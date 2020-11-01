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Названа главная ошибка пассажиров, летающих только с ручной кладью
Названа главная ошибка пассажиров, летающих только с ручной кладью
Эксперты назвали главную ошибку путешественников, пытающихся снизить расходы с помощью бюджетных авиакомпаний, сообщает Express. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T19:41
2020-11-01T22:40
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Эксперты назвали главную ошибку путешественников, пытающихся снизить расходы с помощью бюджетных авиакомпаний, сообщает Express.Лоукостеры привлекают туристов недорогими билетами, но цена начинает расти, когда пассажиры планируют взять с собой багаж. Поэтому отдыхающие предпочитают летать налегке, только с ручной кладью. Но многие совершают ошибку, которая может существенно увеличить стоимость перелета."У разных перевозчиков — разные ограничения, — написал часто летающий путешественник. — Не думайте, что ваша ручная кладь приемлема для одной авиакомпании только потому, что она была хороша для другой".Действительно, каждый перевозчик имеет свою собственную строгую багажную политику, и она редко совпадает с правилами других авиакомпаний. Имеет значение и размер, и вес ручной клади."Если возможно, выбирайте для нее мягкую сумку, — рекомендуют путешественники. — У меня есть жесткий чемодан, который с точностью до миллиметра соответствует норме, установленной одной авиакомпанией, но все равно он не втискивается в их мерный лоток".И еще — верхняя одежда, как правило, не регламентируется нормами провоза. "Набейте карманы всем, чем сможете, чтобы уменьшить размер вашей ручной клади", — советуют опытные пассажиры.
https://ria.ru/20201006/samolet-1578238871.html
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туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм

Названа главная ошибка пассажиров, летающих только с ручной кладью

19:41 01.11.2020 (обновлено: 22:40 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевТуристы осуществляют посадку в самолет
Туристы осуществляют посадку в самолет - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Эксперты назвали главную ошибку путешественников, пытающихся снизить расходы с помощью бюджетных авиакомпаний, сообщает Express.
Лоукостеры привлекают туристов недорогими билетами, но цена начинает расти, когда пассажиры планируют взять с собой багаж. Поэтому отдыхающие предпочитают летать налегке, только с ручной кладью. Но многие совершают ошибку, которая может существенно увеличить стоимость перелета.
"У разных перевозчиков — разные ограничения, — написал часто летающий путешественник. — Не думайте, что ваша ручная кладь приемлема для одной авиакомпании только потому, что она была хороша для другой".
Действительно, каждый перевозчик имеет свою собственную строгую багажную политику, и она редко совпадает с правилами других авиакомпаний. Имеет значение и размер, и вес ручной клади.
"Если возможно, выбирайте для нее мягкую сумку, — рекомендуют путешественники. — У меня есть жесткий чемодан, который с точностью до миллиметра соответствует норме, установленной одной авиакомпанией, но все равно он не втискивается в их мерный лоток".
И еще — верхняя одежда, как правило, не регламентируется нормами провоза. "Набейте карманы всем, чем сможете, чтобы уменьшить размер вашей ручной клади", — советуют опытные пассажиры.
Сборы в путешествие - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Туристы рассказали, как правильно упаковать вещи в ручную кладь
 
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