиона пациентов скончались. Больше всего зараженных в США, Индии и Бразилии.В России инфекцией заразились более 1,6 миллиона человек, около 1,22 миллиона из них излечились, свыше 28 тысяч пациентов скончались. За прошедшие сутки выявлено около 18,7 тысячи случаев инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/posledstviya-1582386097.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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