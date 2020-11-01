https://ria.ru/20201101/shakhta-1582571788.html
В Коми из загоревшейся нефтешахты эвакуируют более 80 горняков
В Коми из загоревшейся нефтешахты эвакуируют более 80 горняков
Пожар произошел в нефтешахте "Яреганефть" в Коми, на аварийном участке находятся 82 человека, они выходят на поверхность, сообщает ГУМЧС по республике. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T21:16
2020-11-01T21:16
2020-11-01T21:26
республика коми
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в нефтешахте "Яреганефть" в Коми, на аварийном участке находятся 82 человека, они выходят на поверхность, сообщает ГУМЧС по республике."В 20.03 1 ноября 2020 года в ОДС ЦУКС МЧС России по РК от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда МОГО "Ухта" поступило сообщение о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта", - говорится в сообщении на сайте ГУМЧС.Уточняется, что на аварийном участке находятся 82 человека, они выходят на поверхность.
https://ria.ru/20200815/1575831129.html
республика коми
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия