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Силуанов рассказал о влиянии санкций на экономику
Силуанов рассказал о влиянии санкций на экономику
Западные санкции стимулируют развитие российской экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T14:40
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антон силуанов
экономика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя — РИА Новости. Западные санкции стимулируют развитие российской экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Конечно, санкции — это плохо. Но, с другой стороны, санкции стимулируют и сподвигают нас к развитию собственной экономики", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1"."Поэтому если будут новые санкции, мы также ответим на это такими же методами", — добавил министр.
https://ria.ru/20201026/mishustin-1581672979.html
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антон силуанов, экономика

Силуанов рассказал о влиянии санкций на экономику

14:40 01.11.2020 (обновлено: 20:58 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя — РИА Новости. Западные санкции стимулируют развитие российской экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Конечно, санкции — это плохо. Но, с другой стороны, санкции стимулируют и сподвигают нас к развитию собственной экономики", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
"Поэтому если будут новые санкции, мы также ответим на это такими же методами", — добавил министр.
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Антон СилуановЭкономика
 
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