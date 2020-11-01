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СК проверит сообщения о смерти подростка на приеме у врача на Кубани
СК проверит сообщения о смерти подростка на приеме у врача на Кубани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о смерти подростка на приеме у ЛОРа в Краснодарском крае и... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T12:14
2020-11-01T12:14
скр
александр бастрыкин
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о смерти подростка на приеме у ЛОРа в Краснодарском крае и доложить о следственных действиях, сообщается на сайте СКР в воскресенье.Согласно сообщению, в одной из федеральных программ вышел сюжет о расследовании уголовного дела о смерти 13-летнего подростка во время проведения операции отоларингологом в Краснодарском крае."Александр Бастрыкин дал указание руководству регионального следственного управления детально проверить все озвученные в СМИ обстоятельства и незамедлительно доложить обо всех проведенных к настоящему времени следственных действиях. Ранее ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи расследуют уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проведен ряд экспертиз, кроме того, в настоящее время назначена экспертиза в другом регионе, перед экспертами следователями поставлены вопросы, в том числе, и с учетом позиции потерпевшей стороны.
https://ria.ru/20200626/1573517373.html
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скр, александр бастрыкин, краснодарский край, происшествия

СК проверит сообщения о смерти подростка на приеме у врача на Кубани

12:14 01.11.2020
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о смерти подростка на приеме у ЛОРа в Краснодарском крае и доложить о следственных действиях, сообщается на сайте СКР в воскресенье.
Согласно сообщению, в одной из федеральных программ вышел сюжет о расследовании уголовного дела о смерти 13-летнего подростка во время проведения операции отоларингологом в Краснодарском крае.
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"Александр Бастрыкин дал указание руководству регионального следственного управления детально проверить все озвученные в СМИ обстоятельства и незамедлительно доложить обо всех проведенных к настоящему времени следственных действиях. Ранее ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи расследуют уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проведен ряд экспертиз, кроме того, в настоящее время назначена экспертиза в другом регионе, перед экспертами следователями поставлены вопросы, в том числе, и с учетом позиции потерпевшей стороны.
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СКРАлександр БастрыкинКраснодарский крайПроисшествия
 
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