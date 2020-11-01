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В Приморье произошел массовый выброс рыбы
В Приморье произошел массовый выброс рыбы
Массовый выброс рыбы зафиксирован в Шкотовском районе Приморья, эксперты полагают, что он вызван естественными причинами, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:37
2020-11-01T13:24
дальний восток
российская академия наук
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
шкотовский район
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Массовый выброс рыбы зафиксирован в Шкотовском районе Приморья, эксперты полагают, что он вызван естественными причинами, сообщает правительство региона.В село Подъяпольское, где зафиксирован выброс рыбы, в воскресенье, 1 ноября, приехали министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Игорь Степаненко, сотрудники Росприроднадзора и Росрыболовства."Вчера вечером получили информацию, что в районе акватории поселка Подъяпольское зафиксирован выброс рыбы на берег. Незамедлительно сюда выехали специалисты, которые подтвердили этот факт обнаружения мелкой рыбы на прибрежной полосе длиной 100-150 метров", — рассказал Степаненко, чьи слова приводятся в сообщении.Специалисты Росрыболовства взяли несколько рыб для их исследования.По словам заместителя директора ФГНБУ ВНИРО, руководителя тихоокеанского филиала (ТИНРО) Алексея Баталюка, подобное явление происходит почти каждый год в том или ином районе Приморья и Дальнего Востока.По его словам, обнаруженные виды рыб — прибрежные и теплолюбивые, это молодь анчоуса, коносира, они формируют стаи в зарослях травы, около уреза воды и при резком выхолаживании эти скопления рыб оказываются отрезанными в бухтах, после ветров их выбрасывает на берег.Ранее массовый выброс рыб и других морских обитателей был зафиксирован на Камчатке. Ситуация там стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. СК России и РАН назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.
https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579432171.html
https://ria.ru/20201018/ekologiya-1580351467.html
дальний восток
шкотовский район
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дальний восток, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), шкотовский район, приморский край, происшествия

В Приморье произошел массовый выброс рыбы

10:37 01.11.2020 (обновлено: 13:24 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкОтдых москвичей на пляже в Строгинской пойме.
Отдых москвичей на пляже в Строгинской пойме. - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Массовый выброс рыбы зафиксирован в Шкотовском районе Приморья, эксперты полагают, что он вызван естественными причинами, сообщает правительство региона.
В село Подъяпольское, где зафиксирован выброс рыбы, в воскресенье, 1 ноября, приехали министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Игорь Степаненко, сотрудники Росприроднадзора и Росрыболовства.
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"Вчера вечером получили информацию, что в районе акватории поселка Подъяпольское зафиксирован выброс рыбы на берег. Незамедлительно сюда выехали специалисты, которые подтвердили этот факт обнаружения мелкой рыбы на прибрежной полосе длиной 100-150 метров", — рассказал Степаненко, чьи слова приводятся в сообщении.
Специалисты Росрыболовства взяли несколько рыб для их исследования.
По словам заместителя директора ФГНБУ ВНИРО, руководителя тихоокеанского филиала (ТИНРО) Алексея Баталюка, подобное явление происходит почти каждый год в том или ином районе Приморья и Дальнего Востока.

"Это абсолютно неуникальное явление. Мы проанализировали тот видовой состав рыб, проанализировали погоду, ветровые нагрузки, ситуацию с волнами, штормами в том районе и можем сделать однозначное заключение: выброшенная рыба не является следствием антропогенного воздействия, загрязнения окружающей среды. Причиной являются шторма, нагонные ветра, которые выбрасывают этих морских обитателей на берег", — сказал Баталюк.

По его словам, обнаруженные виды рыб — прибрежные и теплолюбивые, это молодь анчоуса, коносира, они формируют стаи в зарослях травы, около уреза воды и при резком выхолаживании эти скопления рыб оказываются отрезанными в бухтах, после ветров их выбрасывает на берег.
Ранее массовый выброс рыб и других морских обитателей был зафиксирован на Камчатке. Ситуация там стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. СК России и РАН назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.
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Дальний ВостокРоссийская академия наукСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Шкотовский районПриморский крайПроисшествия
 
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