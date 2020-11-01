https://ria.ru/20201101/podrostok-1582523919.html

СК проверит сообщения о смерти подростка на приеме у врача на Кубани

СК проверит сообщения о смерти подростка на приеме у врача на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о смерти подростка на приеме у ЛОРа в Краснодарском крае и... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T12:14

2020-11-01T12:14

2020-11-01T12:14

скр

александр бастрыкин

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о смерти подростка на приеме у ЛОРа в Краснодарском крае и доложить о следственных действиях, сообщается на сайте СКР в воскресенье.Согласно сообщению, в одной из федеральных программ вышел сюжет о расследовании уголовного дела о смерти 13-летнего подростка во время проведения операции отоларингологом в Краснодарском крае."Александр Бастрыкин дал указание руководству регионального следственного управления детально проверить все озвученные в СМИ обстоятельства и незамедлительно доложить обо всех проведенных к настоящему времени следственных действиях. Ранее ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи расследуют уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проведен ряд экспертиз, кроме того, в настоящее время назначена экспертиза в другом регионе, перед экспертами следователями поставлены вопросы, в том числе, и с учетом позиции потерпевшей стороны.

https://ria.ru/20200626/1573517373.html

https://ria.ru/20200908/shkola-1576949471.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, александр бастрыкин, краснодарский край, происшествия