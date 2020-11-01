https://ria.ru/20201101/neugodno-1582572397.html
Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
Объявлять войну людям из-за карикатур противоестественно и "противно жизни", считает верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T21:27
2020-11-01T21:27
2020-11-01T22:11
религия и мировоззрение
россия
талгат таджуддин
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Объявлять войну людям из-за карикатур противоестественно и "противно жизни", считает верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.Ранее муфтий Чечни Салах-хаджи Меджиев назвал всех французов, поддерживающих президента Эммануэля Макрона, врагами.Комментируя высказывание Меджиева, Таджуддин заявил РБК, что пророк Мухаммед не призывал к мести и ценил прощение, поэтому объявлять кого-либо врагом противоестественно.Таджуддин усомнился в том, что, объявляя врагами миллионы людей, можно прийти к взаимопониманию.Верховный муфтий подчеркнул, что религия дается людям как инструкция к жизни, для установления порядка. "Религия соответствует сердцу и совести человека, а люди чувствуют свое счастье, только когда устанавливается мир и согласие", — добавил он.Таджуддин призвал не поддаваться на провокации, припомнив, что несколько лет назад, публикации карикатур на религиозную тематику приводили к конфликтам и нападениям на посольства. В минувший четверг, когда мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выходец из Туниса зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце и ранил нескольких. Совершившего атаку быстро задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт.За последние две недели это второе нападение во Франции: 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". При этом он упомянул, что исламская религия повсюду переживает кризис. После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире, где началась кампания бойкота французских товаров.
https://ria.ru/20201031/makron-1582460957.html
https://ria.ru/20201030/musulmane-1582195645.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, талгат таджуддин
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Объявлять войну людям из-за карикатур противоестественно и "противно жизни", считает верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин
.
Ранее муфтий Чечни Салах-хаджи Меджиев назвал всех французов, поддерживающих президента Эммануэля Макрона
, врагами.
Комментируя высказывание Меджиева, Таджуддин заявил РБК
, что пророк Мухаммед не призывал к мести и ценил прощение, поэтому объявлять кого-либо врагом противоестественно.
"Из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами — это не угодно ни Богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни", — сказал священнослужитель.
Таджуддин усомнился в том, что, объявляя врагами миллионы людей, можно прийти к взаимопониманию.
Верховный муфтий подчеркнул, что религия дается людям как инструкция к жизни, для установления порядка.
"Религия соответствует сердцу и совести человека, а люди чувствуют свое счастье, только когда устанавливается мир и согласие", — добавил он.
Таджуддин призвал не поддаваться на провокации, припомнив, что несколько лет назад, публикации карикатур на религиозную тематику приводили к конфликтам и нападениям на посольства.
В минувший четверг, когда мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выходец из Туниса
зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце
и ранил нескольких. Совершившего атаку быстро задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози
заявил, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт.
За последние две недели это второе нападение во Франции
: 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем
был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". При этом он упомянул, что исламская религия повсюду переживает кризис. После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире, где началась кампания бойкота французских товаров.