Малочисленным народам Севера оплатят дорогу в образовательные учреждения
08:00 01.11.2020 (обновлено: 10:21 01.11.2020)
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Малоимущим студентам из числа коренных малочисленных народов Севера компенсируют проезд к месту учебы и обратно, а также окажут единовременную материальную помощь. Такие меры социальной поддержки предусмотрены для учащихся в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Студенты могут получить компенсацию на оплату проезда раз в год на воздушном, водном, железнодорожном транспорте от места жительства к месту учебы и обратно в пределах территории края. Также предусмотрено возмещение затрат оплаты проезда на междугороднем автобусе", — говорится в сообщении.
Учащимся также выплачивается единовременная материальная помощь в размере трех тысяч рублей.
Данные меры призваны повысить доступ малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока к образовательным услугам, заявили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
Сообщается, что за девять месяцев текущего года компенсацию на оплату проезда уже получили 15 студентов, а единовременная материальная помощь оказана 38 студентам на сумму 115,6 тысячи рублей.