https://ria.ru/20201101/stantsiya-1582512476.html

ЮАР согласилась разместить у себя российскую станцию контроля космоса

ЮАР согласилась разместить у себя российскую станцию контроля космоса

ЮАР не поддалась на давление и согласилась на установку на своей территории российского наземного комплекса автоматизированной системы предупреждения об опасных РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:04

2020-11-01T10:04

2020-11-01T10:06

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ЮАР не поддалась на давление и согласилась на установку на своей территории российского наземного комплекса автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), рассказал РИА Новости генеральный директор Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Юрий Рой."Одна функционирует в Бразилии, вторая сейчас готовая отправляется в ЮАР. ЮАР не принимала, по-видимому, сложности, поддавливают. Она только сейчас дала согласие, наконец", - рассказал Рой.Он не уточнил, кто оказывал давление на ЮАР в этом вопросе.Место для размещения третьей станции пока не определено, рассказал Рой.В марте 2019 года из документов "Роскосмоса" стало известно, что госкорпорация планирует разместить в ЮАР, Мексике и Чили оптико-электронные станции для предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Станцию в ЮАР планировалось развернуть в третьем квартале 2019 года, в Мексике – в первом квартале 2020 года, а в Чили – в третьем квартале 2020 года. Станция в Бразилии действует с 2017 года.Основная задача АСПОС ОКП - выявление опасных сближений действующих космических аппаратов с объектами космического мусора, обнаружение разрушений объектов на орбитах и сопровождение крупных потенциально опасных объектов, которые неконтролируемо сходят с орбиты.В составе АСПОС ОКП работают оптико-электронные комплексы, включающие телескопы. Они предназначены для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов космического мусора, определения их координат, их идентификации для привязки к объектам, внесенным в базу данных, передачи полученной координатной и некоординатной информации в центр сбора и обработки данных.Комплексы обеспечивают автономный поиск и обнаружение объектов на высотах до 50 тысяч километров и способны обнаружить космические объекты и элементы космического мусора, имеющие блеск до 18,5 звездной величины, что для высоты геостационарной орбиты соответствует размеру порядка 30¬35 сантиметров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/rogozin-1581651966.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, роскосмос, юар, мексика, бразилия, чили