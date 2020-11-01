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В России изменились требования к ПТС
В России изменились требования к ПТС
В России с 1 ноября вступили в силу положения приказа МВД, предусматривающие введение новой формы паспорта транспортного средства (ПТС), а также его электронной РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T00:04
2020-11-01T00:04
2020-11-01T00:24
россия
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В России с 1 ноября вступили в силу положения приказа МВД, предусматривающие введение новой формы паспорта транспортного средства (ПТС), а также его электронной формы.Ведомственный приказ "Об утверждении форм документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним" действует еще с 1 января 2020 за исключением двух пунктов, их вступление в силу отложили на 11 месяцев.В частности, с 1 ноября требования к ПТС дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного в отношении автомобиля, не состоявшего ранее на государственном учете. Уточнен перечень сведений, вносимых в свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС, а также вносимых в графу "Особые отметки" ПТС. Кроме того, документ устанавливает введение электронных паспортов ТС.Как поясняли в МВД, в целом положения приказа (вступившие в силу с 1 января) предусматривают, что формы свидетельства о регистрации автомобиля и водительского удостоверения будут соответствовать российскому законодательству и международным нормам. В частности, на бланке водительских прав будет не только надпись Permis de conduire, но и новая – Driving licence.Кроме того, внесены изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на автомобили устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200708/1574055615.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
В России
с 1 ноября вступили в силу положения приказа МВД, предусматривающие введение новой формы паспорта транспортного средства (ПТС), а также его электронной формы.
Ведомственный приказ "Об утверждении форм документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним" действует еще с 1 января 2020 за исключением двух пунктов, их вступление в силу отложили на 11 месяцев.
В частности, с 1 ноября требования к ПТС дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного в отношении автомобиля, не состоявшего ранее на государственном учете. Уточнен перечень сведений, вносимых в свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС, а также вносимых в графу "Особые отметки" ПТС. Кроме того, документ устанавливает введение электронных паспортов ТС.
Как поясняли в МВД, в целом положения приказа (вступившие в силу с 1 января) предусматривают, что формы свидетельства о регистрации автомобиля и водительского удостоверения будут соответствовать российскому законодательству и международным нормам. В частности, на бланке водительских прав будет не только надпись Permis de conduire, но и новая – Driving licence.
Кроме того, внесены изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на автомобили устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.