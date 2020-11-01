https://ria.ru/20201101/oktyabr-1582507087.html

Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю

Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю

Московский октябрь в нынешнем году стал самым теплым в истории метеонаблюдений, среднемесячная температура составила плюс 9,3 градуса, ноябрь также будет теплее РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T08:40

2020-11-01T08:40

2020-11-01T08:46

михаил леус

погода

центр "фобос"

москва

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Московский октябрь в нынешнем году стал самым теплым в истории метеонаблюдений, среднемесячная температура составила плюс 9,3 градуса, ноябрь также будет теплее положенного, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В Москве октябрь стал самым теплым в истории регулярных метеорологических наблюдений. Среднемесячная температура месяца в столице составила плюс 9,3 с положительным отклонением от нормы на 3,6 градуса. Таким образом рекорд состоялся, и побит прежний максимум месяца, который держался 53 года - с 1967 года, когда средняя температура составляла плюс 9", - сообщил Леус.По его словам, предварительные расчеты показывают, что и предстоящий ноябрь выдастся теплее положенного по многолетней норме, но чуть с меньшей аномалией - не более 1,5-2 градусов.Также ноябрь обещает быть относительно засушливым: недобор по осадкам может составить 10-30%, что указывает на большее количество погожих дней, чем должно быть.

https://ria.ru/20201031/dorogi-1582440061.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, центр "фобос", москва