https://ria.ru/20201101/sever-1582105527.html

Малочисленным народам Севера оплатят дорогу в образовательные учреждения

Малочисленным народам Севера оплатят дорогу в образовательные учреждения

Малоимущим студентам из числа коренных малочисленных народов Севера компенсируют проезд к месту учебы и обратно, а также окажут единовременную материальную... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T08:00

2020-11-01T08:00

2020-11-01T10:21

хабаровский край

хорошие новости

хорошие новости

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Малоимущим студентам из числа коренных малочисленных народов Севера компенсируют проезд к месту учебы и обратно, а также окажут единовременную материальную помощь. Такие меры социальной поддержки предусмотрены для учащихся в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.Учащимся также выплачивается единовременная материальная помощь в размере трех тысяч рублей.Данные меры призваны повысить доступ малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока к образовательным услугам, заявили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.Сообщается, что за девять месяцев текущего года компенсацию на оплату проезда уже получили 15 студентов, а единовременная материальная помощь оказана 38 студентам на сумму 115,6 тысячи рублей.

https://ria.ru/20200926/gektar-1577622676.html

хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровский край, хорошие новости