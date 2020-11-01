https://ria.ru/20201101/protesty-1582541907.html

Минская милиция объяснила стрельбу во время несанкционированной акции

Минская милиция объяснила стрельбу во время несанкционированной акции

Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила РИА Новости, что силовики стреляли в воздух, пытаясь остановить участников... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T15:37

2020-11-01T15:37

2020-11-01T16:22

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581468989_0:298:3111:2048_1400x0_80_0_0_715be1bae9250156f4be37788dba5cd2.jpg

МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила РИА Новости, что силовики стреляли в воздух, пытаясь остановить участников акции протеста в Минске.По словам собеседницы агентства, это были "предупредительные выстрелы". Таким образом сотрудники милиции пресекали нарушения законодательства, добавила Ганусевич.Комментируя информацию в СМИ, что на проспекте Независимости силовики стреляли под ноги демонстрантам резиновыми пулями, собеседница агентства сказала, что таких данных у нее нет.Ранее у станции метро "Парк Челюскинцев" в Минске собрались участники акции оппозиции и двинулись шествием на восток города, но возле станции метро "Московская" силовики провели ряд задержаний. СМИ сообщали о выстрелах в воздух. После этого в городе образовалось несколько колонн протестующих, которые двигаются на восточную окраину города.В республике продолжаются протесты, связанные с результатами президентских выборов. Сторонники оппозиции не согласны с победой Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.При разгонах силовики использовали против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201101/minsk-1582542597.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/kgb-belorussii-1582485589.html

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире