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Переболевшая COVID-19 россиянка рассказала о странном симптоме
Переболевшая COVID-19 россиянка рассказала о странном симптоме
Жительница Екатеринбурга Надежда Шульгина рассказала о странном запахе, который она чувствовала, пока болела COVID-19. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T17:22
2020-11-01T19:59
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга Надежда Шульгина рассказала о странном запахе, который она чувствовала, пока болела COVID-19. В беседе с порталом e1.ru женщина сообщила, что болезнь у нее началась с ощущения слабости и странного запаха. При этом она подчеркнула, что обоняние у нее не пропало, а было лишь изменено. Из-за этого ей прописали антибиотики — шестидневный курс.Болезнь продлилась у россиянки более трех недель. На 11-й день ее отправили на КТ, где выяснилось, что легкие поражены на 20%. После чего ее отправили лечиться домой и прописали новый курс антибиотиков.Собеседница портала отметила, что никто из находившихся с ней в квартире членов семьи не заразился коронавирусом.Пандемия коронавируса охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано около 45,7 миллиона случаев заражения, почти 1,2 миллиона пациентов скончались. Больше всего зараженных в США, Индии и Бразилии.В России инфекцией заразились более 1,6 миллиона человек, около 1,22 миллиона из них излечились, свыше 28 тысяч пациентов скончались. За прошедшие сутки выявлено около 18,7 тысячи случаев инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/posledstviya-1582386097.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

Переболевшая COVID-19 россиянка рассказала о странном симптоме

17:22 01.11.2020 (обновлено: 19:59 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга Надежда Шульгина рассказала о странном запахе, который она чувствовала, пока болела COVID-19.
В беседе с порталом e1.ru женщина сообщила, что болезнь у нее началась с ощущения слабости и странного запаха.
"Начала пить противовирусное, но запах не исчезал. Появилась сонливость и заложенность носа", — поделилась собеседница.
При этом она подчеркнула, что обоняние у нее не пропало, а было лишь изменено. Из-за этого ей прописали антибиотики — шестидневный курс.
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Болезнь продлилась у россиянки более трех недель. На 11-й день ее отправили на КТ, где выяснилось, что легкие поражены на 20%. После чего ее отправили лечиться домой и прописали новый курс антибиотиков.
Собеседница портала отметила, что никто из находившихся с ней в квартире членов семьи не заразился коронавирусом.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано около 45,7 миллиона случаев заражения, почти 1,2 миллиона пациентов скончались. Больше всего зараженных в США, Индии и Бразилии.
В России инфекцией заразились более 1,6 миллиона человек, около 1,22 миллиона из них излечились, свыше 28 тысяч пациентов скончались. За прошедшие сутки выявлено около 18,7 тысячи случаев инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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