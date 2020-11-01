https://ria.ru/20201101/samolety-1582368608.html

Эксперты рассказали, за что авиапассажира могут арестовать на борту

Эксперты рассказали, за что авиапассажира могут арестовать на борту

Эксперты на британском форуме бортпроводников рассказали, когда члены экипажа имеют право арестовать пассажира, сообщает Express. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T02:38

2020-11-01T02:38

2020-11-01T02:38

туризм

туризм

самолеты

пассажиры

новости - туризм

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150099/43/1500994313_0:188:3600:2213_1400x0_80_0_0_89b8dea2868f06dd311e08e0eace1dce.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Эксперты на британском форуме бортпроводников рассказали, когда члены экипажа имеют право арестовать пассажира, сообщает Express.Бортпроводник, не назвавший своего имени, рассказал, каким требованиям членов экипажа пассажиры должны подчиняться. К примеру, стюардесса вправе запретить поход в туалет, если на табло светится: "Пристегните ремни"."Даже если самолет не находится в зоне турбулентности, но надпись светится, пассажир не имеет права встать и воспользоваться туалетом. Он - взрослый человек и может продержаться пять минут", - объясняет стюарт.Неподчинение приказам экипажа может иметь крайне негативные последствия для путешественников. "Я видел, как пассажир сломал позвоночник из-за того, что он не следовал инструкциям стюардесс и отказался застегнуть ремень, когда самолет попал в зону турбулентности", - говорит сотрудник авиакомпании.На форуме рассказали, что обычно стюардессы стараются смягчить конфликтную ситуацию – их этому обучают. Но иногда нарушителю приходится угрожать.По словам юриста Роберта Чарльза Ли, права членов экипажа прописаны в ряде конвенций и соглашений. В частности, капитан воздушного судна может арестовать пассажира за нарушение правил или закона. Бортпроводники вправе без согласия путешественника менять положение пассажирского сиденья, закрывать жалюзи на окнах, убрать столики, ручную кладь или застегнуть ремень безопасности. И, кстати, они не обязаны размещать ручную кладь на полках. А еще – они могут принимать превентивные меры, например, связать дебошира, если его поведение угрожает безопасности полета.

https://ria.ru/20201006/samolet-1578238871.html

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, великобритания