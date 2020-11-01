https://ria.ru/20201101/ochki-1582514191.html

Вирусолог оценил сообщения о снижающем риск коронавируса факторе

Вирусолог оценил сообщения о снижающем риск коронавируса факторе

Профессор, ведущий научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов прокомментировал информацию об эффективности ношения очков для РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:21

2020-11-01T10:21

2020-11-01T10:30

распространение нового коронавируса

александр чепурнов

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Профессор, ведущий научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов прокомментировал информацию об эффективности ношения очков для защиты от коронавируса.По его словам, наиболее важным фактором, снижающим риск инфицирования, остаются средства индивидуальной защиты, а очки являются второстепенным."Заражение через слизистую глаз возможно, но я бы этого не ожидал с учетом того, что слизистая глаз защищена неспецифическим иммунитетом", — сказал Чепурнов в комментарии Ura.ru.Он указал на то, что на слизистой глаза присутствуют лизоцимы — ферменты, задачей которых является борьба с посторонними бактериями и вирусами.При этом ученый отметил, что данный способ передачи может быть "значимым контактным эпидемиологическим моментом". По мнению Чепурнова, в выводах китайских ученых присутствует определенная логика, однако российским специалистам следует провести свое исследование.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201101/vaktsina-1582499281.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чепурнов, коронавирус covid-19, здоровье - общество