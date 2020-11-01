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Аналитики подсчитали обвал курса рубля после распада СССР
Аналитики подсчитали обвал курса рубля после распада СССР
Рубль 30 лет назад перешел на коммерческий курс, и за это время стоимость американской валюты к нему выросла, без учета деноминации рубля 1997-1998 годов, более РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T08:15
2020-11-01T09:50
россия
курс рубля
сергей куликов
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
эксперт ра
сша
рубль
экономика
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Рубль 30 лет назад перешел на коммерческий курс, и за это время стоимость американской валюты к нему выросла, без учета деноминации рубля 1997-1998 годов, более чем в 40 тысяч раз, а деноминированный рубль по отношению к доллару успел ослабнуть в 3,5 раза, подсчитали аналитики по просьбе РИА Новости.Кризисные явления в мировой экономике, вызванные распространением коронавируса, привели к ослаблению рубля к доллару примерно на четверть с уровня начала года. В последние недели курс российской валюты колеблется в диапазоне 76-80 рублей за доллар.Русские горкиПервый шаг к свободному рублю — введение коммерческого курса — был сделан 1 ноября 1990 года: в тот же день доллар перестал стоить официально 63 копейки и сразу подскочил в цене втрое — до 1,8 рубля, задав глобальную тенденцию на все последующие годы."С 1 ноября 1990 года тренд на снижение стоимости российский национальной валюты по отношению к доллару глобально никогда не менялся. Уже 1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля. Всего же за 30 лет цена доллара в рублях, без учета деноминации 1997-1998 годов, выросла более чем в 40 тысяч раз", — подсчитал аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.За этот период российская валюта пережила несколько шоков. "Рубль тогда и рубль сейчас — это разные рубли. Мы наблюдали период гиперинфляции, когда реальная стоимость денежной единицы падала очень быстро — фактическое разрушение обращения денег, сосуществование нескольких ценовых систем, деноминацию и несколько трансформаций режима валютного курса", — напомнил замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.Как считатьПри этом Куликов отмечает, что реальная товарная стоимость рубля снизилась за 30 лет более чем в сто раз. "А если бы не было деноминации, то расчетное изменение превысило бы 100 000 раз. Только за 1992-1994 годы покупательная стоимость одного рубля упала почти в тысячу раз", — указывает он.Виновницей почти полного обесценения рубля за последние 30 лет ведущий методолог агентства "Эксперт РА" Антон Прокудин называет инфляцию. "Уровень цен по паритету покупательной способности с 1992 год сильно изменился. Если в 1992 году рубль был в пять и более раз дешевле доллара США, перед дефолтом курс укрепился до 2,2 раза и снизился до 4,5 раза после дефолта", — сказал он, добавив, что в последние годы этот уровень находится в районе 2,3-3 раз.А эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер отмечает, что на период с ноября 1990 года до начала 1998-го пришлось 99 процентов всего обесценения рубля, однако объединять три десятилетия в один этап изменения курсовой стоимости отечественной валюты некорректно."Корректные оценки изменения курсовой стоимости рубля целесообразно проводить в период после дефолта 1998 год, вызванного невозможностью оплаты по долгам государства: вот с тех пор рубль по отношению к американскому доллару и ослаб в 3,5 раза", — заключил аналитик.
https://ria.ru/20201030/dollar-1582212601.html
https://ria.ru/20201029/rubl-1582122749.html
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россия, курс рубля, сергей куликов, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), эксперт ра, сша, рубль, экономика

Аналитики подсчитали обвал курса рубля после распада СССР

08:15 01.11.2020 (обновлено: 09:50 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Рубль 30 лет назад перешел на коммерческий курс, и за это время стоимость американской валюты к нему выросла, без учета деноминации рубля 1997-1998 годов, более чем в 40 тысяч раз, а деноминированный рубль по отношению к доллару успел ослабнуть в 3,5 раза, подсчитали аналитики по просьбе РИА Новости.
Кризисные явления в мировой экономике, вызванные распространением коронавируса, привели к ослаблению рубля к доллару примерно на четверть с уровня начала года. В последние недели курс российской валюты колеблется в диапазоне 76-80 рублей за доллар.
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Русские горки

Первый шаг к свободному рублю — введение коммерческого курса — был сделан 1 ноября 1990 года: в тот же день доллар перестал стоить официально 63 копейки и сразу подскочил в цене втрое — до 1,8 рубля, задав глобальную тенденцию на все последующие годы.
"С 1 ноября 1990 года тренд на снижение стоимости российский национальной валюты по отношению к доллару глобально никогда не менялся. Уже 1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля. Всего же за 30 лет цена доллара в рублях, без учета деноминации 1997-1998 годов, выросла более чем в 40 тысяч раз", — подсчитал аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.
За этот период российская валюта пережила несколько шоков. "Рубль тогда и рубль сейчас — это разные рубли. Мы наблюдали период гиперинфляции, когда реальная стоимость денежной единицы падала очень быстро — фактическое разрушение обращения денег, сосуществование нескольких ценовых систем, деноминацию и несколько трансформаций режима валютного курса", — напомнил замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.
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Как считать

При этом Куликов отмечает, что реальная товарная стоимость рубля снизилась за 30 лет более чем в сто раз. "А если бы не было деноминации, то расчетное изменение превысило бы 100 000 раз. Только за 1992-1994 годы покупательная стоимость одного рубля упала почти в тысячу раз", — указывает он.
Виновницей почти полного обесценения рубля за последние 30 лет ведущий методолог агентства "Эксперт РА" Антон Прокудин называет инфляцию. "Уровень цен по паритету покупательной способности с 1992 год сильно изменился. Если в 1992 году рубль был в пять и более раз дешевле доллара США, перед дефолтом курс укрепился до 2,2 раза и снизился до 4,5 раза после дефолта", — сказал он, добавив, что в последние годы этот уровень находится в районе 2,3-3 раз.
А эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер отмечает, что на период с ноября 1990 года до начала 1998-го пришлось 99 процентов всего обесценения рубля, однако объединять три десятилетия в один этап изменения курсовой стоимости отечественной валюты некорректно.
"Корректные оценки изменения курсовой стоимости рубля целесообразно проводить в период после дефолта 1998 год, вызванного невозможностью оплаты по долгам государства: вот с тех пор рубль по отношению к американскому доллару и ослаб в 3,5 раза", — заключил аналитик.
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Россиякурс рубляСергей КуликовНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Эксперт РАСШАРубльЭкономика
 
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