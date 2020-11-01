https://ria.ru/20201101/myasnikov-1582539808.html

Мясников предсказал "вырождение" коронавируса

Мясников предсказал "вырождение" коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что станет с новым коронавирусом в будущем. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T15:14

2020-11-01T15:14

2020-11-01T15:21

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что станет с новым коронавирусом в будущем.Он отметил, что подавляющее число людей, в том числе врачи, неправильно трактуют понятие "коллективный иммунитет" применительно к новому коронавирусу. По словам специалиста, многие считают, что COVID-19 в этом случае должен полностью исчезнуть.Однако Мясников подчеркнул, что такой вариант мог бы быть возможен с заболеванием, похожим на корь, после которой переболевшие получают пожизненный иммунитет, но не с коронавирусом."В отношении коронавируса "коллективный иммунитет" подразумевает вырождение COVID в ОРЗ", — отметил Мясников в своем Telegram.Он напомнил, что четыре давно циркулирующие разновидности человеческого коронавируса являются причиной 30 процентов всех ОРЗ, которыми люди болеют по несколько раз в году.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество