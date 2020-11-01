https://ria.ru/20201101/sanktsii-1582536882.html

Силуанов рассказал о влиянии санкций на экономику

Силуанов рассказал о влиянии санкций на экономику

Западные санкции стимулируют развитие российской экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T14:40

2020-11-01T14:40

2020-11-01T20:58

антон силуанов

экономика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя — РИА Новости. Западные санкции стимулируют развитие российской экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Конечно, санкции — это плохо. Но, с другой стороны, санкции стимулируют и сподвигают нас к развитию собственной экономики", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1"."Поэтому если будут новые санкции, мы также ответим на это такими же методами", — добавил министр.

https://ria.ru/20201026/mishustin-1581672979.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, экономика