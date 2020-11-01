https://ria.ru/20201101/nogi-1582541121.html

Холодные ноги оказались признаком восьми опасных заболеваний

Холодные ноги оказались признаком восьми опасных заболеваний

Хирург и ортопед Даниэла Депре назвала восемь причин, из-за которых ноги бывают холодными. Об этом сообщает Business Insider. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T15:27

2020-11-01T15:27

2020-11-01T16:23

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Хирург и ортопед Даниэла Депре назвала восемь причин, из-за которых ноги бывают холодными. Об этом сообщает Business Insider.В холодное время года этот симптом обычно не несет никакой угрозы для здоровья и является физиологической нормой. Но иногда холодные ноги оказываются признаком ряда заболеваний.Одной из причин такого состояния может быть атеросклероз. При этой болезни нарушается кровообращение — особенно в ногах, где сосуды наиболее узкие. В результате конечности холодеют.Среди факторов риска для развития атеросклероза доктор Депре назвала курение, гипертонию, повышенный уровень холестерина и возраст.Еще одна возможная причина холодных ног — диабет. Дело в том, что на фоне этой болезни у некоторых пациентов развивается невропатия — повреждение нервов. Также при диабете второго типа возможно ослабление кровообращения. В этом случае особенно страдают сосуды ног.Следующая причина — болезнь Рейно, при которой происходит сужение сосудов при стрессе или холодах. Это можно заметить по посинению или побледнению конечностей.Холодные ноги также могут быть признаком периферийной невропатии. Это состояние часто сопровождается покалыванием и жжением в конечностях. Как объяснила Депре, это состояние могут вызвать диабет, а также болезни печени и почек.Еще одна причина холодных ног — анемия — состояние, при котором организм производит недостаточное количество красных клеток крови. Чаще всего это явление возникает из-за дефицита железа, на который может указать пониженный уровень гемоглобина.Кроме того, холодные ноги могут быть следствием тревожности, гипотиреоза и болезни Бюргера. Гипотиреоз — состояние, при котором щитовидка вырабатывает недостаточное количество гормонов для нормального функционирования, что может привести к ослаблению кровообращения. А при болезни Бюргера происходит воспаление сосудов и их закупорка тромбами.Собеседница портала призвала обращаться к врачу при подозрении на наличие этих заболеваний. Если же причина холодных ног не будет связана с болезнями, следует заняться спортом, отказаться от курения, делать массаж конечностей и одеваться теплее. Все это позволит улучшить кровообращение.

https://ria.ru/20201031/simptom-1582452453.html

https://ria.ru/20201031/migren-1582433881.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество