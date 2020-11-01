Минская милиция объяснила стрельбу во время несанкционированной акции
15:37 01.11.2020 (обновлено: 16:22 01.11.2020)
МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила РИА Новости, что силовики стреляли в воздух, пытаясь остановить участников акции протеста в Минске.
По словам собеседницы агентства, это были "предупредительные выстрелы". Таким образом сотрудники милиции пресекали нарушения законодательства, добавила Ганусевич.
Комментируя информацию в СМИ, что на проспекте Независимости силовики стреляли под ноги демонстрантам резиновыми пулями, собеседница агентства сказала, что таких данных у нее нет.
Ранее у станции метро "Парк Челюскинцев" в Минске собрались участники акции оппозиции и двинулись шествием на восток города, но возле станции метро "Московская" силовики провели ряд задержаний. СМИ сообщали о выстрелах в воздух. После этого в городе образовалось несколько колонн протестующих, которые двигаются на восточную окраину города.
В республике продолжаются протесты, связанные с результатами президентских выборов. Сторонники оппозиции не согласны с победой Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.
При разгонах силовики использовали против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.