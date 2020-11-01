Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201101/nogi-1582541121.html
Холодные ноги оказались признаком восьми опасных заболеваний
Холодные ноги оказались признаком восьми опасных заболеваний
Хирург и ортопед Даниэла Депре назвала восемь причин, из-за которых ноги бывают холодными. Об этом сообщает Business Insider. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T15:27
2020-11-01T16:23
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/103252/35/1032523596_0:138:2048:1290_1400x0_80_0_0_360b53e3f829d744d8b8a0aac6f12d6f.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Хирург и ортопед Даниэла Депре назвала восемь причин, из-за которых ноги бывают холодными. Об этом сообщает Business Insider.В холодное время года этот симптом обычно не несет никакой угрозы для здоровья и является физиологической нормой. Но иногда холодные ноги оказываются признаком ряда заболеваний.Одной из причин такого состояния может быть атеросклероз. При этой болезни нарушается кровообращение — особенно в ногах, где сосуды наиболее узкие. В результате конечности холодеют.Среди факторов риска для развития атеросклероза доктор Депре назвала курение, гипертонию, повышенный уровень холестерина и возраст.Еще одна возможная причина холодных ног — диабет. Дело в том, что на фоне этой болезни у некоторых пациентов развивается невропатия — повреждение нервов. Также при диабете второго типа возможно ослабление кровообращения. В этом случае особенно страдают сосуды ног.Следующая причина — болезнь Рейно, при которой происходит сужение сосудов при стрессе или холодах. Это можно заметить по посинению или побледнению конечностей.Холодные ноги также могут быть признаком периферийной невропатии. Это состояние часто сопровождается покалыванием и жжением в конечностях. Как объяснила Депре, это состояние могут вызвать диабет, а также болезни печени и почек.Еще одна причина холодных ног — анемия — состояние, при котором организм производит недостаточное количество красных клеток крови. Чаще всего это явление возникает из-за дефицита железа, на который может указать пониженный уровень гемоглобина.Кроме того, холодные ноги могут быть следствием тревожности, гипотиреоза и болезни Бюргера. Гипотиреоз — состояние, при котором щитовидка вырабатывает недостаточное количество гормонов для нормального функционирования, что может привести к ослаблению кровообращения. А при болезни Бюргера происходит воспаление сосудов и их закупорка тромбами.Собеседница портала призвала обращаться к врачу при подозрении на наличие этих заболеваний. Если же причина холодных ног не будет связана с болезнями, следует заняться спортом, отказаться от курения, делать массаж конечностей и одеваться теплее. Все это позволит улучшить кровообращение.
https://ria.ru/20201031/simptom-1582452453.html
https://ria.ru/20201031/migren-1582433881.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/103252/35/1032523596_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_cb7040a30aff71c466c7505c8c9ad701.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, общество

Холодные ноги оказались признаком восьми опасных заболеваний

15:27 01.11.2020 (обновлено: 16:23 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДевушки на международной выставке. Архивное фото
Девушки на международной выставке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Хирург и ортопед Даниэла Депре назвала восемь причин, из-за которых ноги бывают холодными. Об этом сообщает Business Insider.
В холодное время года этот симптом обычно не несет никакой угрозы для здоровья и является физиологической нормой. Но иногда холодные ноги оказываются признаком ряда заболеваний.
Одной из причин такого состояния может быть атеросклероз. При этой болезни нарушается кровообращение — особенно в ногах, где сосуды наиболее узкие. В результате конечности холодеют.
Среди факторов риска для развития атеросклероза доктор Депре назвала курение, гипертонию, повышенный уровень холестерина и возраст.
Ребенок держит за руку взрослого - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 15:40
Названы болезни, симптомом которых являются холодные руки
Еще одна возможная причина холодных ног — диабет. Дело в том, что на фоне этой болезни у некоторых пациентов развивается невропатия — повреждение нервов. Также при диабете второго типа возможно ослабление кровообращения. В этом случае особенно страдают сосуды ног.
Следующая причина — болезнь Рейно, при которой происходит сужение сосудов при стрессе или холодах. Это можно заметить по посинению или побледнению конечностей.
Холодные ноги также могут быть признаком периферийной невропатии. Это состояние часто сопровождается покалыванием и жжением в конечностях. Как объяснила Депре, это состояние могут вызвать диабет, а также болезни печени и почек.
Еще одна причина холодных ног — анемия — состояние, при котором организм производит недостаточное количество красных клеток крови. Чаще всего это явление возникает из-за дефицита железа, на который может указать пониженный уровень гемоглобина.
Кроме того, холодные ноги могут быть следствием тревожности, гипотиреоза и болезни Бюргера. Гипотиреоз — состояние, при котором щитовидка вырабатывает недостаточное количество гормонов для нормального функционирования, что может привести к ослаблению кровообращения. А при болезни Бюргера происходит воспаление сосудов и их закупорка тромбами.
Собеседница портала призвала обращаться к врачу при подозрении на наличие этих заболеваний. Если же причина холодных ног не будет связана с болезнями, следует заняться спортом, отказаться от курения, делать массаж конечностей и одеваться теплее. Все это позволит улучшить кровообращение.
Женщина с головной болью - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 12:50
Названы продукты, вызывающие мигрень
 
Здоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Названа возможная причина возгорания на нефтешахте в Коми
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах президента Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд пообещал продолжение "золотой осени"
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
21:24Под Степанакертом прогремели мощные взрывы
Лента новостейМолния