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https://ria.ru/20201101/pogibshie-1582552656.html
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 60
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 60
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 62, пострадали 940 человек, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T17:26
2020-11-01T17:45
эгейское море
землетрясение в эгейском море
измир (провинция)
турция
в мире
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 62, пострадали 940 человек, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 58 погибших и 920 пострадавших."По последним данным, в результате землетрясения погибли 62 человека, 218 продолжают лечение в больницах", - говорится в сообщении.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://ria.ru/20201101/zemletryasenie-1582523429.html
эгейское море
измир (провинция)
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Землетрясение в Измире: десятки домов разрушены, есть погибшие
У западного побережья Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Разрушены десятки домов. Пострадали не менее 150 человек. На данный момент известно о четырех погибших. Толчки ощущались по всему Эгейскому побережью: в Стамбуле, Анталии и Афинах. На городских пляжах поднялся уровень воды, прибрежные зоны накрыло волной.
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эгейское море, землетрясение в эгейском море, измир (провинция), турция, в мире

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 60

17:26 01.11.2020 (обновлено: 17:45 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия землетрясения в турецком Измире
Последствия землетрясения в турецком Измире - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 62, пострадали 940 человек, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
Ранее сообщалось о 58 погибших и 920 пострадавших.
Последствия землетрясения в Измире - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 12:04
Живущая в Турции россиянка рассказала о землетрясении в Измире
"По последним данным, в результате землетрясения погибли 62 человека, 218 продолжают лечение в больницах", - говорится в сообщении.
Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.
Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
 
Эгейское мореЗемлетрясение в Эгейском мореИзмир (провинция)ТурцияВ мире
 
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