https://ria.ru/20201101/shakhta-1582571788.html

В Коми из загоревшейся нефтешахты эвакуируют более 80 горняков

В Коми из загоревшейся нефтешахты эвакуируют более 80 горняков

Пожар произошел в нефтешахте "Яреганефть" в Коми, на аварийном участке находятся 82 человека, они выходят на поверхность, сообщает ГУМЧС по республике. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T21:16

2020-11-01T21:16

2020-11-01T21:26

республика коми

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в нефтешахте "Яреганефть" в Коми, на аварийном участке находятся 82 человека, они выходят на поверхность, сообщает ГУМЧС по республике."В 20.03 1 ноября 2020 года в ОДС ЦУКС МЧС России по РК от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда МОГО "Ухта" поступило сообщение о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта", - говорится в сообщении на сайте ГУМЧС.Уточняется, что на аварийном участке находятся 82 человека, они выходят на поверхность.

https://ria.ru/20200815/1575831129.html

республика коми

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия