Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201101/sever-1582105527.html
Малочисленным народам Севера оплатят дорогу в образовательные учреждения
Малочисленным народам Севера оплатят дорогу в образовательные учреждения
Малоимущим студентам из числа коренных малочисленных народов Севера компенсируют проезд к месту учебы и обратно, а также окажут единовременную материальную... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T08:00
2020-11-01T10:21
хабаровский край
хорошие новости
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582106083_0:175:3072:1902_1400x0_80_0_0_553a7ce3dcc0d71ca63a65705df0dcbc.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Малоимущим студентам из числа коренных малочисленных народов Севера компенсируют проезд к месту учебы и обратно, а также окажут единовременную материальную помощь. Такие меры социальной поддержки предусмотрены для учащихся в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.Учащимся также выплачивается единовременная материальная помощь в размере трех тысяч рублей.Данные меры призваны повысить доступ малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока к образовательным услугам, заявили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.Сообщается, что за девять месяцев текущего года компенсацию на оплату проезда уже получили 15 студентов, а единовременная материальная помощь оказана 38 студентам на сумму 115,6 тысячи рублей.
https://ria.ru/20200926/gektar-1577622676.html
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582106083_159:0:2890:2048_1400x0_80_0_0_ede3c9dad1b8f5681e5e4e87cffc8f10.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хабаровский край, хорошие новости

Малочисленным народам Севера оплатят дорогу в образовательные учреждения

08:00 01.11.2020 (обновлено: 10:21 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовДвухэтажный поезд на железнодорожном вокзале
Двухэтажный поезд на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Малоимущим студентам из числа коренных малочисленных народов Севера компенсируют проезд к месту учебы и обратно, а также окажут единовременную материальную помощь. Такие меры социальной поддержки предусмотрены для учащихся в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Студенты могут получить компенсацию на оплату проезда раз в год на воздушном, водном, железнодорожном транспорте от места жительства к месту учебы и обратно в пределах территории края. Также предусмотрено возмещение затрат оплаты проезда на междугороднем автобусе", — говорится в сообщении.

Учащимся также выплачивается единовременная материальная помощь в размере трех тысяч рублей.
Данные меры призваны повысить доступ малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока к образовательным услугам, заявили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
Сообщается, что за девять месяцев текущего года компенсацию на оплату проезда уже получили 15 студентов, а единовременная материальная помощь оказана 38 студентам на сумму 115,6 тысячи рублей.
Жители села Анавгай Быстринского района Камчатского края демонстрируют национальные эвенские обряды - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 08:00Хорошие новости
По заветам предков: в Хабаровском крае появится центр эвенской культуры
 
Хорошие новостиХабаровский крайХорошие новости
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Ученые оценили опасность новой смертельной болезни
00:59Названа возможная причина возгорания на нефтешахте в Коми
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах президента Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд пообещал продолжение "золотой осени"
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
Лента новостейМолния