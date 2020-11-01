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Мясников предсказал "вырождение" коронавируса
Мясников предсказал "вырождение" коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что станет с новым коронавирусом в будущем. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T15:14
2020-11-01T15:21
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что станет с новым коронавирусом в будущем.Он отметил, что подавляющее число людей, в том числе врачи, неправильно трактуют понятие "коллективный иммунитет" применительно к новому коронавирусу. По словам специалиста, многие считают, что COVID-19 в этом случае должен полностью исчезнуть.Однако Мясников подчеркнул, что такой вариант мог бы быть возможен с заболеванием, похожим на корь, после которой переболевшие получают пожизненный иммунитет, но не с коронавирусом."В отношении коронавируса "коллективный иммунитет" подразумевает вырождение COVID в ОРЗ", — отметил Мясников в своем Telegram.Он напомнил, что четыре давно циркулирующие разновидности человеческого коронавируса являются причиной 30 процентов всех ОРЗ, которыми люди болеют по несколько раз в году.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Мясников предсказал "вырождение" коронавируса

15:14 01.11.2020 (обновлено: 15:21 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что станет с новым коронавирусом в будущем.
Он отметил, что подавляющее число людей, в том числе врачи, неправильно трактуют понятие "коллективный иммунитет" применительно к новому коронавирусу. По словам специалиста, многие считают, что COVID-19 в этом случае должен полностью исчезнуть.
Однако Мясников подчеркнул, что такой вариант мог бы быть возможен с заболеванием, похожим на корь, после которой переболевшие получают пожизненный иммунитет, но не с коронавирусом.
"В отношении коронавируса "коллективный иммунитет" подразумевает вырождение COVID в ОРЗ", — отметил Мясников в своем Telegram.
Он напомнил, что четыре давно циркулирующие разновидности человеческого коронавируса являются причиной 30 процентов всех ОРЗ, которыми люди болеют по несколько раз в году.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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