https://ria.ru/20201101/pogibshie-1582552656.html

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 60

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 60

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 62, пострадали 940 человек, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T17:26

2020-11-01T17:26

2020-11-01T17:45

эгейское море

землетрясение в эгейском море

измир (провинция)

турция

в мире

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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 62, пострадали 940 человек, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 58 погибших и 920 пострадавших."По последним данным, в результате землетрясения погибли 62 человека, 218 продолжают лечение в больницах", - говорится в сообщении.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

https://ria.ru/20201101/zemletryasenie-1582523429.html

эгейское море

измир (провинция)

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Землетрясение в Измире: десятки домов разрушены, есть погибшие У западного побережья Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Разрушены десятки домов. Пострадали не менее 150 человек. На данный момент известно о четырех погибших. Толчки ощущались по всему Эгейскому побережью: в Стамбуле, Анталии и Афинах. На городских пляжах поднялся уровень воды, прибрежные зоны накрыло волной. 2020-11-01T17:26 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эгейское море, землетрясение в эгейском море, измир (провинция), турция, в мире