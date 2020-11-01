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Биография Вероники Скворцовой

Биография Вероники Скворцовой

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Игоревна Скворцова родилась 1 ноября 1960 года в Москве. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T01:32

2020-11-01T01:32

2020-11-01T01:32

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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Игоревна Скворцова родилась 1 ноября 1960 года в Москве. В 1983 году окончила 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова (2-й МОЛГМИ), затем клиническую ординатуру института и очную аспирантуру по специальности "нервные болезни". Доктор медицинских наук (1993). В 1988-1997 годах работала старшим лаборантом, ассистентом, доцентом кафедры нервных болезней 2-м МОЛГМИ (с 1991 года – Российский государственный медицинский университет, РГМУ). В 1989 году возглавила одну из первых в России нейрореанимационных служб Первой городской больницы Москвы.В 1997-2005 годах была заведующей кафедрой фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии РГМУ. В 1999 году ей было присвоено звание профессора. В 1999 году она стала одним из инициаторов создания Национальной ассоциации по борьбе с инсультом.В 2004 году Скворцова была избрана членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук.В 2005-2008 годах занимала пост директора Научно-исследовательского института инсульта.15 июля 2008 года назначена заместителем министра здравоохранения и социального развития РФ.21 мая 2012 года указом президента РФ Вероника Скворцова заняла пост министра здравоохранения РФ.18 мая 2018 года указом президента РФ переназначена на пост министра здравоохранения Российской Федерации.С 15 по 21 января 2020 года – исполняющая обязанности министра здравоохранения РФ.С 22 января 2020 года Вероника Скворцова занимает пост руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).В феврале 2020 года вошла в Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. В октябре 2020 года она стала членом комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций.Скворцова – автор около 600 научных работ. Член-корреспондент Российской академии наук (2014).Почетный профессор Казанского медицинского государственного университета (2014), почетный профессор МГУ имени М.В.Ломоносова (2017), почетный доктор Санкт-Петербургского медицинского университета имени И.П. Павлова (2018).Почетный президент Национальной ассоциации по борьбе с инсультом.Главный редактор журнала "Медицина экстремальных ситуаций" ФМБА России.Заместитель главного редактора научного журнала "Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова".Вероника Скворцова – заслуженный деятель науки РФ (2009). Имеет классный чин действительного государственного советника РФ 2 класса (2011).Награждена российским орденом Почета (2008). Отмечена Почетной грамотой правительства РФ. (2016).Лауреат Премии правительства Москвы в области медицины (2005). Она также является лауреатом Премии имени Н.И. Пирогова РГМУ.В 2016 году награждена орденом Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской II степени Русской православной церкви. В 2017 году за спасение женщины в самолете она была удостоена общероссийской общественной премии "Щит и роза". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки