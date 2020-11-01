Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201101/samolety-1582368608.html
Эксперты рассказали, за что авиапассажира могут арестовать на борту
Эксперты рассказали, за что авиапассажира могут арестовать на борту
Эксперты на британском форуме бортпроводников рассказали, когда члены экипажа имеют право арестовать пассажира, сообщает Express. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T02:38
2020-11-01T02:38
туризм
туризм
самолеты
пассажиры
новости - туризм
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150099/43/1500994313_0:188:3600:2213_1400x0_80_0_0_89b8dea2868f06dd311e08e0eace1dce.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Эксперты на британском форуме бортпроводников рассказали, когда члены экипажа имеют право арестовать пассажира, сообщает Express.Бортпроводник, не назвавший своего имени, рассказал, каким требованиям членов экипажа пассажиры должны подчиняться. К примеру, стюардесса вправе запретить поход в туалет, если на табло светится: "Пристегните ремни"."Даже если самолет не находится в зоне турбулентности, но надпись светится, пассажир не имеет права встать и воспользоваться туалетом. Он - взрослый человек и может продержаться пять минут", - объясняет стюарт.Неподчинение приказам экипажа может иметь крайне негативные последствия для путешественников. "Я видел, как пассажир сломал позвоночник из-за того, что он не следовал инструкциям стюардесс и отказался застегнуть ремень, когда самолет попал в зону турбулентности", - говорит сотрудник авиакомпании.На форуме рассказали, что обычно стюардессы стараются смягчить конфликтную ситуацию – их этому обучают. Но иногда нарушителю приходится угрожать.По словам юриста Роберта Чарльза Ли, права членов экипажа прописаны в ряде конвенций и соглашений. В частности, капитан воздушного судна может арестовать пассажира за нарушение правил или закона. Бортпроводники вправе без согласия путешественника менять положение пассажирского сиденья, закрывать жалюзи на окнах, убрать столики, ручную кладь или застегнуть ремень безопасности. И, кстати, они не обязаны размещать ручную кладь на полках. А еще – они могут принимать превентивные меры, например, связать дебошира, если его поведение угрожает безопасности полета.
https://ria.ru/20201006/samolet-1578238871.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150099/43/1500994313_200:0:3400:2400_1400x0_80_0_0_2039fe409824e80a0ffa405d2182069c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, великобритания

Эксперты рассказали, за что авиапассажира могут арестовать на борту

02:38 01.11.2020
 
© Fotolia / kastoПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Fotolia / kasto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Эксперты на британском форуме бортпроводников рассказали, когда члены экипажа имеют право арестовать пассажира, сообщает Express.
Бортпроводник, не назвавший своего имени, рассказал, каким требованиям членов экипажа пассажиры должны подчиняться. К примеру, стюардесса вправе запретить поход в туалет, если на табло светится: "Пристегните ремни".
"Даже если самолет не находится в зоне турбулентности, но надпись светится, пассажир не имеет права встать и воспользоваться туалетом. Он - взрослый человек и может продержаться пять минут", - объясняет стюарт.
Неподчинение приказам экипажа может иметь крайне негативные последствия для путешественников. "Я видел, как пассажир сломал позвоночник из-за того, что он не следовал инструкциям стюардесс и отказался застегнуть ремень, когда самолет попал в зону турбулентности", - говорит сотрудник авиакомпании.
На форуме рассказали, что обычно стюардессы стараются смягчить конфликтную ситуацию – их этому обучают. Но иногда нарушителю приходится угрожать.
По словам юриста Роберта Чарльза Ли, права членов экипажа прописаны в ряде конвенций и соглашений. В частности, капитан воздушного судна может арестовать пассажира за нарушение правил или закона. Бортпроводники вправе без согласия путешественника менять положение пассажирского сиденья, закрывать жалюзи на окнах, убрать столики, ручную кладь или застегнуть ремень безопасности. И, кстати, они не обязаны размещать ручную кладь на полках. А еще – они могут принимать превентивные меры, например, связать дебошира, если его поведение угрожает безопасности полета.
Сборы в путешествие - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 02:58Туризм
Туристы рассказали, как правильно упаковать вещи в ручную кладь
 
ТуризмТуризмсамолетыпассажирыНовости - ТуризмВеликобритания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Ученые оценили опасность новой смертельной болезни
00:59Названа возможная причина возгорания на нефтешахте в Коми
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах президента Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд пообещал продолжение "золотой осени"
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
Лента новостейМолния