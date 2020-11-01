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В России изменились требования к ПТС
В России изменились требования к ПТС
В России с 1 ноября вступили в силу положения приказа МВД, предусматривающие введение новой формы паспорта транспортного средства (ПТС), а также его электронной РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T00:04
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россия
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В России с 1 ноября вступили в силу положения приказа МВД, предусматривающие введение новой формы паспорта транспортного средства (ПТС), а также его электронной формы.Ведомственный приказ "Об утверждении форм документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним" действует еще с 1 января 2020 за исключением двух пунктов, их вступление в силу отложили на 11 месяцев.В частности, с 1 ноября требования к ПТС дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного в отношении автомобиля, не состоявшего ранее на государственном учете. Уточнен перечень сведений, вносимых в свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС, а также вносимых в графу "Особые отметки" ПТС. Кроме того, документ устанавливает введение электронных паспортов ТС.Как поясняли в МВД, в целом положения приказа (вступившие в силу с 1 января) предусматривают, что формы свидетельства о регистрации автомобиля и водительского удостоверения будут соответствовать российскому законодательству и международным нормам. В частности, на бланке водительских прав будет не только надпись Permis de conduire, но и новая – Driving licence.Кроме того, внесены изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на автомобили устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
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россия, общество

В России изменились требования к ПТС

00:04 01.11.2020 (обновлено: 00:24 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
Сотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В России с 1 ноября вступили в силу положения приказа МВД, предусматривающие введение новой формы паспорта транспортного средства (ПТС), а также его электронной формы.
Ведомственный приказ "Об утверждении форм документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним" действует еще с 1 января 2020 за исключением двух пунктов, их вступление в силу отложили на 11 месяцев.
В частности, с 1 ноября требования к ПТС дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного в отношении автомобиля, не состоявшего ранее на государственном учете. Уточнен перечень сведений, вносимых в свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС, а также вносимых в графу "Особые отметки" ПТС. Кроме того, документ устанавливает введение электронных паспортов ТС.
Как поясняли в МВД, в целом положения приказа (вступившие в силу с 1 января) предусматривают, что формы свидетельства о регистрации автомобиля и водительского удостоверения будут соответствовать российскому законодательству и международным нормам. В частности, на бланке водительских прав будет не только надпись Permis de conduire, но и новая – Driving licence.
Кроме того, внесены изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на автомобили устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
8 июля, 13:37Сказано в эфире
Зачем нужны изменения в водительское удостоверение и ПТС? Мнение юристаВ МВД России предложили внести изменения в водительские права и изменить паспорт транспортного средства (ПТС). В интервью радио Sputnik эти предложения прокомментировал адвокат, автоюрист Сергей Радько.
 
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