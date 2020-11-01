https://ria.ru/20201101/primore-1582515826.html

В Приморье произошел массовый выброс рыбы

В Приморье произошел массовый выброс рыбы

Массовый выброс рыбы зафиксирован в Шкотовском районе Приморья, эксперты полагают, что он вызван естественными причинами, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:37

2020-11-01T10:37

2020-11-01T13:24

дальний восток

российская академия наук

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

шкотовский район

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Массовый выброс рыбы зафиксирован в Шкотовском районе Приморья, эксперты полагают, что он вызван естественными причинами, сообщает правительство региона.В село Подъяпольское, где зафиксирован выброс рыбы, в воскресенье, 1 ноября, приехали министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Игорь Степаненко, сотрудники Росприроднадзора и Росрыболовства."Вчера вечером получили информацию, что в районе акватории поселка Подъяпольское зафиксирован выброс рыбы на берег. Незамедлительно сюда выехали специалисты, которые подтвердили этот факт обнаружения мелкой рыбы на прибрежной полосе длиной 100-150 метров", — рассказал Степаненко, чьи слова приводятся в сообщении.Специалисты Росрыболовства взяли несколько рыб для их исследования.По словам заместителя директора ФГНБУ ВНИРО, руководителя тихоокеанского филиала (ТИНРО) Алексея Баталюка, подобное явление происходит почти каждый год в том или ином районе Приморья и Дальнего Востока.По его словам, обнаруженные виды рыб — прибрежные и теплолюбивые, это молодь анчоуса, коносира, они формируют стаи в зарослях травы, около уреза воды и при резком выхолаживании эти скопления рыб оказываются отрезанными в бухтах, после ветров их выбрасывает на берег.Ранее массовый выброс рыб и других морских обитателей был зафиксирован на Камчатке. Ситуация там стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. СК России и РАН назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.

https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579432171.html

https://ria.ru/20201018/ekologiya-1580351467.html

дальний восток

шкотовский район

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), шкотовский район, приморский край, происшествия